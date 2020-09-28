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Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації Служба безпеки України викрила в Київській області лідера організованого злочинного угруповання на спробі вбивства столичного бізнесмена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, раніше засуджений за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів уродженець однієї з країн Близького Сходу організував озброєну групу. Зловмисники намагалися пограбувати і вбити одного з підприємців Києва.

Для цього лідер банди планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, в якому він перевозив 200 тисяч доларів США, та заволодіти готівкою.

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Для запобігання злочину оперативник Служби безпеки України, який перебував у авто бізнесмена, спільно з іншими співробітниками СБУ і спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний супротив правоохоронцям.

Під час обшуків за місцем проживання учасників банди правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну та холодну зброю.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ 01
Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ 02
Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ 03
Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ 04
Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ 05

Автор: 

замовне вбивство (151) Київська область (4081) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12915) силовики (2514)


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Топ коментарі
+11
Надо научить бизнесмена пользоваться банковскими услугами (карточками, переводами). А то загружай багажник, разгружай. Тяжело.
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28.09.2020 10:17
+4
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Ильф и Петров, «Золотой теленок»
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28.09.2020 10:20
+3
Это у него карманные деньги.
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28.09.2020 10:18
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Надо научить бизнесмена пользоваться банковскими услугами (карточками, переводами). А то загружай багажник, разгружай. Тяжело.
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28.09.2020 10:17 Відповісти
Это у него карманные деньги.
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28.09.2020 10:18 Відповісти
Дык НДС башлять надобно ...
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28.09.2020 10:29 Відповісти
Так тогда налоги платить придется деньги из тени выйдут.
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28.09.2020 12:43 Відповісти
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Ильф и Петров, «Золотой теленок»
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28.09.2020 10:20 Відповісти
Судя по пулевым отверстиям в стекле, а также по отсутствию данных отверстий в бизнесмене и в сотруднике СБУ - у уроженца ближнего Востока не аутентичная итальянская 92-я Беретта, а некий турецкий резинострельный силумин.
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28.09.2020 10:27 Відповісти
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 1908
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28.09.2020 10:27 Відповісти
СБУ должна заниматься безопасностью государства, а не охранять отдельного "бизнесмена" с баблом. Видать сбушники хорошо прикормленные.
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28.09.2020 10:30 Відповісти
Так там же бабло!
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28.09.2020 10:39 Відповісти
Лаврушники?
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28.09.2020 10:42 Відповісти
Нет Иран Ирак Израиль Ливан и др .
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28.09.2020 10:56 Відповісти
Гай Фокс планировал второй Пороховой заговор....
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28.09.2020 11:03 Відповісти
Знову "кіно" від хуарталу95 ???
Чому СБУ? Чому не поліція? Як "перестрілювались що усі живі. Куди й для чого стільки "наліка" а головне звідки? Схоже на постанову.
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28.09.2020 11:15 Відповісти
Это они в машине сидели и ждали обстрела???? А если бы бизнесмену в голову прилет?
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28.09.2020 13:04 Відповісти
Почему в новости нет пометки реклама услуг СБУ по охране перевозок налички?
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28.09.2020 13:14 Відповісти
 
 