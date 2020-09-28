Злочинне угруповання намагалося вбити столичного бізнесмена на Київщині і викрасти $200 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації Служба безпеки України викрила в Київській області лідера організованого злочинного угруповання на спробі вбивства столичного бізнесмена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, раніше засуджений за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів уродженець однієї з країн Близького Сходу організував озброєну групу. Зловмисники намагалися пограбувати і вбити одного з підприємців Києва.

Для цього лідер банди планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, в якому він перевозив 200 тисяч доларів США, та заволодіти готівкою.

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Для запобігання злочину оперативник Служби безпеки України, який перебував у авто бізнесмена, спільно з іншими співробітниками СБУ і спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний супротив правоохоронцям.

Під час обшуків за місцем проживання учасників банди правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну та холодну зброю.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.









