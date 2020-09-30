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Новини Фото Хабарники
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Поліція викрила працівників медкомісії на Вінниччині, які вимагали гроші за встановлення групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали членів злочинної групи, які систематично вимагали та отримували кошти від громадян за вирішення питання встановлення групи інвалідності.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За місцем проживання і роботи фігурантів проводяться санкціоновані обшуки. У робочому кабінеті фігурантів вилучено 58 000 гривен.

Поліція викрила працівників медкомісії на Вінниччині, які вимагали гроші за встановлення групи інвалідності 01
Поліція викрила працівників медкомісії на Вінниччині, які вимагали гроші за встановлення групи інвалідності 02
Поліція викрила працівників медкомісії на Вінниччині, які вимагали гроші за встановлення групи інвалідності 03

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Тривають слідчі дії з метою відшукання та вилучення медичної документації стосовно осіб, які проходили медичні обстеження, консультації та засідання комісії для визначення групи інвалідності у період 2019-2020 років.

Вирішується питання про затримання членів злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Автор: 

хабар (4729) Вінницька область (1023) інвалідність (275)


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Топ коментарі
+7
Тайна Полишинеля ))) Каждый МСЭК на этом работает ....
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30.09.2020 12:52
+4
Такое в каждой МСЭК.....При этом реальным инвалидам создают препятствия,или вообще отказывают.
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30.09.2020 13:48
+1
Внезапно! Можно таких собрать со всех областей
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30.09.2020 13:04
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Как никак, а наступил конец епихвы бедности. Ура, товарищи!!!
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30.09.2020 12:48 Відповісти
Тайна Полишинеля ))) Каждый МСЭК на этом работает ....
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30.09.2020 12:52 Відповісти
Тут даже нечего сказать ((( подтверждаю на все 100%
Проблема даже не в рекете МСЕК а в импотенции "аваковцев" (а может они в доле?)
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30.09.2020 13:05 Відповісти
Нет бы сразу, без денег и разговоров: попросил человек группу - на! какую хошь?
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30.09.2020 12:59 Відповісти
это вы про феофанию наверно, там можно и так
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30.09.2020 13:09 Відповісти
та это я иронично говорю, но многие хотели бы так всерьез.
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30.09.2020 13:15 Відповісти
Тю, пусть сделают ревизии в Киеве, в Александровской больничке например наверняка больше смогут найти, там еще до МСЭКа за операции нехило косят бабло.
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30.09.2020 13:01 Відповісти
Внезапно! Можно таких собрать со всех областей
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30.09.2020 13:04 Відповісти
58 000 грн это эквивалент таксы в 2000 долларов США за которую дают инвалидность пожизненно .Если конечно будущий инвалид не солдат или мент или пожарник с них могут и больше попросить так как страховая сумма выплат будет около 7000-13 000 долларов США
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30.09.2020 13:29 Відповісти
Сажусь в маршрутку показываю удостоверение инвалида
Маршрутчик
- Как вы зае....ли пол города инвалидов все по удостоверениям только и ездят
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30.09.2020 13:32 Відповісти
Такое в каждой МСЭК.....При этом реальным инвалидам создают препятствия,или вообще отказывают.
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30.09.2020 13:48 Відповісти
Будущим инвалидам иногда решение связаться с МСЭК означает угрозу потери остатков здоровья.
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30.09.2020 14:58 Відповісти
Такая ситуация везде с этими липовыми инвалидами .А теперь представте такую ситуацию, если бы пенсия по инвалидности была не 2000 -3000 т.грн, а ,10-15 тыс., так унас бы всё, повторяю ВСЁ население, купило бы себе группу инвалидности.И какой бюджет это выдержит, сейчас, если провести аудит пенсионеров по инвалидности, то, из них может быть половина это липовые.Вот такие у нас дилы господа ПЕРЕСІЧНІ, и дилы не очень важные.
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17.12.2020 14:51 Відповісти
 
 