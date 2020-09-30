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"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі
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+49 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар30.09.2020 16:45 Посилання
+45 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар30.09.2020 16:43 Посилання
+38 Павло ШОвте
показати весь коментар30.09.2020 16:50 Посилання
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Смотрю я на фокина и теперь понимаю почему на самом деле в 90-х была такая жопа. Тогда при полном разрушении экономической модели еще и такой кретин был премьером.
...
Ярош себе запропонував...
Дожились
Хто знищив депутата - журналіств Вадима Бойка , не Кравчук !
Його потрібно гнати разом із Фокіним !
++++