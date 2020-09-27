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Новини Фото Силовики
11 045 29

Два автомобілі, що нелегально в'їхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У Сумській області прикордонники затримали 2 автомобілі, якими з території РФ ввезли контрабандні товари на 2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 01

Учора ввечері прикордонники Сумського загону та співробітники СБУ, реалізуючи оперативну інформацію на ділянці відділу "Краснопілля" поблизу кордону зупинили дві машини. Одна з них - Toyota Prado української реєстрації, інша - вантажна "Газель" без реєстраційних знаків. Обома автомобілями керували громадяни України. Автомобілі незаконно перетнули кордон із території Росії.

Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 02
Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 03

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Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 04

Оглянувши транспортні засоби, правоохоронці в кузові автомобіля "Газель" виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою близько 600 кг, мішки із жіночими хустками, майже сотню коробок із художньою літературою, а також 60 флаконів із косметичними засобами. А під час перевірки автомобіля Toyota Land Cruiser Prado виявлено ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.

Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 05
Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 06

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Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 07

За незаконний перетин державного кордону України та порушення прикордонного режиму на обох правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 і 204-1 КУпАП. Крім цього, Національній поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 08
Два автомобілі, що нелегально вїхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба 09

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Автомобілі разом із вантажем, попередній розмір оцінки якого становить близько 2 мільйонів гривень, доставлено до прикордонного підрозділу та будеь передано співробітникам митної служби.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) кордон (4808) контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Сумська область (3811)


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Топ коментарі
+9
***
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
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27.09.2020 15:01
+7
у таможенников рыбный день)))
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27.09.2020 14:47
+6
Все на утилизацию и побыстрее, что бы на ужине и утилизировать.
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27.09.2020 14:52
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зеклоуны))) лес составами вывозить мона - ящик икры завезти - не мона.
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27.09.2020 14:46 Відповісти
у таможенников рыбный день)))
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27.09.2020 14:47 Відповісти
Да у этих козлов каждый день рыбно\колбасно\долларовый
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27.09.2020 18:22 Відповісти
Настійку глоду везли?
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27.09.2020 14:50 Відповісти
То для мЄстних адептов, так сказад для пАддЄржанія русскАвА духа
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27.09.2020 16:18 Відповісти
Все на утилизацию и побыстрее, что бы на ужине и утилизировать.
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27.09.2020 14:52 Відповісти
***
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
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27.09.2020 15:01 Відповісти
І як вони тільки через Вал Яценюка прорватися умудрились?
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27.09.2020 15:15 Відповісти
В том месте как раз его завал.
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27.09.2020 15:34 Відповісти
Рів там дійсно є і серйозний - глибиною біля 2 метрів і шириною 2,5 метри.Але умільці виготовляють розкладні мостові переїзди,легко розміщується на вантажній газелі,встановлюється за п'ять-десять хвилин.
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27.09.2020 16:30 Відповісти
І НЕ ТІЛЬКИ ТАМ.
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27.09.2020 18:15 Відповісти
Ага, я тоже знаю, где ещё...
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27.09.2020 18:24 Відповісти
Приміром в с.Рижівка хата наполовину стоїть на кордоні, товар можна перекидати з кімнати в кімнату, з любої сторони кордону.
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27.09.2020 18:45 Відповісти
Икру отдадут Коле Тищенко. Он в своем Велюре будет Своих ЗЕсоратников откармливать.
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27.09.2020 16:03 Відповісти
а что из зеленной ОПпы поступил заказ на икру, что они отмечать собираются или на выборы собирают, овец кормить.
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27.09.2020 16:06 Відповісти
Интересно что Украина строящая стену с кацапией уже пять лет построила всего несколько километров а выделеных бюджетных денег потратила больше чем кацапы на строительство керченского моста.
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27.09.2020 16:07 Відповісти
Не треба ля-ля про "насколько километров" і про мільярдні бюджетні кошти.
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27.09.2020 16:33 Відповісти
Красная икра ? А говорили, что ягель и ежи.
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27.09.2020 16:36 Відповісти
ухти... на кордоні з кацапстаном з'явилися прикордонники... невже ніхто не дивиться за польським кордоном
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27.09.2020 17:08 Відповісти
хорошо, что на территории Украины. Значит, семьи пограничников и СБУшников будут два-три месяца жрать красную икру (хотя по документам её уничтожат, конечно). также радует, что против контрабандистов только КУАП, значит будут завербованы сбушниками, и будут привозить в следующие разы то, что нужно для украинской армии.
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27.09.2020 17:14 Відповісти
Два автомобілі, що нелегально в'їхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4457
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27.09.2020 17:15 Відповісти
Мде... Не поделились...
СБУ просто "красавцы"
А кто будет сепарню искоренять в Славянске, Мариуполе, Красногоровке, Одессе?
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27.09.2020 17:28 Відповісти
Служба безпеки партії "Слуга народу" після перевірки заяви нардепа Галушко.
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27.09.2020 18:18 Відповісти
Да нахер им это надо? Главное - икру\бабло срубить и дворцы построить
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27.09.2020 18:26 Відповісти
Тогда за что я воевал? Чтобы не росисянские, а местечковые "правоохранители" строили себе дворцы?
Так нах тогда было Яныка свергать?
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27.09.2020 19:15 Відповісти
Да нахер им это надо? Главное - икру\бабло срубить и дворцы построить
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27.09.2020 18:26 Відповісти
Хм... Так кордон там є ? Як вони на автівках через паркан переїхали ??
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27.09.2020 19:21 Відповісти
Оце да! На сьомому році війни авто їздять через кордон, де їм заманеться. А танки та гради там не їздять?
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27.09.2020 20:58 Відповісти
Терміново підсилити охорону та виставити поліцаїв та нац гвардію по периметру всіїєї границі з ворогом . Підсилити тричі охорону та надходження коштів в казну Держави. збільшити грошове забезпечення захисникам границ з ВРАЖИною по всьому периметру. Чим вони там займаюця на київських горах ? Мацу жрут ???
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27.09.2020 22:06 Відповісти
 
 