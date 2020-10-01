Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС. ФОТО
Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій протягом всієї ночі відкачували воду із приватного сектора в Корабельному районі Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС області.
"Так, через проливний дощ опинились у воді приватні садиби та чотири будинки, розташовані в балці на перехресті вулиць Докучаєва та Островській, та зафіксовані окремі випадки підтоплень дворів на вулицях 5-тій Західній та Української Армії", - повідомляє ДСНС.
Допомогу населенню з відкачування води надавали рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення та чергове відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Корабельного району м. Херсон. Загалом задіяно 8 рятувальників та 2 мотопомпи. На цей час підтоплень немає.
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зима, как обычно, наступит внезапно - зимой.
значит пипец зиме - вечное лето...
не думал шо мы так далеко заперлись...