Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня. ФОТОрепортаж
День роботи ВР 29 вересня був відзначений порушенням маскового режиму і тим, що в стінах парламенту з'явився підозрюваний в корупції "слуга народу" Юрченко.
Глава фракції "СН" Арахамія, спікер Разумков і представник ОПЗЖ Рабінович
Слуга народу Євген Шевченко з колегою
Іван Кириленко і Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" в масках
"Слуга народу" Клочко з'ясовує у колеги Литвиненка марку його годинника, краватки і піджака
Карантинні руки в ВР
"Пані-мер" в залі ВР - Ірина Верещук
Порушення маскового режиму в ВР
Масове порушення маскового режиму в залі ВР
Глава фракції "СН" Корнієнко
Пояснення нардепа з ОПЗЖ Рабіновича колезі
Слуга народа Дубінський з кавою у ВР
Депутатська нарада
Зал ВР 29 вересня
Депутатські наради
Ярослав Юрчишин з "Голосу"
Глава фракції "СН" Арахамія з депутатом Юрченком, що підозрюється в корупції, який відвідав ВР
Позафракційний Вадим Новинський і Олексій Кучеренко з "Батьківщини"
Михайло Макаренко з ОПЗЖ і Третьякова зі "СН"
Фото - Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Говорят что "Новичек" вызывает похожие параличи и судорги...
а от и зря....
просто достали уже эти штампы. Боба же никто не видел. Вон, Аллаха даже не рисуют, нельзя, но тоже уверены шо Он - наастаящы мущына
А за "ироническое выражение" == самый большой "котел ада". вот и все за шо я и говорю. тупо лицемерие - с понтом - оу, я за Боха мол(но за такое - Бох разрывает живьем, он и детей раззрывал за смех(!!!))
и оттого смешно. т.е. - либо веришь и нельзя вспоминать даже кликуху Яхве, а тем более "бороду"(кто знает, может оН и бритву изобрел и активно пользуется), либо тупо насмехаешься и пририсовываешь емУ то, чего у негО возможно и нету. Ну, разве шо Боб - кацап
Судя по фото нет!
..так она с любого ракурса узнаваемая ......
(обмен веществ у дамы....никакой - все дерьмо в ней остается))))
.....