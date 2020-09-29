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Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня. ФОТОрепортаж

Скандальний

День роботи ВР 29 вересня був відзначений порушенням маскового режиму і тим, що в стінах парламенту з'явився підозрюваний в корупції "слуга народу" Юрченко.

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 01

Глава фракції "СН" Арахамія, спікер Разумков і представник ОПЗЖ Рабінович

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 02

Слуга народу Євген Шевченко з колегою


Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 03

Іван Кириленко і Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" в масках

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 04

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 05
Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 06

"Слуга народу" Клочко з'ясовує у колеги Литвиненка марку його годинника, краватки і піджака

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 07

Карантинні руки в ВР 

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 08

"Пані-мер" в залі ВР - Ірина Верещук

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 09

Порушення маскового режиму в ВР

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 10

Масове порушення маскового режиму в залі ВР

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 11

Глава фракції "СН" Корнієнко 

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 12

Пояснення нардепа з ОПЗЖ Рабіновича колезі

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 13

Слуга народа Дубінський з кавою у ВР

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 14

Депутатська нарада 

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 15

Зал ВР 29 вересня

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 16
Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 17
Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 18

Депутатські наради

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 19
Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 20

Ярослав Юрчишин з "Голосу"

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 21

Глава фракції "СН" Арахамія з депутатом Юрченком, що підозрюється в корупції, який відвідав ВР


Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 22

Позафракційний Вадим Новинський і Олексій Кучеренко з "Батьківщини"

Скандальний слуга народу Юрченко, що зявився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня 23

Михайло Макаренко з ОПЗЖ і Третьякова зі "СН"

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15026) депутат (1781) Дубінський Олександр (491) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+31
твари
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29.09.2020 22:39
+31
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима , - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 9326
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29.09.2020 22:39
+20
Материал для психиатра. Патология быдлоэлиты. Думал, что гопота януковича это верх бесстыдства. Ан нет, слуги урода это "высший пилотаж", так изгаляться над высшим законодательным органом страны... Надо сильно постараться, чтобы собрать в одном зале столько бесславных ублюдков.
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29.09.2020 22:52
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29.09.2020 22:39 Відповісти
слуги, шо вашего утверждения абсолютно не отменяет.
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29.09.2020 22:44 Відповісти
Материал для психиатра. Патология быдлоэлиты. Думал, что гопота януковича это верх бесстыдства. Ан нет, слуги урода это "высший пилотаж", так изгаляться над высшим законодательным органом страны... Надо сильно постараться, чтобы собрать в одном зале столько бесславных ублюдков.
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29.09.2020 22:52 Відповісти
маланец дубинский --когда ты уже нажрешься ?????
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30.09.2020 15:11 Відповісти
наржОООшЪся
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30.09.2020 17:14 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима , - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 9326
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29.09.2020 22:39 Відповісти
Не ображайте тварин)
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29.09.2020 23:37 Відповісти
Да эти симпатяги, по сравнению с депутанами.
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30.09.2020 00:25 Відповісти
Эти куда интелектуальнее
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30.09.2020 00:37 Відповісти
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 8950Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3491
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30.09.2020 11:36 Відповісти
и не говорите что у него в стакане кофе

Говорят что "Новичек" вызывает похожие параличи и судорги...
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30.09.2020 12:11 Відповісти
в жизни ничего чужого не бравшего юрченку на предмет наличия пары, трех, четырех бутылок пива в карманак и борсетке шмонали?
а от и зря....
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29.09.2020 22:41 Відповісти
рубрика: "вам потрібно проблюватись, переглядайте та не стримуйтесь."
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29.09.2020 22:41 Відповісти
Нужно всех депутатов отправить на фронт,пусть там развлекают контрактников
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29.09.2020 22:42 Відповісти
Пусть лучше могильных червей развлекают.
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29.09.2020 22:44 Відповісти
Дубоголовый молодец - ржот с лохов, которые подобную падаль выбрали в Раду, а теперь скыглять.
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29.09.2020 22:43 Відповісти
Нарід, ваші "слуги" задоволені. Їх епоха бідності закінчилась.
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29.09.2020 22:46 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 7497
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29.09.2020 22:46 Відповісти
Фу, блін! Це ж дурка! Палата зєльоних нєкачєствєнних дєтєй партєї рыгоаналів! Усыпите этих идиотов кто-нибудь! Вместе с главзебилом!
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29.09.2020 22:47 Відповісти
Гримасы? А разве это не обычное выражение подлости и хамства обезьяна дубинского? Спасибо его родителям, воспитали циничного, лживого, беспринципного ублюдка, есть чем гордиться... А, там же "мама любит скорость". Наверное, сидит у телевизора и смотрит: "как там мой сыночек"?
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29.09.2020 22:48 Відповісти
Не только на снимках наглый дубинский демонстрирует, что ухватил Бога за бороду. Это при том, что место его законопроектам - мусорная корзина.
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29.09.2020 23:05 Відповісти
А откуда вы узнал что у Боба есть борода? и вообще, если "создал по образу и подобию"(кстати, я бы с Таким на одной планете даже не жил) 7000 лет взад, то божок скорее гермафродит, ведь "еву" тоже так же "создал" по подобию?
просто достали уже эти штампы. Боба же никто не видел. Вон, Аллаха даже не рисуют, нельзя, но тоже уверены шо Он - наастаящы мущына
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30.09.2020 09:33 Відповісти
Это ироническое выражение не про Бога или его бороду, а о тех, кто думает, что достиг того, чего достичь нельзя в принципе. По этой причине изображать, воображать или хватать за бороду Бога как человека считается его унижением даже среди атеистов. Бог выглядит как бы покорённым, но поскольку это не возможно по определению, излишне самоуверенный человек выглядит как потерявший чувство реальности.
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30.09.2020 14:25 Відповісти
Так вот именно что невозможно по оперделению схватить за когти "Росомаху", так как это выдумка. так и тут. У Росомахи хоть когти есть, а Боба - никто не видел. Хотя, судя по егО "подвигам", то и не надо. видеть то.
А за "ироническое выражение" == самый большой "котел ада". вот и все за шо я и говорю. тупо лицемерие - с понтом - оу, я за Боха мол(но за такое - Бох разрывает живьем, он и детей раззрывал за смех(!!!))
и оттого смешно. т.е. - либо веришь и нельзя вспоминать даже кликуху Яхве, а тем более "бороду"(кто знает, может оН и бритву изобрел и активно пользуется), либо тупо насмехаешься и пририсовываешь емУ то, чего у негО возможно и нету. Ну, разве шо Боб - кацап
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30.09.2020 14:40 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 4182
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29.09.2020 22:49 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 1242
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29.09.2020 22:50 Відповісти
Трамп "читает" доклад разведки про Путина, Китай и Рашку)))
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30.09.2020 09:34 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 5146
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29.09.2020 22:52 Відповісти
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 8866
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29.09.2020 22:52 Відповісти
посадки, юрченкоПоявивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 4072
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29.09.2020 22:54 Відповісти
"Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."- пророчі слова Шевченка..
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30.09.2020 00:28 Відповісти
какие? это туфта шо его пророком называют - его кацапы забрили в салдаты, понятно шо это враг и понятно шо он в хате сидит, и понятно шо смеется, раз может тя уволочь постреливаться со всякими шведами и турками
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30.09.2020 09:47 Відповісти
тут ясно - слет нечисти на лысой горе.
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29.09.2020 22:57 Відповісти
Кто в своём уме , мог проголосовать за румынского пуделя??? И это он на фото после своих любимых манипуляций со ртом?
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29.09.2020 22:59 Відповісти
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3012
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29.09.2020 23:04 Відповісти
Апофеоз жлобства і цинізма - груповий портрет нинішної ЗЕро влади !
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29.09.2020 23:04 Відповісти
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 2433
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29.09.2020 23:05 Відповісти
А ПЕС на работу ходит?
Судя по фото нет!
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29.09.2020 23:07 Відповісти
Яка горила ця трєт'якова цікаво, хто цей Герой України? статевий партнер цієї потвори...
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29.09.2020 23:30 Відповісти
Так, ця потвора відносить себе до якісних людей.
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29.09.2020 23:35 Відповісти
Вона може відносити себе до кого завгодно але, у людей в Україні, у переважній більшості є зір і вони чують і мають розум і власну думку аби адекватно сприймати таке жахіття від команди віслюка...
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29.09.2020 23:43 Відповісти
Аааа, а че не слышали как Зеля унижал страну и солдат? и как восхвалял Рашку? не видели, не слышали? большинство как раз. Это же так смищно - Рашка не нападает, она просто слегка передвигает границы, гыгыгы. Так "слышали"?
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30.09.2020 09:50 Відповісти
І що то за величезна туша з рубіновим волоссям? Карикатура якась з кривого дзеркала.
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29.09.2020 23:34 Відповісти
"І що то за величезна туша з рубіновим волоссям? Карикатура якась з кривого дзеркала"
..так она с любого ракурса узнаваемая ......
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30.09.2020 06:43 Відповісти
первосортная теретьякова...у которой остальные второго сорта и не достойны жить )))
(обмен веществ у дамы....никакой - все дерьмо в ней остается))))
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30.09.2020 08:39 Відповісти
Не обижайте меньшинства, они стране вреда не наносят
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30.09.2020 00:24 Відповісти
в отличие от моносброда
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30.09.2020 00:26 Відповісти
А как насчет штрафа в 17000 грн за хождение без маски в закрытом помещении? Насколько знаю этот штраф еще не отменили?
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30.09.2020 06:58 Відповісти
............................................Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3240Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 6996

.....
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30.09.2020 08:37 Відповісти
"а еще я туда ем"
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30.09.2020 12:14 Відповісти
зеленую блевотину гнать сраной метлой, а говорящую жопу бени в тюрягу, под шконку, эта лживая падаль давно просит суда для себя!
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30.09.2020 09:26 Відповісти
сборище бесславных ублюдков
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30.09.2020 10:51 Відповісти
Пенсионерам есть нечего, а они веселятся!
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30.09.2020 11:18 Відповісти
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 7471
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30.09.2020 13:04 Відповісти
 
 