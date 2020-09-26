З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі у парку металургів відбулося церемонія прощання з бійцем 503-й окремого батальйону морської піхоти Костянтином Оверком, якого у червні поранив снайпер на Донбасі

Про це йдеться в матеріалі видання Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За життя військового упродовж трьох місяців боролися лікарі – йому було проведено більш як 30 складних операцій. Оверко помер 24 вересня у лікарні. Попрощатися з ними прийшли рідні, друзі, запорізькі волонтери та ветерани війни на Донбасі, бійці батальйону, де служив загиблий", - йдеться в повідомленні.

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Константин Ігоревич Оверко народився 3 серпня 1982 року. З 30 жовтня 2017-го проходив службу за контрактом у морській піхоті. 20 червня цього року в районі Південного Донецької області снайпер найманців потрапив йому в живіт.

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Внаслідок поранення у військовослужбовця розвинувся жовчний перитоніт, з липня він лікувався в Київському військовому госпіталі, переніс понад 30 операцій. У вересні його перевели в Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова, але боєць помер 24 вересня близько третьої години (після чергової операції не витримало серце).

У нього залишилися мати, брат і дочка.