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Членів банди, яка заволоділа дизельним паливом "Укрзалізниці" на 3 млн грн, судитимуть на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області судитимуть 17 членів злочинної організації, які розкрадали дизельне паливо з резервуарів локомотивного депо "Одеської залізниці".

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Цензор.НЕТ.

За час протиправної діяльності скоєно розкрадання дизельного палива на суму понад 3 млн грн.

До складу злочинної організації входили працівники структурного підрозділу залізниці, а також депутат сільради регіону.

За попередньою домовленістю з посадовими особами підрозділу, спеціально обладнані автомобілі, в які з резервуарів перекачували залишки дизпалива, безперешкодно заїжджали на територію локомотивного депо. Надалі викрадене майно перевозилося на склади зберігання, що розміщалося на території гаражних кооперативів Одеси. Реалізовували дизпаливо через підпільні АЗС і підприємствам реального сектору економіки.

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Членів банди, яка заволоділа дизельним паливом Укрзалізниці на 3 млн грн, судитимуть на Одещині 01
Членів банди, яка заволоділа дизельним паливом Укрзалізниці на 3 млн грн, судитимуть на Одещині 02
Членів банди, яка заволоділа дизельним паливом Укрзалізниці на 3 млн грн, судитимуть на Одещині 03
Членів банди, яка заволоділа дизельним паливом Укрзалізниці на 3 млн грн, судитимуть на Одещині 04

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29 лютого було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання членів організації, за місцем зберігання викраденого пального та в офісах регіональної філії АТ "Укрзалізниця".

Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, "чорнові" записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.

25 серпня 2020 року фігурантам оголошено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

29 вересня, обвинувальний акт стосовно 17 фігурантів справи скеровано до суду.

Автор: 

злодійство (395) Одеська область (3284) Нацполіція (15264) Укрзалізниця (6896) паливо (895)


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01.10.2020 13:44 Відповісти
хорошо, но вагоны-свинарники как-то не спешат обородвать хоть "как-то"?

хотя... вспомнить те пару раз шо я ездил на/по ЖД - это как совок - вспоминают с теплотой.
так и тут - едешь в труповозке, но через 20 лет - ах, какие были времена то.... и трава стояла, и хрен наогороде был повыше, и глаза позорче, э, за кого там голосовать? За васю пипкина? он реально угрожает увеличить все что было не такое как надо и поднять то шо не было поднятым? Ура!(бежит к урне)
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01.10.2020 14:08 Відповісти
во всех государственных АТП, во всех локомотивных депо любой ж.д. Украины воруют топливо. не нужно широко раскрывать глаза. если воруют не нагло, то всё в пределах погрешности налива (цистерн). более того, начальники указанных предприятий считают что во вверенном им ходяйстве и на Ж.Д. ментам и СБУшникам делать нечего. Так же считают и в МОЗ, когда аптеки продают спирт, наркотики и прекурсоры. У каждого свой гешефт, главное регулярно заносить в офис президента
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01.10.2020 17:04 Відповісти
 
 