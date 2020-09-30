Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру. ФОТО
Вчора в Чернігівський відділ поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень місцевому жителю народним депутатом України.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські провели перевірку цієї інформації і передали матеріали в Чернігівську місцеву прокуратуру для визначення підслідності для подальшого досудового розслідування відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше екс- "слуга народу" Антон Поляков повідомив, що нардеп "СН" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові.
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+28 Маркиз
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Это уже какая-то закономерность
Ответ очень простой . Это ему бы дорого стояло .
Компенсация за колёса , это раз !
Второе за моральный ущерб !
Дураков резать колёса совсем не будет ?
Я называю вещи своими именами, вот и все .
Тебе тяжело понять , что депутат в Дании не Бог ?
И что он несёт ответственность такую как и не депутаты ?
И не важно , нарушена эта машина закон или нет , для этого есть полиция , а не дупотат