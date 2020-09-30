Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів". ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" Богдан Кицак (обраний у 63-му окрузі в Житомирській області) сьогодні вранці під час пленарного засідання листувався з фінансових питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У плейлисті нардепа пісня "Боже, какой пустяк".





Кицак просить сьогодні "організувати розрахунок". На що абонент Дмитрук відповідає: "Грошей поки немає. Купа боргів. Щодо бігбордів є фонд приблизно 1,5. Поки не розр. навіть мови немає".

Зазначимо, що у фракції СН є нардеп Артем Дмитрук.

Серед повідомлень у листуванні нардепа з абонентом "Аня" є: "Я кохаю".

Тим часом абонент Дмитрук повідомив, що поки не знає, коли вирішиться фінансове питання.





"Але гроші обіцяли", - запевнив Дмитрук.

Богдан Кицак (СН).

Фото: Цензор.НЕТ