У підручнику авторства матері Хорошковського виявили помилку в даті заснування Києва. Міносвіти запевняє, що ним не користуються уже 5 років. ФОТО

У підручниках для учнів початкових класів написали, що Київ заснували в 19 столітті.

На помилку, яка стрімко розійшлася мережею, відреагувало Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Історія почалася з публікації в соціальних мережах скрину сторінки підручника "Української мови", на якій було написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів", пише Наш Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні

Цю помилку помітили в підручнику Ольги Хорошковської - доктора педагогічних наук, співробітниці Інституту педагогіки і власниці Державних премій в сфері освіти. Професорка відома завдяки своєму синові Валерію, який в минулому був топ-чиновником. Раніше він очолював Мінфін, СБУ, Митну службу, а в 2020 році розглядався як кандидат в прем'єр-міністри.

У МОН зазначили, що підручник не відповідає стандартам нової української школи. У переліку навчальних програм і навчально-методичних посібників числяться нові книги для 1-3 класів. Тому підручник Хорошковської вже понад п'ять років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

"У соціальних мережах та ЗМІ був розповсюджений скриншот сторінки підручника "Літературне читання" (3 клас для ЗНЗ із навчанням російською мовою, авт. Хорошковська О. Н., Охота Г., 2013 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України – м. Київ. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи і понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі", - заявили в міністерстві.