У Білорусі оприлюднили дані тисячі гомельських силовиків, які жорстко розігнали акцію 27 вересня. ФОТОрепортаж

ОМОН у Гомелі застосував світлошумові ракетниці, бив і заливав газом учасників акції 27 вересня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Nexta.

"Оновлюємо нашу базу і додаємо туди вкладку "Гомель". У ній майже тисяча імен співробітників МВС із міста над Сожем", - йдеться в повідомленні.

Як інформує TUT.BY, ще за годину до початку акції в центрі Гомеля з'явилися автозаки і тоновані мікроавтобуси. А перехрестя перекрили люди в балаклавах. Невеликі групи протестувальників намагалися об'єднатися, але співробітники міліції попереджали, що захід не санкціоновано, і вимагали розійтися.

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Приблизно о 15:00 людям вдалося зібратися в колону - але силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові ракетниці.

Протестувальники перейшли на інший бік Радянської, та далі цирку пройти не вдалося - там чекали військові і ОМОН. Тоді люди почали водити хороводи навколо фонтану. Незабаром силовикам набридло спостерігати за діями протестувальників і вони вирішили їх розігнати. Почалися затримання.

Приблизно о 16:00 акція завершилася.

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