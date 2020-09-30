Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв. ФОТОрепортаж
У командуванні Об'єднаних сил ЗС України вжито комплекс додаткових заходів щодо поліпшення умов і порядку несення служби військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на півдні країни.
Про це йдеться в повідомленні Служби зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж останнього місяця нами проведено велику роботу з покращення системи спостереження за підрозділами Збройних Сил Російської Федерації, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території АРК Крим", - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Зокрема, за його словами, в рази збільшено кількісні та якісні показники всіх технічних пристроїв відеоспостереження, призначених для моніторингу військової активності на адміністративній межі між материковою Україною та півостровом.
"Камери відеоспостереження розставленні таким чином, що в полі їхнього зору не має жодної "сліпої" зони. У такий спосіб нам вдалося створити умови для того, щоб щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов й ситуацій пильно стежити за противником і, отже, завчасно викривати його наміри, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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2. Щогли вже не білі ... Від іржі скоро попадають.
2. Це вже інша стадія. Залежить все від порядку реагування і наявних засобів.
Ведь если погасла камера, то понятно, что там может быть засада...
Смысл то всех операций противника, подойти незаметно и сделать свое дело...
Если пулять по камерам, то навряд ли это "Не заметно"
Мечтатели ...
Заблаговременно, намерения обезьяны с гранатой?
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Хіба що расєянці вже на зорельотах пересуваються.
Це стосцється лише адмінкордону, це метрів 200 вглиб.
Хіба там щось будуть росіяни накопичувати?