Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС. ФОТО

Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій протягом всієї ночі відкачували воду із приватного сектора в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС області.

"Так, через проливний дощ опинились у воді приватні садиби та чотири будинки, розташовані в балці на перехресті вулиць Докучаєва та Островській, та зафіксовані окремі випадки підтоплень дворів на вулицях 5-тій Західній та Української Армії", - повідомляє ДСНС.

Допомогу населенню з відкачування води надавали рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення та чергове відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Корабельного району м. Херсон. Загалом задіяно 8 рятувальників та 2 мотопомпи. На цей час підтоплень немає.







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