"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня. ФОТОрепортаж
У робочий день 30 вересня депутати обговорювали інтимно-алкогольні теми.
Про це в парламентському фоторепортажі Цензор.НЕТ.
Слуги народу Разумков і Арахамія
Іванна Климпуш-Цинцадзе в масці і рукавичках
Нардепи вивчають розділ "політика" в паперовій газеті
Фракція "Голосу"
Володимир Ар'єв з "ЄС"
Підозрюваний у корупції слуга народу Юрченко
Депутатські роздуми
Листування депутатів від "СН" Євгенія Петруняка й Артема Дубнова на сімейні теми
Алкогольна тема в листуванні "слуги народу" Ірини Борзової
Гео Лерос
Вадим Новінський з коллегою
Дубінський з кавою
Нарада слуг народу в президії ВР
Фото - Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+58 Андрей Стадник
показати весь коментар30.09.2020 21:05 Посилання
+34 KAISERWALD
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+30 Дмитрий Иванов #466733
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наступит время - сам поймёшь, наверное:
зебил - сепаратюга на века ,
и хитрый патриотик...на мгновение
Думает как бы на ролекс дайтону или дей дате накопить...
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь! Свобода, бл*дь! Свобода!
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(від цієї п'єси сьогодні аж моторошно... Митець напророкував блазня Йоріка зі слугами наріду)
Браво, "господа" депутаты! Браво!