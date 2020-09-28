Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу проти Лукашенка, - представник Координаційної ради Губаревич. ДОКУМЕНТ

Слідчий комітет відмовив у порушенні справи за ч. 3 ст. 357 КК РФ (Змова чи інші дії з метою захоплення державної влади, якщо вони спричинили загибель людей або пов'язані з убивством) проти громадянина Олександра Лукашенка.

Про це повідомив у Facebook представник Координаційної ради, голова руху "За Свободу" Юрій Губаревич, інформує Цензор.НЕТ.

З опублікованої відповіді випливає, що підстав для перевірки за заявою та "ухвалення рішень у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь, немає".

Начальник головного управління процесуального контролю СК Сергій Тішук, який підписав документ, вважає, що звернення Губаревича "має загальний характер".

"Насправді доказова база поповнюється щодня. І справа обов'язково отримає хід. Уже за нової влади", - упевнений Губаревич.

Як нагадує TUT.BY, 2 вересня під час допиту в Слідчому комітеті Юрій Губаревич передав заяву про порушення справи за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу (Змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади, якщо вони спричинили загибель людей або пов'язані з убивством) стосовно Лукашенка. Як зазначив Губаревич у заяві, цей громадянин "міг мати безпосередній стосунок до замовлення та організації масштабних фальсифікацій результатів голосування на виборах президента, які проявилися в підробках протоколів, недопусках спостерігачів та інших фактах фальсифікацій виборчого процесу".

Крім того, на думку політика, Лукашенко "за допомогою використання підлеглих йому службових осіб міг мати безпосередній стосунок до фактів невмотивованого і надмірного застосування сили до мирних демонстрантів, затримання, побиття і тортур у місцях перебування затриманих, а також шести підтверджених випадків насильницької смерті учасників мирних акцій".