Ще двох підозрюваних в участі у "самообороні Севастополя" оголошено в розшук, - прокуратура АРК. ФОТО
Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру й оголосила в розшук двох громадян України, які в лютому-березні 2014 року брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Гончарне", поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї "служби" здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.
Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають, але публікують фото.
Нагадаємо, прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на цей момент ідентифіковано понад тисячу учасників "самооборони Криму".
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