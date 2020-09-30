Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів". ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народу" Богдан Кицак (обраний у 63-му окрузі в Житомирській області) сьогодні вранці під час пленарного засідання листувався з фінансових питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У плейлисті нардепа пісня "Боже, какой пустяк".
Кицак просить сьогодні "організувати розрахунок". На що абонент Дмитрук відповідає: "Грошей поки немає. Купа боргів. Щодо бігбордів є фонд приблизно 1,5. Поки не розр. навіть мови немає".
Зазначимо, що у фракції СН є нардеп Артем Дмитрук.
Серед повідомлень у листуванні нардепа з абонентом "Аня" є: "Я кохаю".
Тим часом абонент Дмитрук повідомив, що поки не знає, коли вирішиться фінансове питання.
"Але гроші обіцяли", - запевнив Дмитрук.
Богдан Кицак (СН).
Фото: Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+33 Анатолик
показати весь коментар30.09.2020 12:05 Посилання
+26 Yakov Nemo
показати весь коментар30.09.2020 12:06 Посилання
+20 Олександр Дніпро
показати весь коментар30.09.2020 12:08 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так называемые нардепы ведут себя так, словно все не собираются после каденции жить в Украине.
Они реально не отдупляют, что принимаемые законы это не фикция и не товар - это то, что прямо влияет на жизнь страны.
В укр. парламенте, наконец-то журники поймали шо депнар пишет на гос. языке, а ему отвечают.... тоже на таком же!!!111
Классно, значит будем жить.... наверное.
были же случаи зашкваров, и суммы там не миллионные. В случае чего, просто отмажется, словами - вон как было с Пашинским - наклал и наложил на уши всей стране, и ничего(ну, типо вроде закрыли, но уже новая власть)
так и тут - мы просто тренировались печатать, писали сценарий для блокбастера =
хотя, я просто завидую, вот и пишу шо это на за миллиона полтора грн...(аааа, миня аштрисет!!111)
Видишь кучки люмпенов без масок с пивасом - это они.
Цих "лишнєхромосомних" можна зустріти де хоч...
Нормальные люди пьют нормальное пиво дома или в пабах, а не на улицах.