Військовослужбовці ООС подарували дітям Донбасу 30 тисяч книг, - штаб. ФОТОрепортаж

У бібліотеки шкіл, розташованих на лінії розмежування, книжки відвезли воїни, які звільняли ці населені пункти від окупації.

У це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Книги передали в рамках акції до Всеукраїнського дня бібліотек.

"Серед книг, подарованих учням загальноосвітніх шкіл Донецької та Луганської областей, – сучасні підручники з української мови та історії України, а також біографії відомих вітчизняних постатей та історії міст з описом унікальних подій. Окрему увагу приділено сучасній історії нашої країни, російсько-українській війні, визволенню міст Сходу українськими захисниками, історії героїчної оборони летовищ Луганська та Донецька, спогадам батьків загиблих воїнів", - сказано в повідомленні.

Книги по шкільних бібліотеках розвозили воїни, які визволяли від російської окупації населені пункти, в яких ці школи розташовані.

"До прикладу, воїни однієї з бригад, яка наразі виконує бойові завдання у районі ООС, разом із іншими бойовими підрозділами визволяли такі міста, як Сіверськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші. Тож днями ці воїни передали учням 1-ї та 2-ї Миронівських шкіл певну кількість книг. Вони впевнені, що подаровані книжки сприятимуть патріотичному вихованню школярів прифронтових районів", - зазначили в штабі.























