У підручнику авторства матері Хорошковського виявили помилку в даті заснування Києва. Міносвіти запевняє, що ним не користуються уже 5 років. ФОТО
У підручниках для учнів початкових класів написали, що Київ заснували в 19 столітті.
На помилку, яка стрімко розійшлася мережею, відреагувало Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.
Історія почалася з публікації в соціальних мережах скрину сторінки підручника "Української мови", на якій було написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів", пише Наш Київ.
Цю помилку помітили в підручнику Ольги Хорошковської - доктора педагогічних наук, співробітниці Інституту педагогіки і власниці Державних премій в сфері освіти. Професорка відома завдяки своєму синові Валерію, який в минулому був топ-чиновником. Раніше він очолював Мінфін, СБУ, Митну службу, а в 2020 році розглядався як кандидат в прем'єр-міністри.
У МОН зазначили, що підручник не відповідає стандартам нової української школи. У переліку навчальних програм і навчально-методичних посібників числяться нові книги для 1-3 класів. Тому підручник Хорошковської вже понад п'ять років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.
"У соціальних мережах та ЗМІ був розповсюджений скриншот сторінки підручника "Літературне читання" (3 клас для ЗНЗ із навчанням російською мовою, авт. Хорошковська О. Н., Охота Г., 2013 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України – м. Київ. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи і понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі", - заявили в міністерстві.
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Т.е. в 2014-2015 это никого не волновало, потом убрали этот учебник и через пять лет тулят зраду?
К чему эта статья вообще?
И каким боком это к теме публикации?
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
"Беглый президент Виктор Янукович в 2011 году вывел из Украины через один из крупнейших шведских банков Swedbank около 3,6 миллиона долларов как "гонорар за книгу".
27 февр. 2019 г.
бувших та нинішних, в "дисциртарціях"
плагіату валом!!
🤑