Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд у Києві обрав запобіжний захід чоловікам, яких підозрюють у знущаннях з безпритульних.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як встановлено в ході попереднього розслідування, злочини були скоєні в період із 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

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Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні влаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали в приміщення і обирали жертву, з якої потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи ударів руками і ногами, а також дерев'яною битою або цеглою. Свої дії вони знімали на мобільний телефон і надалі викладали запис у Telegram-канал.









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За цими фактами слідчі відкрили шість кримінальних проваджень.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.