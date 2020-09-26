Поліцейські затримали чоловіка, який минулої п'ятниці стріляв у жінку в центрі Харкова. ФОТО

Співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв у жінку в центру Харкова, відібрав її автомобіль і через пів години кинув машину в іншій частині міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час відпрацювання території Шевченківського району поліцейські райвідділу разом з працівниками Управління карного розшуку на вулиці 23 Серпня виявили чоловіка, схожого за описом на причетного до злочину зловмисника. Ним виявився раніше не судимий 46-річний мешканець Харківського району", - сказано в повідомленні поліції.

Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні невідомий стріляв у жінку в центрі Харкова, поранивши її в руку. Він відібрав у жінки автомобіль BMW. Кинуту машину через пів години знайшли в іншій частині міста.

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