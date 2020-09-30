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СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і "ДНР". ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували канали поширення з РФ і так званої "ДНР" деструктивної інформації з використанням ботоферм напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, встановлено, що телекомунікаційні платформи використовувалися для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ і незаконних збройних формувань.

"За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі "Інтернет" напередодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні. Для організації протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів. ФОТО

Правоохоронці встановили особи усіх фігурантів, які перебувають на території України. Зазначається, що оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

В ході обшуків в Києві і Донецькій області оперативники вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, 8 тис. SIM-карток, чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці України.

СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 01
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 02
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 03
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 04
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 05
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 06
СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і ДНР 07

Зараз перевіряється версія про причетність до організації протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів так званої "ДНР" і РФ. Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12925) боти (97) фейк (749)


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Топ коментарі
+21
А я то думаю-чого зебілоїдів на Цензорі поменшало?
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30.09.2020 17:11
+21
а де ж порохоботські ферми???
хоч би на одну подивитись, щоб зрозуміти, де я працюю)))
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30.09.2020 17:13
+13
Жаль спєцслужби не зробили цього 2 роки тому . . Дуже шкода . Зараз можливо , все було б по іншому .
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30.09.2020 17:20
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А я то думаю-чого зебілоїдів на Цензорі поменшало?
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30.09.2020 17:11 Відповісти
антиковідників, доречі, теж
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30.09.2020 17:21 Відповісти
а де ж порохоботські ферми???
хоч би на одну подивитись, щоб зрозуміти, де я працюю)))
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Мы тута!
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР" - Цензор.НЕТ 5479
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30.09.2020 17:19 Відповісти
И что, теперь Франческа и Таня Помолова не вернутся?!
Как жить?!
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30.09.2020 17:14 Відповісти
Со вчерашнего дня даже Джамал/ЛарикГор из нафталина вылез.

Совсем у ЗЕ дела плохи.
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30.09.2020 17:55 Відповісти
Потерпілі (за всех отдуваться в 2 смени)
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30.09.2020 18:38 Відповісти
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30.09.2020 21:21 Відповісти
Вот он как оно обернулось , для ботоферм а их еще сколько , что можно пополнить все школы техникой и научным материалом о возможности перепрофелирования.
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30.09.2020 17:14 Відповісти
Тут можно сказать только одно: почему Украина не создает ботофермы, что бы забрасывать фэйками кацапов и их шакалов из лугандона?
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30.09.2020 17:16 Відповісти
Они нас быстро раскусят.Наши боты постоянно повторяют бо либо шо..И этот баг в программе неисправим!
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30.09.2020 17:21 Відповісти
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Умение приходит с опытом
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30.09.2020 17:28 Відповісти
У них все блокується набагато швидше ніж у нас . Попробуйте там залишити , наприклад - комент проти їхньої влади . І порахуйте через скільки сек , вас заблокують . .
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30.09.2020 17:25 Відповісти
100%!...
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30.09.2020 18:26 Відповісти
На Цензоре станет ещё скучнее...
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30.09.2020 17:17 Відповісти
У коломойского цензора свои боты.
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30.09.2020 17:27 Відповісти
...другого придурка "лагерного" найдут...Не переживай!!.." Насмеёшься"...
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30.09.2020 18:28 Відповісти
Жаль спєцслужби не зробили цього 2 роки тому . . Дуже шкода . Зараз можливо , все було б по іншому .
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30.09.2020 17:20 Відповісти
УзнаЮ ноутбук Леново, говнявое говнище.
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Деструктивный контент-ZiK,112,Newsone,"наш","интер",ТРК "Украина". СБУ почешется по этому поводу?
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30.09.2020 17:27 Відповісти
Разе что, почешется, в районе паха.
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30.09.2020 17:33 Відповісти
Они этот самый пах и есть. К сожалению.
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30.09.2020 18:16 Відповісти
Та це ж їх конкурентів накрили
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30.09.2020 18:35 Відповісти
блокировала?статью уголовную баклановцам накропать монобольшинство мешает?чы верховный бубаноид?
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30.09.2020 17:29 Відповісти
мертвечук и ко!
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30.09.2020 17:35 Відповісти
Про фейки же:

https://ibigdan.livejournal.com/25670668.html И тут "специалист-патриот" слово молвил! (по кремлёвской методичке, конечно)
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР" - Цензор.НЕТ 8287
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30.09.2020 17:40 Відповісти
Схоже, що людина на певний час повертається з анабіозу і знову у нього повертається. Може хворіє, хто зна
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30.09.2020 18:14 Відповісти
Кремлевской методички что-то не видать. Не,пи@@обол однозначно,но таких сейчас пруд пруди.
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30.09.2020 18:20 Відповісти
Сьомі перестали платити, сьома активнічає.
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30.09.2020 18:39 Відповісти
Зачем ботам айпишлюзы в таком количестве?
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30.09.2020 17:46 Відповісти
Чому прямо не пишуть. "СБУ блокировала сеть петяботов, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР""
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30.09.2020 18:45 Відповісти
Может про ,,абагатилмяв80раз,, пишут только зебилы вата и поклонники ваны?
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30.09.2020 19:51 Відповісти
Зебіл, будь креативнішим, а то і твою ферму скоро закриють
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30.09.2020 21:14 Відповісти
А ти москалику що тут робиш?
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30.09.2020 21:16 Відповісти
Не вгадав ти, я не москалик і до кацапні жодного відношення не маю
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30.09.2020 22:45 Відповісти
лрз
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30.09.2020 18:57 Відповісти
ну прям герои! выполнили свои должностные обязонности! а их нужно выполнять постоянно...
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30.09.2020 20:27 Відповісти
 
 