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Новини Фото Хабарники
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Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні. ФОТОрепортаж

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили іноземця, який запропонував хабар співробітнику одного з підрозділів Служби в Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що громадянин однієї з країн Середньої Азії звернувся до старшого уповноваженого з пропозицією сприяти у незаконній легалізації іноземців у нашій країні. Офіцер відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали зловмисника в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє "співробітництво".

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, планується повідомити затриманому про підозру та звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

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Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні 01
Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні 02
Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні 03
Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні 04
Громадянин однієї з країн Середньої Азії за хабар пропонував співробітникові СБУ легалізовувати іноземців в Україні 05

Автор: 

хабар (4729) іноземець (393) нелегали (384) СБУ (12933)


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Команда нових ліц літінанта чесна і непідкупна.
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01.10.2020 09:53 Відповісти
Знов на фотках фігурують зелені купюри в тищу гривень. Вже друкують.
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01.10.2020 09:58 Відповісти
цивильно так, оперативник с гражданином одной из стран средней азии. за чашечкой кофа. потом ему будет нужна ванна,.....)
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01.10.2020 09:59 Відповісти
Мало предложил,это при потрохе можно было за сто баксов любой вопрос решить,теперь же риски увеличились,можно услышать звон закрывающихся наручников за ручонках,а значить платить нужно больше.
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01.10.2020 10:20 Відповісти
В чем проблема легализации?
Выучи мову, найди работу - получи гражданство.
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01.10.2020 11:51 Відповісти
Выгони с работы украинца и забери его квартиру. Без проблем. Аллах акбар
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01.10.2020 15:28 Відповісти
 
 