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СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні і сильнодіючі препарати на мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

"У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один зі спільників.

Учасники угруповання реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 млн гривень на рік", - йдеться в повідомленні.

СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 01

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запровадять 2D-кодування ліків

Операція проводилася Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 02
СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 03
СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 04
СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 05
СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

ліки (1329) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12915) силовики (2514) фальсифікат (328)


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Топ коментарі
+4
Гослекслужба Украины. И сейчас есть. И их спецы на хорошем счету в ЕС - (Польша сильно помогала обучением, даже казахи к нам потом приезжали учиться - россиянам отказали, хотя они тоже сильно хотели))).
Только во-первых, им запрещены проверки (закон с 2014 года - чтобы бизнес больше денег в бюджет давал, запретили бизнес проверять - и фармацевтику и производство продуктов питания, и кафе-рестораны).
А во-вторых, невозможно проверить ВСЕ лекарства, каждую упаковку. Потому весь мир и перешел на 2D - кодировку. Штрих-код квадратиками который, типа такого. Если продавать официально - фальсификат продать будет НЕВОЗМОЖНО, как и неучтенуую продукцию.
Так, понятное дело, наш бизнес встал на дыбы - ой ой, это очень дорого (цена - 1 цент, примерно столько же сколько обычный линейный штрих-код).
В Индии, например - все производители на зарубеж - как зайчики - лет пять назад ввели. а у нас уперлись. Начинают рассказывать сказки что это капец дорого, не соответствует нормам ЕС (хотя все согалсовано с ЕС еще лет 5 назад) - ну и прочее в том же духе.
Вот пример:
Минздрав вводит обязательную кодировку медпрепаратов
Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, https://delo.ua/redirect/goto/moz.gov.ua%7C%7Carticle%7C%7Cnews%7C%7Croman-ilik-sistema-2d-koduvannja-mae-stati-obov%25E2%2580%2599jazkovoju-dlja-vsih-likiv-v-ukraini/ информирует пресс-служба министерства .

Система 2D-кодирования позволит не только освободить рынок лекарственных средств от фальсификата и контрафакта, но и гарантирует каждому гражданину Украины лечения препаратами надлежащего качества.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-vvodit-objazatelnuju-kodirovku-medprepa-348211/

ну а вот что происходит сейчас:
2D-КОДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ: РЕЙС ОТЛОЖЕН, ПИЛОТ НЕ ГОТОВ?

С 1 сентября этого года в Украине должен был заработать пилотный проект по внедрению сериализации лекарств. Не случилось. Почему и когда проект будет запущен? Чем вызвана необходимость введения в стране 2D-кодировки лекарств и готов ли к этому нововведению рынок?

В связи с выше перечисленным, дата старта «пилота» была перенесена (инициаторами проекта) с сентября этого года на осень 2020-го. С тем расчётом, что с 1 ноября 2021 года система 2D-кодирования лекарств станет обязательной для всего украинского фармацевтического бизнеса.

бла бла бла.. и тишина.
http://pharma.net.ua/publications/articles/22120-2d-kodirovanie-lekarstv-rejs-otlozhen-pilot-ne-gotov
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28.09.2020 11:06
+3
Дуже жаль, що в нас не як в Китаї. За такі "приколи" в Китаї розстрілюють. Тупо і просто як псів скажених
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28.09.2020 11:05
+2
Дикость в том что аптеки без всяких проблем берут на продажу все это гавно.
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28.09.2020 10:50
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Дикость в том что аптеки без всяких проблем берут на продажу все это гавно.
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28.09.2020 10:50 Відповісти
Гослекслужба Украины. И сейчас есть. И их спецы на хорошем счету в ЕС - (Польша сильно помогала обучением, даже казахи к нам потом приезжали учиться - россиянам отказали, хотя они тоже сильно хотели))).
Только во-первых, им запрещены проверки (закон с 2014 года - чтобы бизнес больше денег в бюджет давал, запретили бизнес проверять - и фармацевтику и производство продуктов питания, и кафе-рестораны).
А во-вторых, невозможно проверить ВСЕ лекарства, каждую упаковку. Потому весь мир и перешел на 2D - кодировку. Штрих-код квадратиками который, типа такого. Если продавать официально - фальсификат продать будет НЕВОЗМОЖНО, как и неучтенуую продукцию.
Так, понятное дело, наш бизнес встал на дыбы - ой ой, это очень дорого (цена - 1 цент, примерно столько же сколько обычный линейный штрих-код).
В Индии, например - все производители на зарубеж - как зайчики - лет пять назад ввели. а у нас уперлись. Начинают рассказывать сказки что это капец дорого, не соответствует нормам ЕС (хотя все согалсовано с ЕС еще лет 5 назад) - ну и прочее в том же духе.
Вот пример:
Минздрав вводит обязательную кодировку медпрепаратов
Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, https://delo.ua/redirect/goto/moz.gov.ua%7C%7Carticle%7C%7Cnews%7C%7Croman-ilik-sistema-2d-koduvannja-mae-stati-obov%25E2%2580%2599jazkovoju-dlja-vsih-likiv-v-ukraini/ информирует пресс-служба министерства .

Система 2D-кодирования позволит не только освободить рынок лекарственных средств от фальсификата и контрафакта, но и гарантирует каждому гражданину Украины лечения препаратами надлежащего качества.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-vvodit-objazatelnuju-kodirovku-medprepa-348211/

ну а вот что происходит сейчас:
2D-КОДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ: РЕЙС ОТЛОЖЕН, ПИЛОТ НЕ ГОТОВ?

С 1 сентября этого года в Украине должен был заработать пилотный проект по внедрению сериализации лекарств. Не случилось. Почему и когда проект будет запущен? Чем вызвана необходимость введения в стране 2D-кодировки лекарств и готов ли к этому нововведению рынок?

В связи с выше перечисленным, дата старта «пилота» была перенесена (инициаторами проекта) с сентября этого года на осень 2020-го. С тем расчётом, что с 1 ноября 2021 года система 2D-кодирования лекарств станет обязательной для всего украинского фармацевтического бизнеса.

бла бла бла.. и тишина.
http://pharma.net.ua/publications/articles/22120-2d-kodirovanie-lekarstv-rejs-otlozhen-pilot-ne-gotov
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28.09.2020 11:06 Відповісти
1. "через интернет-магазин". Тільки дебіл буде купувати ліки в інтернет-магазині.

2. А СБУ зразу тут як тут, тільки грошима запахло. Кацапів та сепарів ловіть! Он їх у телевізорі валом сидить.
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28.09.2020 10:54 Відповісти
Я також "дєлаю" закази через інтернет - але у відомих аптеках, а не в незрозумілих інтернет-магазинах з отриманням по пошті.
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28.09.2020 11:01 Відповісти
Интернет-магази и ЗАКАЗ через Интернет в РЕАЛЬНОЙ АПТЕКЕ - это две большие разницы. А у нас сейчас собираются узаконить интернет-магазины.
Только дебил там рискнет покупать. Но поскольку дебилов у нас много - ждите новых воплей что лекарства "помогать перестали".
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28.09.2020 11:08 Відповісти
им просто не понравилось их новое ликарство от бряхни
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28.09.2020 10:58 Відповісти
Застрелить ублюдков
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28.09.2020 10:59 Відповісти
Кремлівською агентурою СБУ вже не займається ?
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28.09.2020 11:00 Відповісти
То не прибутково і морочливо.
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28.09.2020 11:03 Відповісти
Ну і умовно присудять судді виродки.
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28.09.2020 11:01 Відповісти
Дуже жаль, що в нас не як в Китаї. За такі "приколи" в Китаї розстрілюють. Тупо і просто як псів скажених
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28.09.2020 11:05 Відповісти
В Китаї далеко не все так райдужно. На оптових ринках без проблем можна придбати заборонені харчові добавки, які часто використовують китайські ресторани для здешевлення страв. Загалом, якість їжі там низька і за це ніхто не відповідає, бо вся система тримається на хабарях. Вони тільки час від часу влаштовують показуху зі страченням якогось мільйонера, ігноруючи порівняно невелику та побутову корупцію.
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28.09.2020 18:59 Відповісти
А что ж полиция ушами хлопала? Что, сложно сделать контрольную закупку и сверить номера партий с данными официального производителя? Или даже через хроматомассспектрометр пропустить? Надо ждать, чтобы они до оборотов в 15 млн доросли, чтобы и конфискация пожирнее светила и взятки следакам побольше были?
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28.09.2020 11:05 Відповісти
"пропустить" через хроматомассспектрометр - дорогое удовольствие. Кажую упаковку не пропустишь - цена сна лекарство будет заоблачная. Есть другие способы - в ЕС давно запустили QR - кодировку и без нее ничего не продается. Смысл в том что каждой упаковке лекарства присвается еще на произволстве уникальный код. При считывании упаковки на кассе система показывает - номер на этой упаковке реальный или дублированный (то есть фальсификат) или никогда не был выпущен системой (то есть фальсификат).
Собиларись ввести как обязательную еще 5 лет назад. потом перенесли на осень 2019, потом на осень 2020, сейачс вообще отложили - бизнес уперся, им невыгодно (они неучтенку продают)
да и проверка на хроматомассспектрометре может ничего не дать - фальсификат - необязательно некачественный препарат. Не мел и не яды они туда пихают - просто просрочку или неучтенку. Так что препарат будет реальный, только не сработает и денег в казну не принесет.
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28.09.2020 11:12 Відповісти
Производство фуфломицина
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28.09.2020 11:09 Відповісти
Має бути закон який прирівнює виробництво лікарських фальсифікатів і цих ********* мають судити по статті як "замах на вбивство", з конфіскацією всього майна...!У зоні у кожного на волі є батьки, кохані, родичі, діти, у яких ця срань вбиває надію на видужання...! Земля має горіти під ногами цих виродків...!Кара, люта кара...!
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28.09.2020 11:12 Відповісти
 
 