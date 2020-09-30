УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8788 відвідувачів онлайн
Новини Фото
24 608 37

Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів". ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" Богдан Кицак (обраний у 63-му окрузі в Житомирській області) сьогодні вранці під час пленарного засідання листувався з фінансових питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 01

У плейлисті нардепа пісня "Боже, какой пустяк".


Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 02

Кицак просить сьогодні "організувати розрахунок". На що абонент Дмитрук відповідає: "Грошей поки немає. Купа боргів. Щодо бігбордів є фонд приблизно 1,5. Поки не розр. навіть мови немає".

Зазначимо, що у фракції СН є нардеп Артем Дмитрук.

Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 03

Серед повідомлень у листуванні нардепа з абонентом "Аня" є: "Я кохаю".

Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 04

Тим часом абонент Дмитрук повідомив, що поки не знає, коли вирішиться фінансове питання.


Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 05

"Але гроші обіцяли", - запевнив Дмитрук.

Листування слуги народу Кицака з фінансових питань: Сьогодні організуйте розрахунок. - Грошей поки немає. Купа боргів 06

Богдан Кицак (СН).

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Артем Дмитрук (71) Кицак Богдан (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 2938
показати весь коментар
30.09.2020 12:05
+26
Дебилы ,кто за этих чмошников голосовал 🤭🤫🤦😡
показати весь коментар
30.09.2020 12:06
+20
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
показати весь коментар
30.09.2020 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дебил
показати весь коментар
30.09.2020 12:00 Відповісти
Погорел Кыцак, если его жена не Аня.
показати весь коментар
30.09.2020 12:28 Відповісти
Какие бигборды,все занял ахметковец пальчиковский,кыцого видать красиво кинули.
показати весь коментар
30.09.2020 12:03 Відповісти
какие бигборды, это он за шлюх не рассчитался
показати весь коментар
30.09.2020 12:30 Відповісти
пальчик - то да, куда ни плюнь - попадешь в морду хранителя анализов величайшего лидера современности.
показати весь коментар
30.09.2020 12:51 Відповісти
Расчёт за предательство зескотами интересов Украины , неголосование за комиссию по разоблачению иуды зельцмана и д'Ермака !
показати весь коментар
30.09.2020 12:04 Відповісти
Кыцюк: "Продать Украину что-ли?"
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет" - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 4616
показати весь коментар
30.09.2020 12:04 Відповісти
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 2938
показати весь коментар
30.09.2020 12:05 Відповісти
Дебилы ,кто за этих чмошников голосовал 🤭🤫🤦😡
показати весь коментар
30.09.2020 12:06 Відповісти
сейчас у них в тренде говорить, мы за сн не голосовали, мы голосовали против барыги )))
показати весь коментар
30.09.2020 12:52 Відповісти
Хто угодно лишь бы не порох..... как поделился "бывший коллега " с соответствующего ведомства страны агрессора - выбрать на Украине нужно было кого угодно ( хоть обезьяну ) лишь бы к власти не пришел Порошенко.
показати весь коментар
30.09.2020 22:19 Відповісти
Дмитрук пише. Я заложив всю твою цифру (третья фото). Це про що iде мова?
показати весь коментар
30.09.2020 12:07 Відповісти
"цифра" на їхньому жаргоні це -кількість, (очевидно грошей.)
показати весь коментар
30.09.2020 12:29 Відповісти
Цифра не лише у їх колах означає суму грошей. При домовленостях зазвичай так і питають "що по цифрі?" або "яка цифра?"
показати весь коментар
01.10.2020 07:16 Відповісти
"Весь відкат вже закладено в загальну суму"
показати весь коментар
30.09.2020 12:32 Відповісти
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
показати весь коментар
30.09.2020 12:08 Відповісти
Небось уже пролосовал или внес в Раду какое-нибудь дерьмо.
Так называемые нардепы ведут себя так, словно все не собираются после каденции жить в Украине.
Они реально не отдупляют, что принимаемые законы это не фикция и не товар - это то, что прямо влияет на жизнь страны.
показати весь коментар
30.09.2020 12:09 Відповісти
У владі не мужі державні,а мілкі жлоби
показати весь коментар
30.09.2020 12:14 Відповісти
Где секта свидетелей "новой некоррумпированной власти"?
показати весь коментар
30.09.2020 12:11 Відповісти
Грошi на федiрiвську ботоферму "МВФ" вiдмовляється давати. Ось вся ботоферма й смокче у фьодорова мовчки
показати весь коментар
30.09.2020 12:18 Відповісти
тобы лалалалку чи татьяну лайф ? Танька тут, незримо, лалка пол сменила...
показати весь коментар
30.09.2020 13:30 Відповісти
суки бубочке на рекламу всем шапито 95 деньги собирают
показати весь коментар
30.09.2020 12:13 Відповісти
Ура!
В укр. парламенте, наконец-то журники поймали шо депнар пишет на гос. языке, а ему отвечают.... тоже на таком же!!!111
Классно, значит будем жить.... наверное.
показати весь коментар
30.09.2020 12:17 Відповісти
А меня умилило, что у слуг урода расчеты ведутся исключительно в крупных суммах, т.е. не мелочатся. 1,5 - я так думаю - это вовсе не полторы тысячи грн до получки. Не исключено, что речь о миллионах. Миллионах долларов.
показати весь коментар
30.09.2020 12:25 Відповісти
ну разве бизнес.
были же случаи зашкваров, и суммы там не миллионные. В случае чего, просто отмажется, словами - вон как было с Пашинским - наклал и наложил на уши всей стране, и ничего(ну, типо вроде закрыли, но уже новая власть)
так и тут - мы просто тренировались печатать, писали сценарий для блокбастера =
хотя, я просто завидую, вот и пишу шо это на за миллиона полтора грн...(аааа, миня аштрисет!!111)
показати весь коментар
30.09.2020 12:32 Відповісти
Олександр Дніпро Не мыши ,а микробы🤫🤭😂😂😂😂😂
показати весь коментар
30.09.2020 12:23 Відповісти
Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів" - Цензор.НЕТ 2038
показати весь коментар
30.09.2020 12:32 Відповісти
Выходишь на улицу. Идешь под ближайший магазин.
Видишь кучки люмпенов без масок с пивасом - это они.
показати весь коментар
30.09.2020 12:36 Відповісти
не потрібно ля-ля- я теж, буває, під міні-магазином з друзями півасіка вип'ю, коли йду скуплятися
Цих "лишнєхромосомних" можна зустріти де хоч...
показати весь коментар
30.09.2020 13:52 Відповісти
Это скорее минус тебе.

Нормальные люди пьют нормальное пиво дома или в пабах, а не на улицах.
показати весь коментар
30.09.2020 14:00 Відповісти
в мене, біля дому, магазин і коли я виходжу в шльопанцях за буханкою хліба, я не біжу за 0,5 -1 км в ПАБ, щоб там випити 1 бокальчик пива, притому, що в магазині є теж Земан нефільтроване - розливне (1л і 2л) ...... я його беру додому, а якщо підійдуть друзі той і на місці
показати весь коментар
30.09.2020 15:08 Відповісти
Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів" - Цензор.НЕТ 3424
показати весь коментар
30.09.2020 13:06 Відповісти
я смотрю тут какой то чуча за слуг сброда топит, посты чистить. чисть не чисть, это зеленые мрази и их место в помойной яме
показати весь коментар
30.09.2020 13:59 Відповісти
так работает новая "зеленная" власть, мля.
показати весь коментар
30.09.2020 16:43 Відповісти
 
 