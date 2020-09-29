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Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку співробітники Служби безпеки України викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

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Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.

У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Терориста ЛНР, який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ 01
Терориста ЛНР, який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ 02
Терориста ЛНР, який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ 03
Терориста ЛНР, який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12918) Сєверодонецьк (508) тероризм (2868) Донбас (22356) найманці рф (2063) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+23
І ловив сачком метеликів.
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29.09.2020 12:21
+20
скоро прояснится - стоял на блокпостах. у админзданий.
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29.09.2020 12:20
+14
на бутылку! они это любят!!!
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29.09.2020 12:21
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скоро прояснится - стоял на блокпостах. у админзданий.
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29.09.2020 12:20 Відповісти
І ловив сачком метеликів.
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29.09.2020 12:21 Відповісти
вряд ли расскажет. гринпис за такое может и серьёзно наказать )
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29.09.2020 12:25 Відповісти
кашу варил - деток кормил
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29.09.2020 12:41 Відповісти
Сорока-воровка. Цьому дала, цьому дала, а цьому не дала.
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29.09.2020 12:57 Відповісти
стоя на блокпостах, успел отжать стиралку и чайник. ну унитаз это святое. просто из этических соображений фоту, как он в нём чай кипяточком из чайника заваривает не опубликовали )
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29.09.2020 12:23 Відповісти
переводил бабулек через дорогу.
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29.09.2020 12:24 Відповісти
Алканавт какой то
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29.09.2020 12:20 Відповісти
ну так и пишут же что у Дремова служил . а наркоши служили у Гывы
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29.09.2020 12:33 Відповісти
так других там и нет
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29.09.2020 17:44 Відповісти
а што, там на дамбасе разве были другие? все 100% кормильцев это быдло и отбросы общества.
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30.09.2020 00:40 Відповісти
Янелох обміняє на якогось таксиста.
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29.09.2020 12:20 Відповісти
не . отпустит и сделает кандидатом в мэры Северодонецка от Слуги Народа
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29.09.2020 12:35 Відповісти
на бутылку! они это любят!!!
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29.09.2020 12:21 Відповісти
)) напомнило генетический ватный слоган "на бутылку не хватает".
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29.09.2020 12:53 Відповісти
"По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году."

Источник: https://censor.net/ru/p3221771

Ну сразу же видно, что война гражданская, между украинцами.
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29.09.2020 12:22 Відповісти
Майбутній депутат ВР
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29.09.2020 12:32 Відповісти
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5076
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29.09.2020 12:34 Відповісти
На кол ********* кацапскую...
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29.09.2020 12:35 Відповісти
или на гиляку,публично! чтоб остальным было неповадно!
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29.09.2020 13:31 Відповісти
Чого так далеко шукати. Ось і Київ...
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 9410
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 6797
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29.09.2020 12:37 Відповісти
а куда киевляне смотрят? почему ети машины до сих пор целые?
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29.09.2020 13:32 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/a/5/0/7a50c86b10b8beb7b1a945ab25b5671c/original.jpg
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29.09.2020 12:46 Відповісти
Колета любовник зебила.
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29.09.2020 13:17 Відповісти
котлета ему кокс поставляет
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29.09.2020 20:11 Відповісти
куда он его, шмарклю, любит? как пуйло,в пупок, или ниже?

Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3369
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29.09.2020 21:55 Відповісти
а де терорист?
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29.09.2020 12:53 Відповісти
а когда разоблачат порнозвезду, обсиравшую честь Украины?
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29.09.2020 12:57 Відповісти
Сам не здався, не приніс зброю,ка цапа? - 5 років посиленого режиму і 10 на відбудовах зруйнованого
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29.09.2020 13:01 Відповісти
Регресник... Шесть лет ездит за пенсией на подконтрольную территорию...
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29.09.2020 13:04 Відповісти
Ничего Зеленский отпустит и извинится перед хозяином путиным.
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Заретушировали, - значит СБУшник.
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29.09.2020 13:36 Відповісти
Наверное участковому перестал платить или бывшая .лядь сдала.
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29.09.2020 14:29 Відповісти
 
 