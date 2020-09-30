Поліція викрила працівників медкомісії на Вінниччині, які вимагали гроші за встановлення групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали членів злочинної групи, які систематично вимагали та отримували кошти від громадян за вирішення питання встановлення групи інвалідності.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За місцем проживання і роботи фігурантів проводяться санкціоновані обшуки. У робочому кабінеті фігурантів вилучено 58 000 гривен.







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Тривають слідчі дії з метою відшукання та вилучення медичної документації стосовно осіб, які проходили медичні обстеження, консультації та засідання комісії для визначення групи інвалідності у період 2019-2020 років.

Вирішується питання про затримання членів злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.