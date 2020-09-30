УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
18 804 23

"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко увійшов до групи ВР з урегулювання війни на Донбасі

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати. ВIДЕО

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 03

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 04

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 05

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 06


Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ, - указ

Котлета по-мінськи. ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мерзотник. Махрового ідіота не можна ховати за старістю", - Аваков про слова Фокіна щодо війни на Донбасі, де той не бачить росіян

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Фокін Вітольд (98) фотожаба (13956) Тристороння контактна група (827) Тищенко Микола (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 75
показати весь коментар
30.09.2020 16:45
+45
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
показати весь коментар
30.09.2020 16:43
+38
краще хай Ярош засідання прогулює ніж фa"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7959кінг на них ходить...
показати весь коментар
30.09.2020 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
показати весь коментар
30.09.2020 16:43 Відповісти
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 75
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
https://twitter.com/krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 krtmn79 @krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 https://twitter.com/krtmn79



Смотрю я на фокина и теперь понимаю почему на самом деле в 90-х была такая жопа. Тогда при полном разрушении экономической модели еще и такой кретин был премьером.
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
Такими кретинами были избиратели, за что и получили. А у асмого фокина все в шоколаде.
показати весь коментар
30.09.2020 18:42 Відповісти
И он факин, и анучка иго факина и дети иё будут факины.
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3419
показати весь коментар
30.09.2020 16:48 Відповісти
краще хай Ярош засідання прогулює ніж фa"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7959кінг на них ходить...
показати весь коментар
30.09.2020 16:50 Відповісти
Я бы хотел, чтобы Ярош возглавил... но зельц и ермак в один голос говорят "только через мой труп"...
...
показати весь коментар
30.09.2020 18:45 Відповісти
Ярош - а мав Шанс....Єх Ярош- Ярош...
Ярош себе запропонував...
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9767
показати весь коментар
30.09.2020 16:52 Відповісти
А что,если Ярош не с простреленной дупой и не бил всех выборочно ногами,то он стал хуже?
показати весь коментар
30.09.2020 16:56 Відповісти
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1162Бывший коммунист и бывший пионер "Павлик Морозов",ужас какой то что люди Украины делают с государства ,такое впечатление ,что у них государства нет( было ссср и распалось),а осталась одна столица Мацква.
показати весь коментар
30.09.2020 16:58 Відповісти
Кравчук ручкается с бандитом . Мдя...
Дожились
показати весь коментар
30.09.2020 17:23 Відповісти
А Кравчук хіба не бандит?
Хто знищив депутата - журналіств Вадима Бойка , не Кравчук !
Його потрібно гнати разом із Фокіним !
показати весь коментар
30.09.2020 17:39 Відповісти
Согласен. Более того не гнать, а открывать уголовные дела
показати весь коментар
30.09.2020 17:45 Відповісти
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7044
показати весь коментар
30.09.2020 16:59 Відповісти
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4099
показати весь коментар
30.09.2020 16:59 Відповісти
фотожаберам зачет!!+100500!!
показати весь коментар
30.09.2020 17:00 Відповісти
Підбірка фотожаб , супер 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показати весь коментар
30.09.2020 17:40 Відповісти
"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1507

++++
показати весь коментар
30.09.2020 18:05 Відповісти
последнее обидно но факт.но по сравнение с рабской бело и ваторашкой у нас мего свобода..но есть минуса--ватники опзж и оппоблок не пристреленый
показати весь коментар
30.09.2020 18:25 Відповісти
"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 549
показати весь коментар
30.09.2020 18:33 Відповісти
Про Базіліо у ціль))
показати весь коментар
30.09.2020 19:08 Відповісти
Не хотели сосать украинскую сиську... сосите русскую пипиську.
показати весь коментар
30.09.2020 21:30 Відповісти
 
 