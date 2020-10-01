Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні. ФОТОрепортаж
Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили іноземця, який запропонував хабар співробітнику одного з підрозділів Служби в Київській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що громадянин однієї з країн Середньої Азії звернувся до старшого уповноваженого з пропозицією сприяти у незаконній легалізації іноземців у нашій країні. Офіцер відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали зловмисника в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє "співробітництво".
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, планується повідомити затриманому про підозру та звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове слідство.
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