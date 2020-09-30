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Школярки на Чернігівщині станцювали біля пам'ятника полеглим на Донбасі воїнам: поліція склала адмінпротоколи. ВІДЕО+ФОТО

У селищі Талалаївка Чернігівської області поліція ідентифікувала чотирьох школярок, які танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам АТО.

Про це повідомляють у поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, поліцейські Талалаївського відділення поліції виявили правопорушення під час моніторингу соціальних мереж.

Школярки на Чернігівщині станцювали біля памятника полеглим на Донбасі воїнам: поліція склала адмінпротоколи 01

Щодо двох 16-річних школярок інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще двом школяркам виповнилося по 13 років, тому за їхні дії відповідальність несуть батьки: на них були складені адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Всі адмінматеріали були передані в Талалаївський районний суд для винесення рішення. Старшим школяркам загрожує штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Санкція статті для батьків молодших школярок передбачає попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Поліцейський ювенальної превенції вже провів профілактичну роботу з адміністрацією школи та учнями. Крім того, в школу направлено подання про проведення подальших профілактичних заходів.

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Глава Талалаївського районного відділу поліції Андрій Водолазкін також зустрівся з головою громадської організації "Талалаївське товариство учасників АТО". За підсумками обговорення ситуації була запланована зустріч з педколективом школи та проведення додаткових класних годин для патріотичного виховання підростаючого покоління.

Автор: 

діти (5133) плюндрування (42) пам’ятник (931) Нацполіція (15264) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+58
Деградация во всей своей красе. Эти писюхи уже знают, как трясти жопой, но вы спросите, сколько книг каждая из них прочитала. Ноль целых, ноль десятых. Они знают про соцсети, лайки и тренды, но мозгов, как у ракушки.
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30.09.2020 10:52
+53
Я даже знаю за кого бы они проголосовали на выборах президента, если бы были бы совершеннолетними
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30.09.2020 10:50
+41
Це нащадки "уставших на диванах Ат вАйни".
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30.09.2020 10:54
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Ничего страшного не произошло. Просто девки публично представили своё портфолио для порностудий
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01.10.2020 10:58 Відповісти
Напрасно многие так напали на детей. Я не заметил что у этих девочек были плохие намерения. Да поступок неправильный, но тут вина однозначно у старших. Надо разьяснять детям что плохо и что неправильно.
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03.10.2020 12:50 Відповісти
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