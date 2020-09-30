УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10319 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 559 3

У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку. ФОТОрепортаж

Меморіальну дошку загиблому в зоні АТО воїну Дмитру Арциленку відкрили на фасаді школи № 70 у Харкові.

У заході взяли участь родина загиблого, представники Громадської спілки "Асоціація ветеранів АТО і патріотів України міста Харкова", громадської організації ветеранів АТО Індустріального району, а також учні школи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Присутні вшанували пам'ять героїв, загиблих у зоні АТО, хвилиною мовчання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятну дошку Георгію Гонгадзе відкрили в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 01
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 02
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 03
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 04
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 05
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 06
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 07
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 08
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 09
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку 10

Майор Збройних сил України Дмитро Арциленко народився 1988 року. У 2004 році вступив до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який закінчив з відзнакою, опанувавши професію льотчика-штурмана. Був направлений до 11-го окремого полку армійської авіації міста Херсона, у складі якого брав участь у миротворчих місіях на Африканському континенті та бойових діях в зоні АТО.

7 серпня 2014 року в районі висоти Савур-Могила, що в Донецькій області, бойовики обстріляли санітарний гелікоптер Мі-8, другим пілотом якого був Дмитро Арциленко. 12 серпня від поранень він помер у лікарні.

За особисту мужність і героїзм Дмитро Арциленко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Автор: 

пам’ять (1190) Харків (5672) меморіальна дошка (192) Савур-Могила (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку - Цензор.НЕТ 6228
показати весь коментар
30.09.2020 13:50 Відповісти
Слава Герою!
показати весь коментар
30.09.2020 14:06 Відповісти
зачет.+100500!!
показати весь коментар
30.09.2020 14:10 Відповісти
 
 