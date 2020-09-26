Фотографії місця аварії Ан-26 на Харківщині з висоти пташиного польоту. ФОТОрепортаж
Фотографії місця аварії Ан-26 в Харківській області з висоти пташиного польоту.
Публікує Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
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У моего отца такое было - датчик показывает отказ двигателя, я все параметры работы движка абсолютно в норме.
Экипаж мог сам заглушить двигатель, исходя из показаний датчика, но не проверив остальные приборы.
А на небольшой высоте остановка одного двигателя - это почти стопудово крен и падение. К тому же, если пилот неопытный (а экипаж всего 500 часов налетал), то мог тупо не справиться с резко возросшей нагрузкой на штурвал.
Не надо агульно гнать на самолет. Тем более, что большинство искпердов даже школьную физику вряд ли вспомнят.
Бывают неисправности. Бывает человеческий фактор. Неисправность + человеческий актор - это совсем нехорошо.
В данном случае отказ датчика работы двигателя мог привести к решению неопытного пилота (500 часов налета - это пшик) его выключить, не проверив предварительно работу остальных приборов (обороты двигателя, давление масла и топлива и пр.).
Выключение одного двигателя приводит к резкой нагрузке на штурвал и самолет начинает уводить в сторону (что похоже и произошло).
И, если на большой высоте еще можно успеть самолет выровнять, то при посадке это практически стопроцентно полный рот земли.
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
А в нашем случае на видео хорошо видно, что при заходе на посадку в какой-то момент борт резко повело в сторону.
Никогда не видел, как бумажный самолетик в полете сначала задирает нос, а потом просто падает?
При совке у пилотов налет насчитывался тысячами часов.
Например, мой отец ушел на пенсию с налетом 17 тысяч. И за эти 17 тысяч, чего только у него не случалось, включая журавля, тушка которого застряла в крыле между трубками бензопровода.
Полеты с инструктором включали в себя отработку нештатных ситуаций. Например над той же Чернобыльской зоной отрабатывали аварийную остановку двигателя и флюгирование винтов в полете.
Нового командира всегда вводил опытный второй пилот и наоборот.
Экипажи очень редко были не слетанными.
А тепер щоб трохи підняти настрій.
Московити збивають свої літаки і підбивають свою бронетехніку, таранять свої кораблі!
https://www.youtube.com/watch?v=V9n3bsqaTo4 НАТО в шоке! КРЖ: Самолётопад. Таран корабля ВМФ РФ «Казанец». Су-30 ВКС РФ сбили свои.