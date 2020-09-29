"З дитинства мріяв про небо": у Харкові попрощалися із загиблим в авіакатастрофі 20-річним курсантом Віталієм Вільховим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок, 29 вересня, у Харкові попрощалися з курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Віталієм Вільховим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Фонду "Повернись живим".

Церемонія відбулася на Меморіалі Слави, там зібралися курсанти та керівництво університету, а також звичайні харків’яни.

20-річний Віталій Вільховий був одним із двох курсантів, які вижили під час авіакатастрофи літака Ан-26 25 вересня. Однак наступного дня хлопець помер у реанімації – він зазнав 90% опіків тіла, коли вистрибував з літака, охопленого полум'ям.

"Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Віталія Вільхового, 20-річного юнака, який з дитинства мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя", – сказав під час церемонії начальник ХНУПС Олександр Турінський.

Віталій родом зі Львівської області. Стати льотчиком – його мрія з дитинства. Хлопець закінчив львівський ліцей імені Героїв Крут, а потім вступив до університету Повітряних сил у Харкові. Поховають Віталія у Львові.

Нагадаємо, єдиний, хто вижив у страшній авіакатастрофі – курсант-третьокурсник В’ячеслав Золочевський – перебуває у шпиталі. Саме він допомагав гасити полум'я на своєму товаришеві Віталії. За інформацією медиків, В'ячеслав у стабільному стані, його можуть виписати зі шпиталю найближчим часом.

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Щодо прощання із 25 загиблими в авіакатастрофі, то це буде можливим після проведення експертиз ДНК та ідентифікації тіл. Як повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, родини загиблих найближчим часом отримають від держави грошову компенсацію (загалом ідеться про понад 1,5 млн гривень).



Фото: Маргарита Дежкіна / Суспільне Харків

Наразі всі навчальні польоти в ХНУПС заборонені до завершення розслідування.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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