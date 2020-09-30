УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6935 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 606 7

Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб. ФОТОрепортаж

У бібліотеки шкіл, розташованих на лінії розмежування, книжки відвезли воїни, які звільняли ці населені пункти від окупації.

У це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Книги передали в рамках акції до Всеукраїнського дня бібліотек.

"Серед книг, подарованих учням загальноосвітніх шкіл Донецької та Луганської областей, – сучасні підручники з української мови та історії України, а також біографії відомих вітчизняних постатей та історії міст з описом унікальних подій. Окрему увагу приділено сучасній історії нашої країни, російсько-українській війні, визволенню міст Сходу українськими захисниками, історії героїчної оборони летовищ Луганська та Донецька, спогадам батьків загиблих воїнів", - сказано в повідомленні.

Книги по шкільних бібліотеках розвозили воїни, які визволяли від російської окупації населені пункти, в яких ці школи розташовані.

"До прикладу, воїни однієї з бригад, яка наразі виконує бойові завдання у районі ООС, разом із іншими бойовими підрозділами визволяли такі міста, як Сіверськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші. Тож днями ці воїни передали учням 1-ї та 2-ї Миронівських шкіл певну кількість книг. Вони впевнені, що подаровані книжки сприятимуть патріотичному вихованню школярів прифронтових районів", - зазначили в штабі.

Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 01
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 02
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 03
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 04
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 05
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 06
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 07
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 08
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 09
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 10
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 11
Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб 12

Автор: 

бібліотека (50) діти (5135) книги (448) школа (2224) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вместо папиросной бумаги...травят детишек.
показати весь коментар
30.09.2020 18:00 Відповісти
Это хорошо, но надо быть очень грамотным чтобы просвещать некоторых которые:
- Привет, мальчик, а скажи, почему ты приехал с мамой сюда, учиться в школе?
- Не, бушевать.
- А папа где твой, работает тут где-то?
- Нет, мочит укропов, Длобасс свабоден, Рашка вперде.
- (падает в обморок)
показати весь коментар
30.09.2020 18:01 Відповісти
ща у ватанов пердак взорвется и их лечинок в пелотках и галифе))))))))))))))))
показати весь коментар
30.09.2020 18:32 Відповісти
подарок хороший -- лет 40 назад
учебники хорошо --однозначно
не помню когда видел подростка читающего книгу
они задания списуют с интернета
показати весь коментар
30.09.2020 18:37 Відповісти
Нинішньому поколінню телефони подавай,а не книжки.
показати весь коментар
30.09.2020 18:39 Відповісти
а боевых мурашей ницоихи положить не забыли? без них подарок-не подарок
показати весь коментар
30.09.2020 18:47 Відповісти
Интернета же в Зоне нет вот и книги юзают
показати весь коментар
30.09.2020 19:16 Відповісти
 
 