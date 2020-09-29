Ще двох підозрюваних в участі у "самообороні Севастополя" оголошено в розшук, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру й оголосила в розшук двох громадян України, які в лютому-березні 2014 року брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Гончарне", поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї "служби" здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Криму - одна з причин непідписання Японією мирної угоди з Росією, - експрем'єр Абе

Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають, але публікують фото.

Нагадаємо, прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на цей момент ідентифіковано понад тисячу учасників "самооборони Криму".

Читайте: Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму