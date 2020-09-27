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Новини Фото Авіакатастрофа під Чугуєвом
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На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місці авіаційної катастрофи в Харківській області розгорнуто пункт психологічного забезпечення.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

Працюють, зокрема, 8 співробітників лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Читайте також: Серед загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - син штурмана Іл-76, збитого найманцями РФ у небі Луганська у 2014-му

Ними створено "місце скорботи", куди всі охочі можуть покласти квіти, вшановуючи пам'ять загиблих.

На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС 01
На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС 02
На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС 03
На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС 04

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) ДСНС (5139)


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Топ коментарі
+10
Господи, помоги им выдержать это горе.
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27.09.2020 09:03
+4
Допоможи їм, Боже, витримати це велике горе. Співчуваємо рідним і близьким загиблих!
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27.09.2020 09:50
+4
Літак Ан-26 1977року випуску (43роки!?) експлуатації. Зеленський за місяць прокатав 14млн. гривнів на свої дебільні відосики за слуг, по країні.
Армія отримує червиві сухпайки. Курсантів, нашу надію, на нафталіновій техніці навчають. Слів не маю!
Щирі співчуття родинам 😪😪😪
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27.09.2020 09:58
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Господи, помоги им выдержать это горе.
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27.09.2020 09:03 Відповісти
А таким психологи уже не помогут.
Только к психиатру.
На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1714
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27.09.2020 09:16 Відповісти
На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6749
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27.09.2020 09:19 Відповісти
Для чого він міг використовуватись- вже не важливо. Важливо встановити всі обставини та причини катастрофи, а там можна і про діану толковать. Чорні ящики скоріш за все покажуть ту інформацію, яку від них захочуть отримати наші " найчесніші та найкомпетентніші" члени комісії з розслідування. Маю знайомого, у минулому колишнього льотчика- інструктора, який розповідав що бували випадки, коли винуватим назначали пілота що загинув, так як у наземного персоналу чи генералітету були малолітні діти, недогодовані онуки, нереалізовані амбіції і т. д.
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27.09.2020 10:01 Відповісти
основной посыл поста не в этом. а в том что руснявые скоты как то слишком быстро среагировали
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27.09.2020 10:11 Відповісти
Над Україною літає НАТОвська військова авіація !!
На московії люто палає.

Під Чугуєвим авіакатастрофа. Гине 25 людей. Курсанти. Майбутні льотчики.

Ви все ще вірите у такі ЗБІГИ?
Особливо знаючи вроджену підлість і природню мстивість лаптеногих?
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27.09.2020 10:33 Відповісти
Допоможи їм, Боже, витримати це велике горе. Співчуваємо рідним і близьким загиблих!
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27.09.2020 09:50 Відповісти
Літак Ан-26 1977року випуску (43роки!?) експлуатації. Зеленський за місяць прокатав 14млн. гривнів на свої дебільні відосики за слуг, по країні.
Армія отримує червиві сухпайки. Курсантів, нашу надію, на нафталіновій техніці навчають. Слів не маю!
Щирі співчуття родинам 😪😪😪
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27.09.2020 09:58 Відповісти
Конечно как же об этом не написать , вы ж не знаете сколько получает психолог в ГСЧС ?Работенка не пыльная люди за такую зарплату в Польшу едут батрачить ...А тут такой шанс показать непосильную работу психологов
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27.09.2020 10:25 Відповісти
Зате ти тут за всих відпрацював, аж клава димить.
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27.09.2020 11:29 Відповісти
блин какая помощь они жене телефон потеряли
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27.09.2020 11:20 Відповісти
Help them, God, to endure this great sorrow. We sympathize with the relatives and friends of the victims! Rest in peace!
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27.09.2020 11:31 Відповісти
Згадайте хто виграв тендер на ремонт двигунів українських літаків.
Так ,Рашистська компанія!При Зє!
https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/?fbclid=IwAR1dBXAOriguQ-lUPMqrpaVVo3iUOBk7I2y4r5soJDmsnt9EgbAQaNg8O_k https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/
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27.09.2020 11:52 Відповісти
 
 