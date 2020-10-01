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Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС. ФОТО

Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій протягом всієї ночі відкачували воду із приватного сектора в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС області.

"Так, через проливний дощ опинились у воді приватні садиби та чотири будинки, розташовані в балці на перехресті вулиць Докучаєва та Островській, та зафіксовані окремі випадки підтоплень дворів на вулицях 5-тій Західній та Української Армії", - повідомляє ДСНС.

Допомогу населенню з відкачування води надавали рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення та чергове відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Корабельного району м. Херсон. Загалом задіяно 8 рятувальників та 2 мотопомпи. На цей час підтоплень немає.

Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС 01
Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС 02
Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС 03

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Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3428) ДСНС (5144)


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Топ коментарі
+7
Тобто літаки з Криму нагнали хмари на Херсонщіну
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01.10.2020 11:57 Відповісти
+6
по версии зеленых мудрецов, зима наступит тогда, когда зеленский возьмет это под контроль
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01.10.2020 11:54 Відповісти
+5
все шо под бубиным контролем - расследуется немедленно и бысто.
значит пипец зиме - вечное лето...
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01.10.2020 11:57 Відповісти
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"я вчера всю ночь откачивал из погреба вашу солнечную безоблачную погоду"
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01.10.2020 11:36 Відповісти
есть еще новость, которая возможно кого заинтересует.
зима, как обычно, наступит внезапно - зимой.
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01.10.2020 11:40 Відповісти
по версии зеленых мудрецов, зима наступит тогда, когда зеленский возьмет это под контроль
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01.10.2020 11:54 Відповісти
все шо под бубиным контролем - расследуется немедленно и бысто.
значит пипец зиме - вечное лето...
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01.10.2020 11:57 Відповісти
На счет внезапно полностью можно согласиться. Последние годы зима в Украине обычно наступает в любой из зимних месяцев и длится три недели в среднем. Все остальное время длится межсезонье типа осень/весна с температурой до 10 градусов тепла днем и до -3 ночью. Посему сейчас когда наступит именно зима предугадать трудно.
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01.10.2020 12:10 Відповісти
шо правда, с внезапностью зимы всё всех устраивает?
не думал шо мы так далеко заперлись...
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01.10.2020 12:32 Відповісти
А в чем собственно проблема? Если к примеру брать прошлую зиму то, как по мне, у нас в Кременчуге (центральная Украина) отопление можно было бы и не включать. Достаточно было бы и кондея на догрев. А так половину зимы улицу отапливали. Невозможно было в квартире находиться из за жары если все закрыть. У меня последние годы зима ассоциируется с жарой больше чем лето. Я за прошлую зиму всего два дня одевал ботинки и пуховик. И то в них жарко было. Зимнюю шапку уже лет пять не ношу - капюшона на демисезонной куртке или пуховике за глаза. Чаще вообще его не накидываю. Так что проблема зимы с холодами как-то на задний план отошла. Вот к примеру сейчас начало октября. Ношу футболку и джинсовку сверху. На ногах летние кроссовки. На улице 22 градуса тепла и прогноз показывает на повышение температуры до 24 градусов. Посмотрел прогноз до 15 октября - самая низкая температура 19 градусов днем и 7 ночью, высокая 23 днем и 12 ночью. Как по прежним временам такая температура была в конце августа - первая неделя сентября обычно. А далее на понижение шла.
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01.10.2020 15:38 Відповісти
Подтопление - это плохо, но все же лучше, чем если бы эта вода досталась оккупантам Крыма.
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01.10.2020 11:55 Відповісти
Тобто літаки з Криму нагнали хмари на Херсонщіну
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01.10.2020 11:57 Відповісти
а де гніальні поради від дегенератів не різати ліс?
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01.10.2020 12:10 Відповісти
Для дегенератов, подтопило город из-за неработающих и отсутствующих ливнёвок. Леса в Херсоне нет, он, в основном по другую сторону Днепра.
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01.10.2020 13:00 Відповісти
то пусто...то густо... от так і буває - нас ніхто не питає!
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01.10.2020 12:12 Відповісти
Шо цікаво - те, що фото з вуліці Михайлівська (((
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01.10.2020 15:04 Відповісти
Представляю лица крымчан, наблюдающие эту картину затопления.
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01.10.2020 19:59 Відповісти
 
 