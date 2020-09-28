82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ. ФОТОрепортаж

Увечері 27 вересня в Львова повернулися 82 миротворці 18-го Окремого вертолітного загону, які виконували завдання в складі миротворчого контингенту ООН з підтримання миру і стабілізації в Демократичній Республіці Конго.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одинадцята ротація вертолітного загону перебувала в цій африканській країні упродовж десяти місяців. Після прибуття військовослужбовці будуть на карантині протягом трьох тижнів, після чого вирушать у свої військові частини.

18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року. У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики і особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку і спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН.

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