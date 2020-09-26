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Поліцейські затримали чоловіка, який минулої п'ятниці стріляв у жінку в центрі Харкова. ФОТО

Співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв у жінку в центру Харкова, відібрав її автомобіль і через пів години кинув машину в іншій частині міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час відпрацювання території Шевченківського району поліцейські райвідділу разом з працівниками Управління карного розшуку на вулиці 23 Серпня виявили чоловіка, схожого за описом на причетного до злочину зловмисника. Ним виявився раніше не судимий 46-річний мешканець Харківського району", - сказано в повідомленні поліції.

Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні невідомий стріляв у жінку в центрі Харкова, поранивши її в руку. Він відібрав у жінки автомобіль BMW. Кинуту машину через пів години знайшли в іншій частині міста.

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Поліцейські затримали чоловіка, який минулої пятниці стріляв у жінку в центрі Харкова 01
Поліцейські затримали чоловіка, який минулої пятниці стріляв у жінку в центрі Харкова 02
Поліцейські затримали чоловіка, який минулої пятниці стріляв у жінку в центрі Харкова 03

затримання (4350) Нацполіція (15254) стрілянина (1793) Харків (5662)


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"В ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", - сказано в сообщении полиции, хорошо что Гена уехал в Германию на лечение а то и он мог попасть в число подозреваемых.
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26.09.2020 18:30 Відповісти
Краще б число жертв...
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26.09.2020 19:11 Відповісти
мужчина может провести за решеткой до 15 лет

За стрельбу и угон автомобиля?

Да у нас за убийство меньше дают.
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26.09.2020 19:00 Відповісти
А может и не провести за решеткой 15 лет, все зависит от его платежеспособности.
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26.09.2020 19:37 Відповісти
Він же в машині взяв якусь суму? На заставу вистачить!
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26.09.2020 20:28 Відповісти
 
 