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"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня. ФОТОрепортаж

У робочий день 30 вересня депутати обговорювали інтимно-алкогольні теми.

Про це в парламентському фоторепортажі Цензор.НЕТ.

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 01

Слуги народу Разумков і Арахамія

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 02

Іванна Климпуш-Цинцадзе в масці і рукавичках

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 03

Нардепи вивчають розділ "політика" в паперовій газеті

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 04

Фракція "Голосу"

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 05

Володимир Ар'єв з "ЄС"

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 06
Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 07

Підозрюваний у корупції слуга народу Юрченко

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 08

Депутатські роздуми

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 09

Листування депутатів від "СН" Євгенія Петруняка й Артема Дубнова на сімейні теми

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 10

Алкогольна тема в листуванні "слуги народу" Ірини Борзової

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 11

Гео Лерос

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 12

Вадим Новінський з коллегою

Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 13

Дубінський з кавою


Чого б не набухатися і не проспати день, Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло, - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня 14

Нарада слуг народу в президії ВР

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15027) депутат (1781) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+58
"Че ж не набухаться и не проспать день", "Палево брате. Жена увидит - будет кисло", - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября - Цензор.НЕТ 3802
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30.09.2020 21:05
+34
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 7540
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30.09.2020 21:37
+30
Какая им война, какая экономика, какие им кучи людей уезжающих из страны?.. У них свои вопросы : пожрать-посрать, выпить, найти кого-то на ночь. Лепота, а не жизнь
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30.09.2020 21:07
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І що? Вони ж безмозглі мавпи. Тільки зелені. Ну і що, якщо лідери в них один - знаменитий своїми, а може й краденими дурощами комік, інший - слюнявий мажор відомого татка, який створив відомий центр соціального дурилова? Це не робить їх людьми з великої літери. І компанія в них їхнього ж рівня - стадо дурнуватих.
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30.09.2020 21:53 Відповісти
не думай о зебилах свысока -
наступит время - сам поймёшь, наверное:
зебил - сепаратюга на века ,
и хитрый патриотик...на мгновение
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30.09.2020 22:10 Відповісти
Ну и долбоепов навыбирали любители ходить на выборы по-приколу
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30.09.2020 22:17 Відповісти
В раздумьях за будущее Украины депутат в ролексе субмаринере биколоре на фото.
Думает как бы на ролекс дайтону или дей дате накопить...
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30.09.2020 22:35 Відповісти
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 8162
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30.09.2020 22:51 Відповісти
На первом фото, в серенькой бобочке похож не на депутата, а на бутирата. Мож он случайно попал в зал, хотя многие журналисты его называют руководителем какой то фракции...
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30.09.2020 23:18 Відповісти
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 4272
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30.09.2020 23:58 Відповісти
слуги сброда - ошибка природы . ну бывает такое ,в начале некачественные получились дети ( по классификации фиолетово-огненой дуры), выросли, стали не качественными парламентариями .
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01.10.2020 00:15 Відповісти
Картина маслом: "Неужели за взятки не садят и их можно брать?"
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 1281
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01.10.2020 01:58 Відповісти
Кулуари англійського парламенту. Входить Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів.
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь! Свобода, бл*дь! Свобода!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(від цієї п'єси сьогодні аж моторошно... Митець напророкував блазня Йоріка зі слугами наріду)
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01.10.2020 03:03 Відповісти
парламент, власть, это зеркало общества, так что любуйтесь сами на себя.
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01.10.2020 09:11 Відповісти
А что то за депутатша с хреновыми нногтями и бомжатским разбитым телефоном?)))
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01.10.2020 09:46 Відповісти
это слуга урода
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01.10.2020 18:33 Відповісти
Дубина самый отвратный
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01.10.2020 09:56 Відповісти
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 8120
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01.10.2020 11:29 Відповісти
Сброд редкий Намзвиздец..
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01.10.2020 12:34 Відповісти
я понимаю, мы все люди и у каждого из нас есть некоторые вопросы личного характера... но как уже было озвучено - зачем вы этого сброда понавыбирали, студенты бесполезные, какой-то шлепок майонезный и дура безтрусая.. сильно...
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01.10.2020 18:33 Відповісти
Да... У нас в Парламенте сплошной "цвет нации": заказ ****** по телефону, анал, бухло...
Браво, "господа" депутаты! Браво!
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01.10.2020 18:59 Відповісти
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