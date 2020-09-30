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СБУ тренувалася звільняти заручників в одному з прикордонних районів Чернігівщини. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині завершилися навчання Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Умовні терористи захопили заручників та погрожують підірвати кілька "вибухових пристроїв" на об`єкті із масовим перебуванням людей поблизу державного кордону. Саме такою була легенда антитерористичних командно-штабних навчань, які днями відбулися в одному з прикордонних районів Чернігівщини", - наголошується в повідомленні.

За планування та хід спецоперації відповідала Координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ. Було ухвалено рішення негайно задіяти до протидії терористичній загрозі регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби, органів державної влади.

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"Антитерористичні заходи розгорталися у кілька етапів. Після завершення переговорів розпочалася активна фаза спецоперації, у результаті якої заручників було звільнено, "вибухівку" знешкоджено, "терористів" затримано, а наслідки їхньої підривної діяльності нейтралізовано", - поінформували у відомстві.

Координаційна група АТЦ детально проаналізувала виконання поставлених завдань. Керівництву прикордонного об’єкта було надано рекомендації щодо вдосконалення системи захисту для упередження та блокування терористичних загроз. Додаткові інструкції щодо покращення рівня міжвідомчої взаємодії отримали й інші учасники антитерористичних навчань.

СБУ тренувалася звільняти заручників в одному з прикордонних районів Чернігівщини 01
Фото: СБУ

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СБУ тренувалася звільняти заручників в одному з прикордонних районів Чернігівщини 02
Фото: СБУ
СБУ тренувалася звільняти заручників в одному з прикордонних районів Чернігівщини 03
Фото: СБУ
СБУ тренувалася звільняти заручників в одному з прикордонних районів Чернігівщини 04
Фото: СБУ

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Автор: 

СБУ (12925) військові навчання (2781) Чернігівщина (1584)


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