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Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу проти Лукашенка, - представник Координаційної ради Губаревич. ДОКУМЕНТ

Слідчий комітет відмовив у порушенні справи за ч. 3 ст. 357 КК РФ (Змова чи інші дії з метою захоплення державної влади, якщо вони спричинили загибель людей або пов'язані з убивством) проти громадянина Олександра Лукашенка.

Про це повідомив у Facebook представник Координаційної ради, голова руху "За Свободу" Юрій Губаревич, інформує Цензор.НЕТ.

З опублікованої відповіді випливає, що підстав для перевірки за заявою та "ухвалення рішень у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь, немає".

Начальник головного управління процесуального контролю СК Сергій Тішук, який підписав документ, вважає, що звернення Губаревича "має загальний характер".

"Насправді доказова база поповнюється щодня. І справа обов'язково отримає хід. Уже за нової влади", - упевнений Губаревич.

Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу проти Лукашенка, - представник Координаційної ради Губаревич 01

Як нагадує TUT.BY, 2 вересня під час допиту в Слідчому комітеті Юрій Губаревич передав заяву про порушення справи за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу (Змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади, якщо вони спричинили загибель людей або пов'язані з убивством) стосовно Лукашенка. Як зазначив Губаревич у заяві, цей громадянин "міг мати безпосередній стосунок до замовлення та організації масштабних фальсифікацій результатів голосування на виборах президента, які проявилися в підробках протоколів, недопусках спостерігачів та інших фактах фальсифікацій виборчого процесу".

Крім того, на думку політика, Лукашенко "за допомогою використання підлеглих йому службових осіб міг мати безпосередній стосунок до фактів невмотивованого і надмірного застосування сили до мирних демонстрантів, затримання, побиття і тортур у місцях перебування затриманих, а також шести підтверджених випадків насильницької смерті учасників мирних акцій".

Автор: 

Білорусь (7960) Лукашенко Олександр (2659) репресії (1623)


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Топ коментарі
+7
Какая неожиданность!!!!! 😉🤔
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28.09.2020 17:44
+5
Так несподівано...
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28.09.2020 17:44
+2
Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич - Цензор.НЕТ 7384
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28.09.2020 17:49
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Какая неожиданность!!!!! 😉🤔
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28.09.2020 17:44 Відповісти
Так несподівано...
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28.09.2020 17:44 Відповісти
Действующий президент захватил власть, у кого? Переводчика, флейтистки, или баяниста?
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28.09.2020 17:45 Відповісти
Он уже не действующий!
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28.09.2020 18:02 Відповісти
У народа. В статье 3 Конституции Республики Беларусь было предусмотрено, что единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ.
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28.09.2020 18:12 Відповісти
Да Вы что, а в нашей Конституции есть такая статья?
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28.09.2020 19:31 Відповісти
Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич - Цензор.НЕТ 7384
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28.09.2020 17:49 Відповісти
та, прискорбно, нет в беларуси своих надюх, танюх, сэмэнов, казаков-гаврылюков и святых петров, отсталый народ, одним словом
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28.09.2020 17:50 Відповісти
Вот это поворот? Как же так, а? Это просто Тихановская следственному комитету гарантий не дала. А как только даст, так они сразу и возбудят.
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28.09.2020 17:54 Відповісти
Однозначно! Как только даст, сразу и возбудятся.)))
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28.09.2020 21:57 Відповісти
Напрасно это они!
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28.09.2020 18:01 Відповісти
А ДБР може почати слідство проти Бариги та Шмарклі,за зраду Україні?
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28.09.2020 18:02 Відповісти
Ми від Білорусі недалеко пішли. А до Каталонії нам взагалі далеко, по Валового продукту і по знанню рідної мови.
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28.09.2020 18:05 Відповісти
А ..напрасно! .....это только начало....
Белорусские промышленные предприятия в январе-июле получили 1,73 млрд рублей чистой прибыли. Она сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 64,1%. В июле чистая прибыль промышленности составила всего около 30 млн рублей, следует из данных Белстата.
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28.09.2020 18:56 Відповісти
Похвально чт ВЫ следите за экономическим развитием ближайших соседей, а как у нас с развитием экономики, сокращением безработицы, повышением благосостояния Народа обстоят дела?
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28.09.2020 19:35 Відповісти
Кто б сомневался ?
Лука посадит половину тех, кто выходит на митинги в тюрьмы.
Вторую половину, он утопит в крови.
Вспомните мои слова........
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28.09.2020 19:28 Відповісти
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне !
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29.09.2020 08:44 Відповісти
Та невже? Хто б міг подумати...
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28.09.2020 19:36 Відповісти
Просто шок-контент!
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28.09.2020 20:08 Відповісти
 
 