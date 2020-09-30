Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Запаси води в основному джерелі водопостачання Севастополя - Чорноріченському водосховищі - продовжують зменшуватися.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, що побував у Байдарській долині, де розташоване водосховище, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, площа водного об'єкта значно зменшилася. У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів, на водній гладі видно окремі острівці суші.

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Як повідомлялося раніше, в Байдарській долині повністю висохли деякі річки, які живлять водосховище. Русло річки Боса повністю сухе, а в річці Узунджа вода є тільки в нижній течії.

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У липні в Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

Окупанти заявляли, що у водосховищі майже вдвічі знизився запас води проти минулого року.