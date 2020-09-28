СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні і сильнодіючі препарати на мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

"У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один зі спільників.

Учасники угруповання реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 млн гривень на рік", - йдеться в повідомленні.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

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Операція проводилася Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.











Фото: сайт СБУ