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У підручнику авторства матері Хорошковського виявили помилку в даті заснування Києва. Міносвіти запевняє, що ним не користуються уже 5 років. ФОТО

У підручниках для учнів початкових класів написали, що Київ заснували в 19 столітті.

На помилку, яка стрімко розійшлася  мережею, відреагувало Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Історія почалася з публікації в соціальних мережах скрину сторінки підручника "Української мови", на якій було написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів", пише Наш Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні

У підручнику авторства матері Хорошковського виявили помилку в даті заснування Києва. Міносвіти запевняє, що ним не користуються уже 5 років 01

Цю помилку помітили в підручнику Ольги Хорошковської - доктора педагогічних наук, співробітниці Інституту педагогіки і власниці Державних премій в сфері освіти. Професорка відома завдяки своєму синові Валерію, який в минулому був топ-чиновником. Раніше він очолював Мінфін, СБУ, Митну службу, а в 2020 році розглядався як кандидат в прем'єр-міністри.

У МОН зазначили, що підручник не відповідає стандартам нової української школи. У переліку навчальних програм і навчально-методичних посібників числяться нові книги для 1-3 класів. Тому підручник Хорошковської вже понад п'ять років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

"У соціальних мережах та ЗМІ був розповсюджений скриншот сторінки підручника "Літературне читання" (3 клас для ЗНЗ із навчанням російською мовою, авт. Хорошковська О. Н., Охота Г., 2013 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України – м. Київ. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи і понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі", - заявили в міністерстві.

підручники (94) Хорошковський Валерій (153) школа (2224) Міносвіти (1420)


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Топ коментарі
+18
Это чтобы в мацквабаде не обижались
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27.09.2020 16:01
+9
Той хто перевіряв та схвалив до друку має відшкодувати до бюджету витрачені даремно кошти платників податків!
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27.09.2020 16:21
+5
Автором самого дорогого учебника для 1 класса, заказанного Министерством образования, оказалась мать вице-премьера Валерия Хорошковского Ольга Хорошковская.
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
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27.09.2020 16:12
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Это чтобы в мацквабаде не обижались
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27.09.2020 16:01 Відповісти
В каком году этот учебник выпускали?
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27.09.2020 16:03 Відповісти
5-я строчка снизу
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27.09.2020 16:08 Відповісти
Это я прочитал.
Т.е. в 2014-2015 это никого не волновало, потом убрали этот учебник и через пять лет тулят зраду?
К чему эта статья вообще?
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27.09.2020 16:14 Відповісти
Скажи, как думаешь, неужели русские и впрямь ничтожная, вырождающаяся нация, раз уж крошечная Чечня правит балом и кричать ;Чечня круто!; у русских просто в костном мозге уже?
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27.09.2020 16:23 Відповісти
А что, существует такая нация "руские"?
И каким боком это к теме публикации?
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27.09.2020 16:28 Відповісти
Ну так росияне. Согласись, ублюдки, будущее которых- денацификация и лишение всех прав.
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27.09.2020 16:33 Відповісти
Мова йде про свідомі "помилки" команди януковича, а не про звинувачення пліснявих. І вислів "більше 5 років", це не мінус 5, а більше ніж п'яти. Тому, це саме ви розганяєте зраду, на рівному місці.
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27.09.2020 16:47 Відповісти
Судя по ответу МОН (более 5 лет не используется) в 2015 году он был уже нерабочий. В 2014 году под вопросом было само существование Украины. Если МОН не врет, то зрады нет, это уже давно не актуально.
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27.09.2020 16:51 Відповісти
ну а у підручнику для початкових класів до друку серпень 2020 забули приписати крим, лише 24 області.
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27.09.2020 17:19 Відповісти
скріншот сторінки підручника «Літературне читання» (3 клас для ЗНЗ із навчанням російською мовою, авт. Хорошковська О. Н., Охота Г., 2013 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України - м. Київ.
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27.09.2020 16:09 Відповісти
Автором самого дорогого учебника для 1 класса, заказанного Министерством образования, оказалась мать вице-премьера Валерия Хорошковского Ольга Хорошковская.
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
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27.09.2020 16:12 Відповісти
Той хто перевіряв та схвалив до друку має відшкодувати до бюджету витрачені даремно кошти платників податків!
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27.09.2020 16:21 Відповісти
Ха! То ж була "епоха велічайших письменників".
"Беглый президент Виктор Янукович в 2011 году вывел из Украины через один из крупнейших шведских банков Swedbank около 3,6 миллиона долларов как "гонорар за книгу".
27 февр. 2019 г.
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27.09.2020 16:28 Відповісти
Та майже у всіх нашіх можновладців,
бувших та нинішних, в "дисциртарціях"
плагіату валом!!
🤑
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27.09.2020 16:26 Відповісти
Гугліть: підручники українскої мови хорошковської..
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27.09.2020 16:32 Відповісти
А яка різниця? Що це змінює?
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27.09.2020 17:16 Відповісти
Эта вся расписная и разрекламированная гэлита хоть на что-то само простое в этой жизни способно без блата и «толкача»?!
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27.09.2020 18:27 Відповісти
Хотя: каков поп, таков и приход. Мамка с сынком - одного поля ОЗЖПэшные зэбилы
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27.09.2020 18:28 Відповісти
А ось вам друк за пісюнограя: робочий зошит я і світ до друку серпень 2020: відсутній Крим лише 24 області https://uk-ua.facebook.com/photo/?fbid=2745750649086074&set=g.2130646050386315
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27.09.2020 18:29 Відповісти
Подумаешь, ошибка, у так называемого и.о. министра образования и вора, шкарлета в списанной диссертации не такое еще написано
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27.09.2020 18:43 Відповісти
 
 