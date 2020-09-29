Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ. ВІДЕО+ФОТО

У смт Велика Олександрівка Херсонської області в результаті ускладнення погодних умов пошкоджено покрівлі 239 приватних будинків, школи та будинку АТ "Херсонгаз", також пошкоджені труби місцевої газової мережі - без газу залишилися 903 абоненти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

28 вересня за результатами комісійного обстеження встановлено, що у смт Велика Олександрівка, де 27 вересня через складні погодні умови (дощ, сильний шквалистий вітер) частково пошкоджено покрівлі ЗОШ № 1, будівлі АТ "Херсонгаз" та 239 приватних житлових будинків (40 покрівель відновлено за власні кошти місцевими жителями).

Також повідомляється, що триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти).

Крім того, пошкоджені лісові насадження на площі 151 га. Жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода в Україні: знеструмлено 37 населених пунктів у шести областях, на Херсонщині понад 700 абонентів залишилися без газу

Підрозділами ДСНС всього прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати 20) та 3 електроопори. Від ДСНС залучено 23 рятувальника особового складу та 4 одиниці техніки. Роботи продовжуються. Органами місцевого самоврядування вирішується питання щодо надання допомоги.



Фото: сайт ДСНС

У свою чергу синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook написав, що 27 вересня, через Велику Олександрівку і прилеглі околиці в Херсонській області пройшов доволі потужний торнадо.

За його словами, торнадо мав мезоциклон походження і виник на контрастному холодному фронті. У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м2/с2, а енергія Сарі приблизно 800-1000 Дж/кг, чого виявилося цілком достатньо для генерації торнадонебезпечного суперосередку (tornadic supercell). Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджити. Відповідні швидкості вітру для цієї градації становлять приблизно 55-65 м / с.











Фото: Кибальчич/Facebook