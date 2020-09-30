Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру. ФОТО

Вчора в Чернігівський відділ поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень місцевому жителю народним депутатом України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські провели перевірку цієї інформації і передали матеріали в Чернігівську місцеву прокуратуру для визначення підслідності для подальшого досудового розслідування відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше екс- "слуга народу" Антон Поляков повідомив, що нардеп "СН" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові.

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