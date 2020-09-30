УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8788 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
9 666 28

Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв. ФОТОрепортаж

У командуванні Об'єднаних сил ЗС України вжито комплекс додаткових заходів щодо поліпшення умов і порядку несення служби військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на півдні країни.

Про це йдеться в повідомленні Служби зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж останнього місяця нами проведено велику роботу з покращення системи спостереження за підрозділами Збройних Сил Російської Федерації, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території АРК Крим", - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення

Зокрема, за його словами, в рази збільшено кількісні та якісні показники всіх технічних пристроїв відеоспостереження, призначених для моніторингу військової активності на адміністративній межі між материковою Україною та півостровом.

"Камери відеоспостереження розставленні таким чином, що в полі їхнього зору не має жодної "сліпої" зони. У такий спосіб нам вдалося створити умови для того, щоб щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов й ситуацій пильно стежити за противником і, отже, завчасно викривати його наміри, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної сліпої зони, - Наєв 01
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної сліпої зони, - Наєв 02
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної сліпої зони, - Наєв 03
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної сліпої зони, - Наєв 04

Автор: 

армія рф (17755) Крим (14184) оборона (4819) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Правильно. За кацапами нужен "глаз да глаз". И не .уй шастать.
показати весь коментар
30.09.2020 09:50
+7
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
30.09.2020 09:10
+4
А хто сказав, що інші засоби спостереження не застосовуються?
показати весь коментар
30.09.2020 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже посерйозніше відеокамер спостереження магазинів
показати весь коментар
30.09.2020 08:58 Відповісти
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
30.09.2020 09:10 Відповісти
Странно, почему не опубликовали точную карту с расположением камер?
показати весь коментар
30.09.2020 08:59 Відповісти
А навіщо? Мачти пофарбовані у білий колір. Малопомітними будуть лише взимку. Та й то, коли сніг випаде. Що малоймовірно. Тому детальна карта - то зайве.
показати весь коментар
30.09.2020 09:02 Відповісти
1. Чому ? Мапа - то святе для диверсанта.
2. Щогли вже не білі ... Від іржі скоро попадають.
показати весь коментар
30.09.2020 10:04 Відповісти
А якщо у камеру пульнути? Тим більше, що це не приховані камери. Моніторинг все таки потрібно дублювати прихованими засобами спостереження. І звичайно, ідеальний варіант супутникове спостереження.
показати весь коментар
30.09.2020 09:01 Відповісти
А хто сказав, що інші засоби спостереження не застосовуються?
показати весь коментар
30.09.2020 09:56 Відповісти
Звичайно, що застосовуються. Просто мені не зрозуміла мета цього вкиду.
показати весь коментар
30.09.2020 10:08 Відповісти
Камера "гасне" - оператор підіймає тривогу.
показати весь коментар
30.09.2020 10:05 Відповісти
Наші высылаю ь патруль, а там вже засада. 😏
показати весь коментар
30.09.2020 10:07 Відповісти
1. А тепловізори нащо ?
2. Це вже інша стадія. Залежить все від порядку реагування і наявних засобів.
показати весь коментар
30.09.2020 10:09 Відповісти
А эта засада из бессмертных?
Ведь если погасла камера, то понятно, что там может быть засада...
Смысл то всех операций противника, подойти незаметно и сделать свое дело...
Если пулять по камерам, то навряд ли это "Не заметно"
показати весь коментар
30.09.2020 12:39 Відповісти
Вам видніше. Напевно пережили не одну засаду. 😊
показати весь коментар
30.09.2020 13:04 Відповісти
Вот нахрена публикуются эти фото в открытых источниках? Чтобы рашенской разведке легче было?
показати весь коментар
30.09.2020 09:01 Відповісти
Рашенська розвідка, якщо не забузала, то у звичайний польовий бінокль вже все роздивилася.
показати весь коментар
30.09.2020 09:04 Відповісти
Крысчани - это предатели Родины и место им на виселице вместе с позорными дамбасами!
показати весь коментар
30.09.2020 09:09 Відповісти
молодцы, что по всему Крыму расставили
показати весь коментар
30.09.2020 09:23 Відповісти
заблаговременно разоблачать его намерения

Мечтатели ...
Заблаговременно, намерения обезьяны с гранатой?
.
показати весь коментар
30.09.2020 09:25 Відповісти
Они стоят на украинской территории, радиус осмотра максимум 10 км, если нет холмов и возвышенностей. Что они смогут увидеть??? Это только для самоуспокоения.
показати весь коментар
30.09.2020 09:40 Відповісти
Хм ... 10 км не так вже й мало.
Хіба що расєянці вже на зорельотах пересуваються.
показати весь коментар
30.09.2020 10:07 Відповісти
У них пепелацы имеются с гравицапами. В любую точку Вселенной - за 5 секунд.
показати весь коментар
30.09.2020 10:28 Відповісти
Правильно. За кацапами нужен "глаз да глаз". И не .уй шастать.
показати весь коментар
30.09.2020 09:50 Відповісти
Не переймайтесь!
Це стосцється лише адмінкордону, це метрів 200 вглиб.
Хіба там щось будуть росіяни накопичувати?
показати весь коментар
30.09.2020 12:10 Відповісти
Я гадаю, що це трохи далі. Але справжню відстань нам ніхто не скаже (з зрозумілих причин).
показати весь коментар
30.09.2020 16:24 Відповісти
Щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов й ситуацій пильно стежити за противником і, отже, завчасно викривати його наміри, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ось з цього, треба починати оборону нашої країни.
показати весь коментар
30.09.2020 13:12 Відповісти
Вау, ну наконец-то. А что мы 6 лет делали? Только узнали?
показати весь коментар
30.09.2020 13:42 Відповісти
Контроль - це добре. Може нам ще союзники дещо підкинуть ...
показати весь коментар
30.09.2020 16:25 Відповісти
 
 