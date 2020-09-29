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Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Азербайджан продовжує спеціальну військову операцію на території Карабаху. За інформацією пресслужби Міноборони Азербайджану, зараз тривають запеклі бої.

Як передає Цензор.НЕТ, фото і відеоматеріали опублікував сайт Haqqin.az

Також, за твердженням міноборони Азербайджану, під час боїв підрозділи вірменських збройних сил зазнають великих втрат у живій силі і бойовій техніці. Так, за інформацією відомства, з моменту початку спецоперації нібито було ліквідовано понад 600 вірменських військовослужбовців. При цьому, як стверджується, вірменська сторона досі не звернулася до Азербайджану з проханням про видачу тіл убитих.

Представляємо вашій увазі відеокадри тіл убитих солдатів на полях битви.

Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 01
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 02
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 03
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 04
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 05
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 06
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті 07

Також читайте: У Вірменії заборонили виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 55 років

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+114
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3293119.html Турецкий гамбит

Итак, "конфликт" в Нагорном Карабахе выходит за рамки локальной эскалации, поскольку боевые действия уже идут по всей линии фронта.
Алиев обратился к нации по телевидению, ввел военное положение, объявил частичную мобилизацию, введена цензура Интернет. Пашинян запросил у кремлевского лепрекона помощь в рамках ОДКБ. На что лепрекон ответил, что Нагорный Карабах не является субъектом ОДКБ.
Президент Союза армян заявил, что из РФ в НКР готовы отправиться 20 тыс армянских добровольцев. Интересно, сколько из этих 20 тыс "армянских добровольцев", будет лиц бурятской внешности? Вопрос риторический, но земля примет всех.
По последним данным, турецкие "Байрактары", которые использует Азербайджан, уничтожили системы ПВО С-300 которые прикрывали Нагорный Карабах. Теперь небо над Карабахом свободно для азербайджанской авиации и дронов.
Фишка в том, что Армения не имеет общей границы с засРашкой. И сегодня стало известно, что Грузия и Турция отказали Рашке в ответ на запрос открыть свое воздушное пространство для кацапской военной авиации.
Можно через Иран, но тогда логистика будет золотой и долгой, а железо нужно здесь и сейчас.
Пока суть да дело, азербайджанская артиллерия наносит массированные удары по огневым позициям армянских войск. азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать армянскую военную технику.
Турецкий президент Эрдоган заявил, что наступило время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха.
Армянская армия не выдерживает такого натиска, и потихоньку отступает.
Посол Армении в россии заявил, что Армения прорабатывает план эвакуации жителей оккупированного Карабаха.

Пока "старушка" Европа выходит из летаргического сна и выражает "глубокую озабоченность", продолжается российско-турецкая гибридная война в средиземноморском бассейне, в частности в Сирии, где турки удерживают северные приграничные районы и большую часть северо-западной провинции Идлиб. А союзные туркам повстанцы также контролируют несколько сел в соседних провинциях Латакия и Хама.
Так вот, местные электронные средства массовой информации сообщают: артиллерия ХТШ разгромила российскую ракетную базу в Кафр-Набл.
Местные источники передают, что в результате массированного обстрела, российская ракетная база пришла в негодность. Ракетные установки уничтожены.
Похоже, в Турции пришли к выводу, что все "замороженные конфликты" - это "ахиллесова пята" страны-террориста.
И чтобы порвать Лаптестан в лохмотья, надо, чтобы полыхнуло везде и сразу.
І.Лютий
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29.09.2020 01:08
+78
Все кто ставят на дружбу с Россией рано или поздно имеют в Жо пу , так есть с Асадом , так есть с Арменией , так будет с Лукашенко, так было с Януковичем. Что мы имеет по факту ? Турецкие дроны уничтожили русское ПВО в Карабахе это их там С-300 и теперь будут сжигать технику дрогами на спички , полное господство в воздухе, армянам надо только бежать и спасать свои сракы.
Россия по факту кинула Армению .
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29.09.2020 01:13
+68
под эту мозыку и донбас можно было бы отвоевывать но нарид выбрал же ***** джедая клоуна
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29.09.2020 01:29
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У армян ще радянська уніформа і бєрци, позоріще, тільки Калаш поновіше.

ОТАКИЙ ВІН РУЦКІЙ МІР - ВМИРАЮТЬ ЗА ІДЕЮ, А ЖИВУТЬ В БІДНОТІ.
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29.09.2020 12:07 Відповісти
Молоді пацани гинуть за амбіції тупих політиків.
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29.09.2020 12:08 Відповісти
Не треба персоналізувати нацональність...Це низько.. серед усіх народів є такі Міряй життям дітей тоді в тобі щось і засвітеться..хоч якась правильна струнка
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29.09.2020 12:46 Відповісти
Це ситуація називається ..Ж..ПА. Знов смерть і жорстокість. Як всі навчились міряти Світ геополітичними думками. Що всі безтрашні стали... А може начнете міряти смертями простих людей ..молодих хлопців...які навіть діточок пісяля себе не залишили на цій сраній планеті. Оце так ...
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29.09.2020 12:36 Відповісти
Міряти світ? Геополітичні думки...Зразу підтримка населенням захоплення чужих територій, майна, вбивство а потім - "А може начнете міряти смертями простих людей ..молодих хлопців...які навіть діточок пісяля себе не залишили на цій сраній планеті"---- За все потрібно платит в цьому житті. І всі заплатять.
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29.09.2020 12:46 Відповісти
Хм...тоб то для того щоб залатили уроди треба пренести в жертву і хтож по вашому в цій ситуації платить ....отой урод чи ... Чого у всіх це слово "платити"..звучить постійно.Ми що торгащі, яблуками торгуєм? Є тільке одне що всім воздастся по ділам їхнім...
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29.09.2020 12:56 Відповісти
Давай Азейбаржан!! Даёшь Ереван и Арарат!!
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29.09.2020 13:15 Відповісти
Гора Арарат знаходиться в Турціі
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29.09.2020 15:29 Відповісти
Почему до сих пор не стерт с лица земли эрэван?
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29.09.2020 13:17 Відповісти
Вы там долбанулись совсем?
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29.09.2020 13:33 Відповісти
Анька, а чего так кровожадно? Очередные Ровшан с Рафиком успешно *************?
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29.09.2020 13:51 Відповісти
Что еще прокукарекаешь, ватный петух?
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29.09.2020 15:42 Відповісти
Тю, ты шо обиделась, плечевая? Так на правду же не обижаются. Как там подружки на трассе, перекус в кахвэ "У Рафика"?
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29.09.2020 16:50 Відповісти
Ты продолжаешь кукарекать, ватный петух?
Голос:
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29.09.2020 17:22 Відповісти
Сначала масквабат.
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30.09.2020 00:16 Відповісти
кримнашам буде про що поміркувати
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29.09.2020 14:09 Відповісти
а лугандони вже всралися від жаху помсти з боку українців, бо помста буде, це така їжа, яку їдять холодною
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29.09.2020 14:12 Відповісти
Нигоян наверно смотрит на все это с неба и думает. - Господи, что я наделал...

Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті - Цензор.НЕТ 1375
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29.09.2020 14:32 Відповісти
Ещё раз Азербайжан не нападал на Армению. Бои ведутся в Нагорном Карабахе который всеми цивилизованными странами, признан Азербайжанским. Армения в свое время при помощи рашистов его себе отжала и устроила недореспублику
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29.09.2020 14:57 Відповісти
До чого тут Нігоян? Що ти мелеш? Це наслідок совка, коли ішло виселення одних народів, і заселення на їх місце інших. Хоча навіщо це знати тролю?)))
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01.10.2020 07:07 Відповісти
Армянам с кацапами место в аду заготовлено. Не, азеров не люблю, тоже с душком. Но тут, как говорится, надо на их сторону вставать, ради наших же интересов.
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29.09.2020 14:35 Відповісти
а какие ваши интересы ? укрепление турецкого влияния в регионе ? так они потом и вами займуться . османская империя от росийской ничем не отличаеться .
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29.09.2020 20:45 Відповісти
Это будет потом, а сейчас нами занимается рашистская недоимперия.
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30.09.2020 00:14 Відповісти
Боже, що ви несете! Дай вам хоча б трошки розуму! Як можно таке казати проти християнського етносу, який майже на грані знищення? Яка саме вам чи Україні від цього буде польза? Хіба за це віддав своє життя Сергій Нігоян? Хіба так ми шануємо генія Параджанова, який прославляв Україну на міждународній арені? Дуже гидко та соромно за таку молодь!
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01.10.2020 23:43 Відповісти
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди. (С)
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29.09.2020 14:54 Відповісти
Джерело: телеканал 24 Новини
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті - Цензор.НЕТ 6880
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29.09.2020 15:50 Відповісти
Пашинян заявил, что турецкие F-16 уже в небе над Карабахом на стороне Азербайджана
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29.09.2020 17:02 Відповісти
Пошла жара
Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, передает «https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/ Sputnik Армения».
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29.09.2020 17:34 Відповісти
А что нельзя было???
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29.09.2020 19:27 Відповісти
Вы, ***, все молодцы и хенералы, но я в 88-м, первый раз в жизни, кровь сдавал для армян после землетрясения не для того что бы их сейчас убивали и не для того что бы они убивали азербайджанцев. Что то тут не так ребята...
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30.09.2020 00:06 Відповісти
А для українців здавав?
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01.10.2020 07:09 Відповісти
А ты украинец?
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01.10.2020 23:56 Відповісти
Так і пиши: "не здавав".
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02.10.2020 06:50 Відповісти
Вірмени не заслуговують на таку долю. Це древній та дуже талановитий народ, який знаходиться в дуже скрутному геополітичному стані. Зі всіх боків мусульмани, які за останні 100 років тричі винищували цей народ. А якщо згадати ще й землетрус у Спітаку ще за радянських часів, який забрав життя десь біля 30 тис. людей, то просто дивуєшся, як вони ще живи та мають свою державу. Всім сердцем бажаю, щоб ця війна як найшвидше закінчилася, щоб вірменські діти могли знову у повній безпеці гордо милуватися своїм Араратом.
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01.10.2020 23:37 Відповісти
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