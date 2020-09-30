СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і "ДНР". ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували канали поширення з РФ і так званої "ДНР" деструктивної інформації з використанням ботоферм напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, встановлено, що телекомунікаційні платформи використовувалися для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ і незаконних збройних формувань.

"За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі "Інтернет" напередодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні. Для організації протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів. ФОТО

Правоохоронці встановили особи усіх фігурантів, які перебувають на території України. Зазначається, що оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

В ході обшуків в Києві і Донецькій області оперативники вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, 8 тис. SIM-карток, чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці України.















Зараз перевіряється версія про причетність до організації протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів так званої "ДНР" і РФ. Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж