УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11079 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 276 8

Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг "сонячного каміння", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину в одну з азіатських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї із Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

Співробітники СБ України задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: "Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВIДЕО

Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 01
Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 02
Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 03
Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 04
Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 05
Блоковано контрабанду бурштину в одну з азіатських країн, загалом вилучено 833 кг сонячного каміння, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (1825) СБУ (12912) бурштин (511) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стоп стоп стоп... Яка контрабанда? Тож зебуїн оманський все уже поборов!
показати весь коментар
28.09.2020 13:12 Відповісти
Это недобитки сваливать решили, но у нас границы на замке.
показати весь коментар
28.09.2020 13:23 Відповісти
Что им в Азии солнца мало, еще у нас камни набебунивают.
показати весь коментар
28.09.2020 13:22 Відповісти
В одну из??? )) Все секреты, секреты )) Пишите прямо - Китай
показати весь коментар
28.09.2020 13:28 Відповісти
Хоть бы раз показали как ЗАКОННЫМ образом добывают, обрабатывают, торгуют. И кто хозяин этого бизнеса.
показати весь коментар
28.09.2020 13:54 Відповісти
законним ніяк, чомусь збитково.
показати весь коментар
28.09.2020 21:46 Відповісти
Люди добрі!!! А звідки він взявся, ми ж янтарну мафію побороли! І ціла,майже тона!
показати весь коментар
28.09.2020 14:30 Відповісти
Так вот вы какие "Русские шпионы" ... Одно слово - служба БАБЛА Украины!
показати весь коментар
28.09.2020 14:33 Відповісти
 
 