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Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру. ФОТО

Вчора в Чернігівський відділ поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень місцевому жителю народним депутатом України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські провели перевірку цієї інформації і передали матеріали в Чернігівську місцеву прокуратуру для визначення підслідності для подальшого досудового розслідування відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру 01

Раніше екс- "слуга народу" Антон Поляков повідомив, що нардеп "СН" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові.

Також читайте: За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

побиття (950) Нацполіція (15264) Чернігів (793)


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Топ коментарі
+28
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294510.html Но есть и ответная реакция!

Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру - Цензор.НЕТ 4256
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30.09.2020 11:35
+21
В данной ситуации он поступил правильно. Во первых вмешалась бы охрана. Самое главное, что все козыри у мужика на руках (дал бы по хохотальнику нардепу, стопудово был бы виноват еще в убийстве Кеннеди).
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30.09.2020 11:35
+19
И,конечно же, нардеп оказался СЛУГОЙ.
Это уже какая-то закономерность
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30.09.2020 11:32
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Он просто конченый психопат этот слуга или "под воздействием"?
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30.09.2020 11:29 Відповісти
А дать сдачи было западло?
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30.09.2020 11:31 Відповісти
В данной ситуации он поступил правильно. Во первых вмешалась бы охрана. Самое главное, что все козыри у мужика на руках (дал бы по хохотальнику нардепу, стопудово был бы виноват еще в убийстве Кеннеди).
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30.09.2020 11:35 Відповісти
И,конечно же, нардеп оказался СЛУГОЙ.
Это уже какая-то закономерность
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30.09.2020 11:32 Відповісти
колеса пробил. а мог бы и бритовкой полоснуть. не ценим своего счастья.
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30.09.2020 11:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294510.html Но есть и ответная реакция!

Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру - Цензор.НЕТ 4256
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30.09.2020 11:35 Відповісти
..действительно ))))
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30.09.2020 11:44 Відповісти
"Клоуны" на поверку оказались отпетой гопотой с отмороженными мозжечками.
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30.09.2020 11:40 Відповісти
Почему я не могу себе представить такую картину маслом в Дании , где депутат пробивает мне колёса в машине ?
Ответ очень простой . Это ему бы дорого стояло .

Компенсация за колёса , это раз !
Второе за моральный ущерб !
Дураков резать колёса совсем не будет ?
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30.09.2020 11:42 Відповісти
скучно Вы там живете ))))
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30.09.2020 11:45 Відповісти
За то долго .
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30.09.2020 11:46 Відповісти
Вот и приходит читать горячие новости на "цензоре" и умничать.
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30.09.2020 11:52 Відповісти
А что тут я умничаю ?

Я называю вещи своими именами, вот и все .

Тебе тяжело понять , что депутат в Дании не Бог ?
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30.09.2020 12:00 Відповісти
Разве не понятно , что депутат не имеет права портит чужое имущество ни при каких обстоятельствах?

И что он несёт ответственность такую как и не депутаты ?

И не важно , нарушена эта машина закон или нет , для этого есть полиция , а не дупотат
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30.09.2020 12:08 Відповісти
Спасибо Капитан Очевидность. Без твоих пояснений об этом сложно догадаться.
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30.09.2020 12:29 Відповісти
Зато ты почему то решил, что в Украине депутат бог.
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30.09.2020 12:27 Відповісти
Не я , а депутат так решил
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30.09.2020 15:41 Відповісти
Ты в этой теме несколько комментариев уже сделал объясняя всем очевидные вещи.
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30.09.2020 15:52 Відповісти
Зате у вас там холодно.
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30.09.2020 12:11 Відповісти
Оно просто дебил.......
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30.09.2020 11:55 Відповісти
Це зрозуміло. Та цього ж дебіла хтось взяв в партію. І хтось же за цього дебла проголосував.
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30.09.2020 12:29 Відповісти
Так тільки пройшов рік і знаємо те, що на поверхні. Почекайте, коли прийде нова влада і покопирсається у їхнії справах. Скільки вилізе наверх? І головне великого криміналу, великих розкрадань і корупції. Я вжде не говорю про зраду і дії на користь ворога.
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30.09.2020 11:56 Відповісти
как по мне, зеленые дегенераты должны как минимум в дурдоме уколы в зад получать, лечить голову в клетках. нельзя слуг сброда больных голову выпускать к нормальным гражданам. либо на дурочку , либо на зону. строго изолировать имбецилов зеленых
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30.09.2020 13:06 Відповісти
Депутаты- бандиты, извращенцы, идиоты, воры, аферисты, для Украины норма, ничего удивительного.
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30.09.2020 15:49 Відповісти
Повний капець!!!!! Чим далі в ліс---тим більше дров!!!!! Так а хто-ж їх вибирав? Я в шоці!!! Вже більш півроку тільки і читаю ниття дописувачів,а хто тоді ЗЖЕР Пороха? Тільки повний ДУРЕНЬ не міг зрозуміти,що ДОЯРКА країною незможе КЕРУВАТИ,нащо була надія--- НА ЧУДО!!!!! Ну ви і отримали його. Проблема України одна---- ПРИСУТНІСТЬ В ДЕРЖАВІ ВІД 25 до 30% КРОВНИХ русаків,які НЕНАВИДІЛИ,НЕНАВИДЯТЬ І БУДУТЬ НЕНАВИДІТИ як українців так і все українське!!!!
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30.09.2020 19:51 Відповісти
 
 