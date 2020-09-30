Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Суд у Києві обрав запобіжний захід чоловікам, яких підозрюють у знущаннях з безпритульних.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Як встановлено в ході попереднього розслідування, злочини були скоєні в період із 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.
Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні влаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали в приміщення і обирали жертву, з якої потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи ударів руками і ногами, а також дерев'яною битою або цеглою. Свої дії вони знімали на мобільний телефон і надалі викладали запис у Telegram-канал.
За цими фактами слідчі відкрили шість кримінальних проваджень.
Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
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Рискну предположить, что отморозки этим забавлялись и до 15.08.2020.
-ты за зеленского
-да
а они такие, давай его бить, мол, задолбали уже бомжи, которые за зеленского
Откуда у нас столько трусов? Толпой нападают на слабых.
Напали бы на тренировку клуба боевых искусств, померялись бы силами.
Цих виродків і людьми назвати важко, це так, "организмы"...