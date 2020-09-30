СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і "ДНР". ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України блокували канали поширення з РФ і так званої "ДНР" деструктивної інформації з використанням ботоферм напередодні місцевих виборів.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє пресцентр СБУ, встановлено, що телекомунікаційні платформи використовувалися для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ і незаконних збройних формувань.
"За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі "Інтернет" напередодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні. Для організації протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили особи усіх фігурантів, які перебувають на території України. Зазначається, що оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.
В ході обшуків в Києві і Донецькій області оперативники вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, 8 тис. SIM-карток, чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці України.
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хоч би на одну подивитись, щоб зрозуміти, де я працюю)))
Как жить?!
Совсем у ЗЕ дела плохи.
https://ibigdan.livejournal.com/25670668.html И тут "специалист-патриот" слово молвил! (по кремлёвской методичке, конечно)