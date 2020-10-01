СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Житомирській області організатора угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними СБУ, під час 15 обшуків у житлових і підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили тротилові шашки загальною вагою 800 грамів, електродетонатори, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, гранати Ф-1 і РГД-5, два пістолети і майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на балістичну і вибухотехнічну експертизи.

За попередніми даними досудового розслідування, групу організував мешканець Коростенського району. Зловмисники налагодили збут засобів ураження, нелегально завезених з району проведення операції Об’єднаних сил. Також організатор угруповання облаштував на території власного домоволодіння підпільну майстерню із переробки стартової зброї у бойову.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації фігурантами вогнепальної зброї.

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Наразі організатору групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Встановлюються джерела надходження військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

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Заходи із викриття зловмисників проводились Управлінням СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.







Фото: сайт СБУ