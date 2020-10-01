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Новини Фото Свободу Марківу
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Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 жовтня, в Мілані почнеться засідання щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Участь у засіданні візьме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Ми дуже розраховуємо, щоб докази в кримінальній справі, яку веде Україна за фактом загибелі Андреа Рокеллі та Андрія Миронова, будуть долучені італійським судом до справи. Рішення суду в першій інстанції – абсурдне. Наприклад, зазначали, що Марків з автомата розстріляв автомобіль із журналістами, а потім вистрілив ще з міномета. Але неможливо розстріляти автомобіль на відстані два кілометри, адже автомат прицільно стріляє на 500-600 м", - сказав Аваков.

Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи 01

За його словами, українські правоохоронці провели всі експертизи, у тому числі залучали італійських експертів-документалістів.

"Усі докази я оприлюднив в Україні на брифінгу і сподіваємося, що їх візьмуть до уваги тут, у Мілані, під час апеляції. І наш нацгвардієць опиниться на свободі", - зауважив міністр внутрішніх справ.

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Аваков також повідомив, що Марків почувається бадьоро і готовий іти до кінця, аби довести свою невинуватість.

Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи 02

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.

Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи 03

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Італія (1586) суд (11734) Національна гвардія (1564) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+9
"Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно"

А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
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01.10.2020 11:14 Відповісти
+5
Ну, если уж на то пошло, то доказательства по делу Шеремета тоже абсурдны.
И решения суда по нему абсурдны.

Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...
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01.10.2020 12:54 Відповісти
+4
Поражаюся подвійним стандартам Авакова... Ну от захищає він Марківа, який 100% невинен і доказів проти нього НЕМАЄ! Усе правильно робить!

Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...

Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
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01.10.2020 11:15 Відповісти
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На юго востоке Украины часто можно увидеть объявления типа....https://www.0629.com.ua/news/2835841/regularnye-mezdunarodnye-rejsy-sankt-peterburg-moskva-rostov-na-donu-vo-vrema-karantina РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ рейсы Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону во время карантина! может случай с Маркивым и др. от этого?
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01.10.2020 11:14 Відповісти
"Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно"

А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
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01.10.2020 11:14 Відповісти
Поражаюся подвійним стандартам Авакова... Ну от захищає він Марківа, який 100% невинен і доказів проти нього НЕМАЄ! Усе правильно робить!

Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...

Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
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01.10.2020 11:15 Відповісти
А решение суда по делу Кузьменко и остальных не абсурдно?
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01.10.2020 11:59 Відповісти
Нормальный начальник защищает своих подчиненных. На Майдане погибло 13 украинских ментов, не оккупантов, не приезжих рюських наемников, а таких же граждан Украины как и мы с Вами. Им проломили головы радикалы из команды Яроша и Парасюка. У погибших милиционеров остались семьи, маленькие дети, старенькие родители......... Ни одна семья не получила компенсации за гибель отца.... Двойные стандарты вовсем.
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01.10.2020 12:14 Відповісти
Если Аваков не владеет ттд автомата Калашникова - мог бы глянуть в Википедию и не позориться в очередной раз.
Максимальная дальность полета пули 3000м.
Убойная дальность -1500м.
До автомобиля было 1800м.
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01.10.2020 12:36 Відповісти
Дурачек - еще раз читай: Убойная дальность -1500м.
А до автомобиля было 1800. Он бы никак при всем желании не мог бы расстрелять автомобиль с такого расстояния.

"рассказывал, что стрелял в сторону где находятся итальянские журналисты."

Он стрелял в сторону, где были кацапские боевики. То, что итальянские журналисты приперлись туда, где стреляют со стороны боевиков - не вина Маркива, а личный ********** итальянских журналистов. Маркив по телефону их просил не ехать туда, тк там стреляют.
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01.10.2020 18:52 Відповісти
Напиав чувак з австралійським прапором)))))
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01.10.2020 20:00 Відповісти
" бросивший свою Родину и ставший итальянским гражданином чувак - Герой."
Бросил свою Родину ты, а этот чувак, которого В ДЕТСТВЕ увезли в Италию, вернулся в Украину во время Майдана и остался тут защищать Украину. В Италию он поехал маму навестить в 2017м.

" а итальянцы вообще долбоебы по вашему."
Судя по первому вердикту - выносили его 100%е долбоебы с промытыми Раша24 мозгами.
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01.10.2020 20:49 Відповісти
Вот пошли в суд и доказывают. А 14й не является взрослым человеком и находится на попечении у родителей.
И когда его Родина в нем нуждалась - он вернулся и готов был умереть за свою Родину, в отличие от тебя, манкурта.
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01.10.2020 21:47 Відповісти
"за Родину почему то не умер"

Он За Родину отвоевал 3 года, в тылу не прятался и поехал в Италию маму проведать во время отпуска.
Вы, фашики кацапские, конечно, желали бы, чтобы все украинские защитники умерли, но желание ваше не осуществится никогда.

"заставил Украину платить большие деньги"
Прежде всего - это результат огромных денег, вкачанных в пропаганду фашистской Рассеей. Для Украины же - это дело принципа - защитить своего гражданина, незаконно и абсурдно осужденного за то, что тот защищал свою страну от российских агрессоров.
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01.10.2020 23:57 Відповісти
Ну це вже інше питання, журналістів-то з міномета вбили, а міномета у Марківа не було... На основі лиш цього варто було закрити справу ще до суду!
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01.10.2020 19:59 Відповісти
Рішення суду по Марківу було явно заангажованим. Справа в тому, що на той час Міністром внутрішніх справ в Італії був Матео Сальвіні, великий любитель *****, який вже відсторонений від посади і на нього відкрита справа за незаконнe фінансування Росією його партії Lega Nord в розмірі 65 млн.$. Так що Сальвіні просто відробляв кацапські гроші, в результаті чого Марківу дали навіть більше, ніж запросила прокуратура.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Ну, если уж на то пошло, то доказательства по делу Шеремета тоже абсурдны.
И решения суда по нему абсурдны.

Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...
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01.10.2020 12:54 Відповісти
а як вони можуть піти проти діючого харанта,той на брифінгу для ЗМІ сказав що винних знайшли, ось і шиють прокурорисудді справу далі поки каденція Зе не скінчиться..
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Аваков делает себе президентский рейтинг: в 2024 году будет говорить, что он своих бойцов в беде не бросал.
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01.10.2020 22:10 Відповісти
Какие проблемы изъять пули из той машины и автомат который выдали Маркиву ..Это будет 100 % доказательством
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02.10.2020 06:27 Відповісти
 
 