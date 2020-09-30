Ліквідація лісових пожеж триває на Луганщині, поривчастий вітер загрожує подальшим поширенням вогню, - МВС. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація пожеж поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району, де 30 вересня виникло займання сухої трави та лісової підстилки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Станом на 16 год. 50 хв., на території Луганської області основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема:

1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв’язку з шквалистим вітром лісова пожежа розповсюдилась на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення с. Муратове та с. Капітанове. Інформація уточнюється.

2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населені пункти.

3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дані населенні пункти.

Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню - уточнюється.

Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 чол. та 44 од. техніки, з них від ДСНС 107 чол. о/с. та 22 од. техніки.

Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більш 20 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

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