У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку. ФОТОрепортаж

Меморіальну дошку загиблому в зоні АТО воїну Дмитру Арциленку відкрили на фасаді школи № 70 у Харкові.

У заході взяли участь родина загиблого, представники Громадської спілки "Асоціація ветеранів АТО і патріотів України міста Харкова", громадської організації ветеранів АТО Індустріального району, а також учні школи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Присутні вшанували пам'ять героїв, загиблих у зоні АТО, хвилиною мовчання.

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Майор Збройних сил України Дмитро Арциленко народився 1988 року. У 2004 році вступив до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який закінчив з відзнакою, опанувавши професію льотчика-штурмана. Був направлений до 11-го окремого полку армійської авіації міста Херсона, у складі якого брав участь у миротворчих місіях на Африканському континенті та бойових діях в зоні АТО.

7 серпня 2014 року в районі висоти Савур-Могила, що в Донецькій області, бойовики обстріляли санітарний гелікоптер Мі-8, другим пілотом якого був Дмитро Арциленко. 12 серпня від поранень він помер у лікарні.

За особисту мужність і героїзм Дмитро Арциленко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.