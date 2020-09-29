Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Азербайджан продовжує спеціальну військову операцію на території Карабаху. За інформацією пресслужби Міноборони Азербайджану, зараз тривають запеклі бої.

Як передає Цензор.НЕТ, фото і відеоматеріали опублікував сайт Haqqin.az

Також, за твердженням міноборони Азербайджану, під час боїв підрозділи вірменських збройних сил зазнають великих втрат у живій силі і бойовій техніці. Так, за інформацією відомства, з моменту початку спецоперації нібито було ліквідовано понад 600 вірменських військовослужбовців. При цьому, як стверджується, вірменська сторона досі не звернулася до Азербайджану з проханням про видачу тіл убитих.

Представляємо вашій увазі відеокадри тіл убитих солдатів на полях битви.















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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".