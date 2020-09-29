Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 29 вересня був відзначений порушенням маскового режиму і тим, що в стінах парламенту з'явився підозрюваний в корупції "слуга народу" Юрченко.

Глава фракції "СН" Арахамія, спікер Разумков і представник ОПЗЖ Рабінович

Слуга народу Євген Шевченко з колегою





Іван Кириленко і Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" в масках





"Слуга народу" Клочко з'ясовує у колеги Литвиненка марку його годинника, краватки і піджака

Карантинні руки в ВР

"Пані-мер" в залі ВР - Ірина Верещук

Порушення маскового режиму в ВР

Масове порушення маскового режиму в залі ВР

Глава фракції "СН" Корнієнко

Пояснення нардепа з ОПЗЖ Рабіновича колезі

Слуга народа Дубінський з кавою у ВР

Депутатська нарада

Зал ВР 29 вересня







Депутатські наради





Ярослав Юрчишин з "Голосу"

Глава фракції "СН" Арахамія з депутатом Юрченком, що підозрюється в корупції, який відвідав ВР





Позафракційний Вадим Новинський і Олексій Кучеренко з "Батьківщини"







Михайло Макаренко з ОПЗЖ і Третьякова зі "СН"

Фото - Цензор.НЕТ