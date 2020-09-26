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З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі у парку металургів відбулося церемонія прощання з бійцем 503-й окремого батальйону морської піхоти Костянтином Оверком, якого у червні поранив снайпер на Донбасі

Про це йдеться в матеріалі видання Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За життя військового упродовж трьох місяців боролися лікарі – йому було проведено більш як 30 складних операцій. Оверко помер 24 вересня у лікарні. Попрощатися з ними прийшли рідні, друзі, запорізькі волонтери та ветерани війни на Донбасі, бійці батальйону, де служив загиблий", - йдеться в повідомленні.

З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні

З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі 02
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі 03

Константин Ігоревич Оверко народився 3 серпня 1982 року. З 30 жовтня 2017-го проходив службу за контрактом у морській піхоті. 20 червня цього року в районі Південного Донецької області снайпер найманців потрапив йому в живіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Внаслідок поранення у військовослужбовця розвинувся жовчний перитоніт, з липня він лікувався в Київському військовому госпіталі, переніс понад 30 операцій. У вересні його перевели в Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова, але боєць помер 24 вересня близько третьої години (після чергової операції не витримало серце).

У нього залишилися мати, брат і дочка.

похорон (1289) Донбас (22356) втрати (4433) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Спочивай з миром...
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26.09.2020 20:16
+22
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4894 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.09.2020 20:29
+19
Вава, посмотри в глаза солдату, а потом *****
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26.09.2020 20:17
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Спочивай з миром...
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26.09.2020 20:16 Відповісти
Вава, посмотри в глаза солдату, а потом *****
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26.09.2020 20:17 Відповісти
А зенелох попрощався?
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26.09.2020 21:07 Відповісти
Война в мосхе гундявого и офисе зезидента закончилась, а убитые и раненные во время зелемирия, нет, что то здесь не так.
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26.09.2020 20:23 Відповісти
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4894 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.09.2020 20:29 Відповісти
А его родным полтора миллиона не выплатят?
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26.09.2020 20:33 Відповісти
Под вопросом , я думаю !
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26.09.2020 20:58 Відповісти
кажется там 600 тыс и это лавэ надо делить на всех членов семьи - так что не густо.
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28.09.2020 16:32 Відповісти
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3741
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26.09.2020 20:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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26.09.2020 23:45 Відповісти
Царство тебе Небесное, наш защитник и Герой. Слезы...
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27.09.2020 00:25 Відповісти
Режим тиші?
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27.09.2020 01:10 Відповісти
его застрелили до этого.
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28.09.2020 16:33 Відповісти
репост

Вчора я була у морзі.

Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.

Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.

На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.

Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.

Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.

Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.

Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.

Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...

КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.

Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…

З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.

Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.

Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.

Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.

Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...

Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.

Пробачте…

Яніна Соколова
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27.09.2020 13:23 Відповісти
война не сахар. Пуля может прилететь в любую минуту. Нужно хорошо подумать перед тем как туда идти. Жалко пацана, молодой еще.....Хочется верить, что с последними договоренностями Зе, подобных случае больше не произойдет.
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28.09.2020 16:35 Відповісти
 
 