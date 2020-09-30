Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Запаси води в основному джерелі водопостачання Севастополя - Чорноріченському водосховищі - продовжують зменшуватися.
Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, що побував у Байдарській долині, де розташоване водосховище, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, площа водного об'єкта значно зменшилася. У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів, на водній гладі видно окремі острівці суші.
Як повідомлялося раніше, в Байдарській долині повністю висохли деякі річки, які живлять водосховище. Русло річки Боса повністю сухе, а в річці Узунджа вода є тільки в нижній течії.
У липні в Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.
Окупанти заявляли, що у водосховищі майже вдвічі знизився запас води проти минулого року.
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Тупые брехуны решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.)))))
.сеть не смогла не отреагировать )))))
(хоть говнометы и убрали пост...но память у интернета есть)))
"Украинцы отжали самолет прямо в полете???";
"Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
"Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
"На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
"Я так понимаю, на фото самолет НАТО Украины".
«Русскоє радіо»!
Пожалуйста поствьтє для кримчан
красівую пєсню -
«Учкудук - трі колодца»...
Заранєє благодарєн...