Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

На судовому засіданні в Шевченківському районному суді Києва 28 вересня був визначений склад суду, який буде слухати по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, а також їхні захисники.











Суд розглядатиме справу в такому складі: двоє професійних суддів - Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних - Григорій Фірсов, Наталія Глоба і Юрій Михайленко.

На початку засідання основні присяжні у справі - Фірсов, Глоба і Михайленко - склали присягу.

Потім присягу склали запасні присяжні - Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.





Як повідомляв адвокат Маслов, на цьому засіданні буде оголошено обвинувальний акт.

Також дивіться: Суд проводить засідання у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"