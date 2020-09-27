Два автомобілі, що нелегально в'їхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
У Сумській області прикордонники затримали 2 автомобілі, якими з території РФ ввезли контрабандні товари на 2 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Учора ввечері прикордонники Сумського загону та співробітники СБУ, реалізуючи оперативну інформацію на ділянці відділу "Краснопілля" поблизу кордону зупинили дві машини. Одна з них - Toyota Prado української реєстрації, інша - вантажна "Газель" без реєстраційних знаків. Обома автомобілями керували громадяни України. Автомобілі незаконно перетнули кордон із території Росії.
Оглянувши транспортні засоби, правоохоронці в кузові автомобіля "Газель" виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою близько 600 кг, мішки із жіночими хустками, майже сотню коробок із художньою літературою, а також 60 флаконів із косметичними засобами. А під час перевірки автомобіля Toyota Land Cruiser Prado виявлено ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.
За незаконний перетин державного кордону України та порушення прикордонного режиму на обох правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 і 204-1 КУпАП. Крім цього, Національній поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.
Автомобілі разом із вантажем, попередній розмір оцінки якого становить близько 2 мільйонів гривень, доставлено до прикордонного підрозділу та будеь передано співробітникам митної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
СБУ просто "красавцы"
А кто будет сепарню искоренять в Славянске, Мариуполе, Красногоровке, Одессе?
Так нах тогда было Яныка свергать?