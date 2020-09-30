Land Cruiser Prado врізався в дерево на Вінниччині: одна людина загинула, четверо, зокрема двоє дітей, постраждали. ФОТО

У Калинівському районі Вінницької області водій Land Cruiser Prado не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП одна людина загинула, четверо пасажирів, двоє з яких неповнолітні, госпіталізовані.

Аварія сталася 29 вересня близько 16:30 на автодорозі між селами Мончинці і Нападівка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньо інформацією слідства, водій позашляховика не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом, після чого іномарка перекинулася.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 53-річний житель Дніпропетровської області.

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Пасажири віком 31 та 47 років з тілесними ушкодженнями госпіталізовані..

На момент аварії у салоні автомобіля перебували двоє дітей віком 8 і 2 років, які також зазнали тілесних ушкоджень та госпіталізовані.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Також працівники поліції встановлюють, хто саме перебував із чоловіків за кермом на момент вчинення ДТП.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.





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