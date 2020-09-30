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Новини Фото Силовики
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Land Cruiser Prado врізався в дерево на Вінниччині: одна людина загинула, четверо, зокрема двоє дітей, постраждали. ФОТО

У Калинівському районі Вінницької області водій Land Cruiser Prado не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП одна людина загинула, четверо пасажирів, двоє з яких неповнолітні, госпіталізовані.

Аварія сталася 29 вересня близько 16:30 на автодорозі між селами Мончинці і Нападівка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньо інформацією слідства, водій позашляховика не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом, після чого іномарка перекинулася.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 53-річний житель Дніпропетровської області.

Також дивіться: 15-річний водій убив трьох людей у ДТП в Запорізькій області. ФОТО

Пасажири віком 31 та 47 років з тілесними ушкодженнями госпіталізовані..

На момент аварії у салоні автомобіля перебували двоє дітей віком 8 і 2 років, які також зазнали тілесних ушкоджень та госпіталізовані.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Також працівники поліції встановлюють, хто саме перебував із чоловіків за кермом на момент вчинення ДТП.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Land Cruiser Prado врізався в дерево на Вінниччині: одна людина загинула, четверо, зокрема двоє дітей, постраждали 01
Land Cruiser Prado врізався в дерево на Вінниччині: одна людина загинула, четверо, зокрема двоє дітей, постраждали 02

Також дивіться: Потрійна ДТП сталася на Львівщині, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1023) ДТП (4480) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6777)


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Топ коментарі
+5
Не треба літати швидше ніж твій янгол-охоронець.
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30.09.2020 14:55
+3
Можно купить многое-кроме ума..........
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30.09.2020 16:15
+2
осень- дощ, ожеледиця, сниг, зменьшить швидкисть
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30.09.2020 14:54
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осень- дощ, ожеледиця, сниг, зменьшить швидкисть
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30.09.2020 14:54 Відповісти
Не треба літати швидше ніж твій янгол-охоронець.
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30.09.2020 14:55 Відповісти
это тупо для успокаиловки.

нету никаких летающих мужичков с перьями... но если бы были, то..... ну, разве шо для меньшинств.
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30.09.2020 15:33 Відповісти
У тебе якісь дивні фантазії про мужиків.
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30.09.2020 15:35 Відповісти
Вы почитай "там", про "лона", про "семя" и про такое дальше там..... и у кого "фантазии", то еще мона поспорить, ибо я по тексту писсанины сказал, а вы.... эх, вы....
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30.09.2020 15:44 Відповісти
какая то нищебродная версия сруизера. даже люка нету, и уже не будет.
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30.09.2020 14:58 Відповісти
по следам на дереве
низко летел
дождь
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30.09.2020 15:06 Відповісти
не так страшен дождь, как мокрые листья на дороге
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30.09.2020 15:12 Відповісти
Ви не праві. Найстрашніше дурень за кермом, а ще страшніше дурень за кермом в зустрічній машині.
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30.09.2020 19:38 Відповісти
об дерево и танк сломается
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30.09.2020 15:50 Відповісти
Мокрая листва на дороге - один из наихудших вариантов для резких маневров и торможений. По ней надо ехать медленно и осторожно.
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30.09.2020 15:55 Відповісти
Вот потому не надо гонять на дорогах. А то едешь 80 км, а тебя обгоняет такой вот Лэнд Крузер словно ты стоишь на месте. Тише едешь дальше будешь! А этому надо было ехать 60 км если дорога мокрая и сам был бы жив и машина цела и приехал куда надо!
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30.09.2020 16:03 Відповісти
Можно купить многое-кроме ума..........
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Думав, що Ленд крузер - страховка від смерті...
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30.09.2020 17:09 Відповісти
 
 