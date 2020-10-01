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СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Житомирській області організатора угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними СБУ, під час 15 обшуків у житлових і підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили тротилові шашки загальною вагою 800 грамів, електродетонатори, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, гранати Ф-1 і РГД-5, два пістолети і майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на балістичну і вибухотехнічну експертизи.

СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 01

За попередніми даними досудового розслідування, групу організував мешканець Коростенського району. Зловмисники налагодили збут засобів ураження, нелегально завезених з району проведення операції Об’єднаних сил. Також організатор угруповання облаштував на території власного домоволодіння підпільну майстерню із переробки стартової зброї у бойову.

СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 02

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації фігурантами вогнепальної зброї.

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Наразі організатору групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 03

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Встановлюються джерела надходження військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

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Заходи із викриття зловмисників проводились Управлінням СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 04
СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 05
СБУ затримала на Житомирщині організатора ОЗУ, яке спеціалізувалося на збуті зброї місцевому криміналітету 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

зброя (7523) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12933) силовики (2515) Житомирська область (1283)


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А бурштынову мафию побороли или возглавили.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
Начальника МВД?
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01.10.2020 10:41 Відповісти
А местный криминалитет искоренить низ-з-зя?
Нет покупателей - нет продавцов!
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Наврядчи це можливо, посадять одних з тюрми повернуться інші чи навіть нові підростуть.
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01.10.2020 16:31 Відповісти
Всё определяется соотношением преступление/наказание. У нас сейчас это соотношение примерно 10%. Для уменьшения преступности нужно более 80%, либо радикальные меры.
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02.10.2020 08:45 Відповісти
Чё комментировать? Режим "тиші" ударит многих по карману. Ведь это не Беня с Молдаванки тырил боеприпасы. А у оружия есть номера, а на патронах что-то там выдавлено, какие-то цифирьки, а по учётам должно проходить, а кто-то списал, а кто-то выделил новую партию патронов, закупленных за Евро... на а МВД надежда такая: министр ворованый автомат подарил Т.Черновол. А в войсках - был военный прокурор - вон из прессы по убийству журналиста видно, чем он занимался. Это всё отрыжки "Віра-Армія-Мова" - золотые слова для золотого века казнокрадов. Сколько дел по давно бывшему? И когда честно, по закону будет ответка? А сиратники, такие как ГА... гавкают на телеканалах, что техника в армии старьё, а когда, например миллионные подарки тесть водила стал делать, да и вообще нехило все прихлебаи п.парашенки "честно заработали". И ни один хавало не открыл и не сказал, типа не братцы, пусть деньги идут не мне и родичам в карман, а на Армию. А тут у них глазки на старую технику в Армии открылись. Успокоились - похоже пронесло, в этот раз не сядем. А кто его знает...
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01.10.2020 15:16 Відповісти
 
 