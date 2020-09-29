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Новини Фото Окупація Криму
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Ще двох підозрюваних в участі у "самообороні Севастополя" оголошено в розшук, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру й оголосила в розшук двох громадян України, які в лютому-березні 2014 року брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Гончарне", поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї "служби" здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

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Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають, але публікують фото.

Ще двох підозрюваних в участі у самообороні Севастополя оголошено в розшук, - прокуратура АРК 01
Фото: Прокуратура АРК
Ще двох підозрюваних в участі у самообороні Севастополя оголошено в розшук, - прокуратура АРК 02
Фото: Прокуратура АРК

Нагадаємо, прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на цей момент ідентифіковано понад тисячу учасників "самооборони Криму".

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Автор: 

Крим (14183) прокуратура (3697)


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Зачем таки фото и тем более такая информация ни о чем.
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29.09.2020 16:05 Відповісти
Фото замазали для того, чтобы, не дай бог, никто их не узнал, если они, к примеру, живут в соседней квартире.

Розыск же )))
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29.09.2020 16:27 Відповісти
Це що за «розшук такий», якщо зрадницькі іпала замульовані?! Кого розшукуємо?
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29.09.2020 16:06 Відповісти
Личину скрыли,

Чтоб найти преступника

Не удалось вам
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29.09.2020 16:43 Відповісти
Заблурили обличчя , щоб не знайти випадково ?
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29.09.2020 16:15 Відповісти
так я вчора їх бачив, гуляють обидва і ніхто їх не заарештовує.....і морди в обох стерті, один в один, як на фото....
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29.09.2020 16:18 Відповісти
А что это за прокуратура АРК?
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29.09.2020 16:36 Відповісти
Пів Криму можна спокійно об*являти в розшук, а Севастополь 99,9%. А як там наші судді, СБУ, поліція і військові?
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29.09.2020 16:43 Відповісти
дыбилы ***, вы и ментам всем раздали фото с замылеными рылами?? чтобы быстрее найти?
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30.09.2020 12:20 Відповісти
 
 