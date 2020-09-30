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Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд у Києві обрав запобіжний захід чоловікам, яких підозрюють у знущаннях з безпритульних.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як встановлено в ході попереднього розслідування, злочини були скоєні в період із 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

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Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні влаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали в приміщення і обирали жертву, з якої потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи ударів руками і ногами, а також дерев'яною битою або цеглою. Свої дії вони знімали на мобільний телефон і надалі викладали запис у Telegram-канал.

Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет 01

Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет 02
Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет 03
Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет 04
Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет 05

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За цими фактами слідчі відкрили шість кримінальних проваджень.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19639) Нацполіція (15264) катування (608) суд (11734) безхатченки (22)


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Топ коментарі
+34
Зачем замазывать рожи, страна должна знать биомусор в лицо
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30.09.2020 13:43
+25
паразиты обчества, мразота и бездельники...
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30.09.2020 13:43
+21
Морды этих зверей надо показывать.
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30.09.2020 13:55
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паразиты обчества, мразота и бездельники...
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30.09.2020 13:43 Відповісти
Морды этих зверей надо показывать.
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30.09.2020 13:55 Відповісти
При сатанинской зеленой власти и маньяке Малюське в министерстве юстиции почему бы и не развлекаться так остальным маньякам? Зеленая власть специально плодит маньяков для того, чтобы нагадить законопослушному и нормальному населению страны. На то она и сатанинская и это не просто слова.
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30.09.2020 13:56 Відповісти
3-и дебила.......
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30.09.2020 13:43 Відповісти
Зачем замазывать рожи, страна должна знать биомусор в лицо
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30.09.2020 13:43 Відповісти
А вдруг они чьи то одноклассники?
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30.09.2020 13:44 Відповісти
Маньячелы, проверьте их по причастности к убийствам и потеряшкам в районе.
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30.09.2020 13:43 Відповісти
Фанаты шария ... Или портновой
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30.09.2020 13:44 Відповісти
Скажите, а в чем сакральный смысл выкладывать фото на котором только лицо, но лицо при этом зацензурено до неузнаваемости?
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30.09.2020 13:44 Відповісти
В чём Сакральный смысл-не знаю!!!А вот 1й "ментовский смысл" не показывать сразу на фото хари злодеев,заключается в возможности зарабатывания на них и их родителях денег!!! Например,если у кого то из этих пойманных вурдалак и кровопийц есть богатые родители и они пожелают выкупить своё чадо-то менты спокойно его отпустят домой и никто не узнает о его "подвигах"-ведь на фото харя его размыта!!! А 2й ментовский смысл заключается в том что бы рапортовать "о якобы быстром раскрытии"резонансных преступлений!!!Ведь потом вместо размытых харь(после долгого расследования) можно опубликовать любое фото!!!
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30.09.2020 18:03 Відповісти
Эпоха ЗЕ...
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30.09.2020 13:44 Відповісти
Да, при Порошенко такого не было! Мамой клянусь, вот вообще ни разу ничего и близко подобного нигде в Украине не было!!!
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30.09.2020 14:36 Відповісти
без понятия было или нет - не слышал
А вот теперь точно есть...
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30.09.2020 14:47 Відповісти
"...преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года".

Рискну предположить, что отморозки этим забавлялись и до 15.08.2020.
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30.09.2020 13:45 Відповісти
почему такое определение - "..издевались над бездомными", как- будто это такой особый вид людей..., надо писать издевались над людьми, а потом можно уточнить, что люди были бездомными..., поэтому эти твари и нашли их в заброшенном здании...
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30.09.2020 13:49 Відповісти
Самое лучшее наказание - отдать их группе бомжей на самосуд. И не забыть сразу свечи с искусственными цветами бомжам дать
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30.09.2020 13:49 Відповісти
Эта шваль ничего никогда не принесет хорошего Украине!!!Такую шваль нужно уничтожать!!! Почему закрыты их рожи!!!!???
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30.09.2020 13:53 Відповісти
На стінах прапори КНДР, ГДР, якась грамота з Марксом, Енгельсом. Якісь садисти лівого ухилу.
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30.09.2020 13:53 Відповісти
фанаты "русского мира" и ссср
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30.09.2020 14:49 Відповісти
возьмут работать в полицию, там теми же методами пользуются
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30.09.2020 14:05 Відповісти
Они не пропадут. Будут на пресс-хате неугодных ломать
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30.09.2020 14:26 Відповісти
словили бомжа, спрашивают:
-ты за зеленского
-да
а они такие, давай его бить, мол, задолбали уже бомжи, которые за зеленского
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30.09.2020 15:02 Відповісти
Малые и слабые у нас никак не защищены!
Откуда у нас столько трусов? Толпой нападают на слабых.
Напали бы на тренировку клуба боевых искусств, померялись бы силами.
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30.09.2020 15:04 Відповісти
Мабуть, підсвідомо здогадуються, що не настільки сильні якими хочуть здаватись, от і нападають гуртом на слабких і безпомічних, щоб хоч якось свої комплекси задовільнити.
Цих виродків і людьми назвати важко, це так, "организмы"...
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30.09.2020 15:38 Відповісти
Правильно написано - не киевлян, а жителей Киева, бо за последние 10 лет в Киев столько говна и лайна понаехало, шо кранты.
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30.09.2020 16:55 Відповісти
хотелось бы верить, что одними "угрозами" суда дело не ограничится и наказание этим мерзавцам неизбежно осуществится
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30.09.2020 23:57 Відповісти
Я знаю, за кого они голосовали на выборах Президента
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01.10.2020 04:11 Відповісти
Что стало с Киевом?! Єто пистец.
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17.02.2021 01:07 Відповісти
 
 