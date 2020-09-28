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82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ. ФОТОрепортаж

Увечері 27 вересня в Львова повернулися 82 миротворці 18-го Окремого вертолітного загону, які виконували завдання в складі миротворчого контингенту ООН з підтримання миру і стабілізації в Демократичній Республіці Конго.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одинадцята ротація вертолітного загону перебувала в цій африканській країні упродовж десяти місяців. Після прибуття військовослужбовці будуть  на карантині протягом трьох тижнів, після чого вирушать у свої військові частини.

18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго з 1 грудня 2012 року. У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, наші льотчики і особовий склад несуть бойове чергування на аеродромах, здійснюють пошуково-рятувальні операції, розвідку і спостереження, забезпечують перевезення вантажів, а також супроводжують вертольоти місії ООН.

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82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 01
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 02
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 03
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 04
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 05
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 06
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 07
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 08
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 09
82 українські миротворці з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго повернулися на Батьківщину, - Сухопутні війська ЗСУ 10

Автор: 

Конго (44) миротворці (857) Ян Осока (1495) ЗСУ (7642)


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Ну! Я за Конго дуже радий!
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28.09.2020 12:06 Відповісти
чонго лонго синий небосвод лето круглый год и бананы
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28.09.2020 13:12 Відповісти
Ніби вже свою територію очистили від окупанта і від немає що робити полетіли Конго визволяти. Коли країна має бор 82 млрд. то не тільки в Конго будуть захищати чужі інтереси.
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28.09.2020 15:54 Відповісти
 
 