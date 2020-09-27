На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місці авіаційної катастрофи в Харківській області розгорнуто пункт психологічного забезпечення.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

Працюють, зокрема, 8 співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

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Ними створено "місце скорботи", куди всі охочі можуть покласти квіти, вшановуючи пам'ять загиблих.









Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.