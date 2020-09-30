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Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Запаси води в основному джерелі водопостачання Севастополя - Чорноріченському водосховищі - продовжують зменшуватися.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, що побував у Байдарській долині, де розташоване водосховище, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, площа водного об'єкта значно зменшилася. У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів, на водній гладі видно окремі острівці суші.

Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ 01

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Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ 02
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ 03

Як повідомлялося раніше, в Байдарській долині повністю висохли деякі річки, які живлять водосховище. Русло річки Боса повністю сухе, а в річці Узунджа вода є тільки в нижній течії.

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У липні в Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

Окупанти заявляли, що у водосховищі майже вдвічі знизився запас води проти минулого року.

Автор: 

посуха (66) Крим (14185) Севастополь (557) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+53
Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ - Цензор.НЕТ 5443
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30.09.2020 17:53
+46
Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ - Цензор.НЕТ 7184
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30.09.2020 17:39
+39
О хоть камні с нєба!
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30.09.2020 17:36
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Один из главных российских пропагандонских ресурсов говномёт РИА Новости жестко абасрамился с украинским самолетом-истребителем Су-27.
Тупые брехуны решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.)))))
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7358
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 627
.сеть не смогла не отреагировать )))))
(хоть говнометы и убрали пост...но память у интернета есть)))
"Украинцы отжали самолет прямо в полете???";
"Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
"Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
"На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
"Я так понимаю, на фото самолет НАТО Украины".
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30.09.2020 18:41 Відповісти
Потому что украинские СУ-27 красивше русских ссу...😂
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30.09.2020 18:47 Відповісти
Корова в валянках шестой год прячется от "Правого Сектора",обливаясь горькими слезами.
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30.09.2020 20:08 Відповісти
Хорошо хоть люди не пострадали
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30.09.2020 18:47 Відповісти
Сьогодні дощик трохи покропив, хоч помилися чистою водичкою, а не ржавчиною...
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30.09.2020 18:48 Відповісти
Хорошие новости,приятные.
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30.09.2020 18:51 Відповісти
Сначала матушка- природа освободит Крым от запасов воды, потом Крыму должны помочь освободиться -украинцы !
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30.09.2020 18:51 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1831
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30.09.2020 18:59 Відповісти
Та москалями похер вода! Їм головне щоб горілка була, а на крайняк і Боярошнік підійде.Будуть пити мочу, але будуть кричати "Крим нашь"
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30.09.2020 19:11 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1161
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30.09.2020 19:20 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4540
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30.09.2020 19:21 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2159
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30.09.2020 19:25 Відповісти
Уважаємая рєдакція передачі
«Русскоє радіо»!
Пожалуйста поствьтє для кримчан
красівую пєсню -
«Учкудук - трі колодца»...
Заранєє благодарєн...
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30.09.2020 19:27 Відповісти
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30.09.2020 21:44 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6507
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30.09.2020 21:17 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
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30.09.2020 21:34 Відповісти
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4685
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01.10.2020 00:11 Відповісти
Крим має стати таким, яким його створив Бог.Пустинним та нищим.
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01.10.2020 01:02 Відповісти
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