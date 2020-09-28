Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж
На судовому засіданні в Шевченківському районному суді Києва 28 вересня був визначений склад суду, який буде слухати по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На засіданні присутні обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, а також їхні захисники.
Суд розглядатиме справу в такому складі: двоє професійних суддів - Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних - Григорій Фірсов, Наталія Глоба і Юрій Михайленко.
На початку засідання основні присяжні у справі - Фірсов, Глоба і Михайленко - склали присягу.
Потім присягу склали запасні присяжні - Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.
Як повідомляв адвокат Маслов, на цьому засіданні буде оголошено обвинувальний акт.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
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"Працював керівником відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, згодом - «Першого каналу», надалі - на Громадському телебаченні Росії. З 2012 року працював в Україні - в «Українській правді», на телеканалі «ТВі» та на «Радио Вести»[3][4]."
Насправді - присяжним може стати майже кожен - бажаючих немає.
Так и есть. Это подработка для некоторых - в основном - для безработных и пенсионеров.
Так, звинувачуваних патріотів звільнять з під варти.
Але ж це буде виглядати, як «прощення».
І прощення, не владою, а «простими, добросердними людьми.»
Не спекулируй.
Как решат, так и будет.
Але ж грудні 2019, на шоу Шустера, за присутності Президента Зеленського, високопосадовцями МВС було на всю Україну заявлено, що затримані ті, хто підготував вбивство Павла Шеремета.
Але, через рік, виявилось, що у слідства нема доказів їх вини у цьому злочині.
Як би ти на місці влади, вийшо би з цієї ситуації?
Там будут озвучены все аргументы.
Бо аргументів у неї, як виявилось, НЕМАЄ !!!
А люди майже рік просиділи за гратами !
Так що, Вам незалік.
Ану, ще Ваша спроба варіанту вийти з цієї ситуації, «не втрачаючи обличча».
Мне твой "залик" не требуется.
Только суд.
Как суд решит, так и будет.
И продолжается только по одной причине - этот фарс начал лично ЗЕ.
в особые списки.