Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одеській області Служба безпеки України викрила чиновника мерії Подольська на підкупі членів виборчої комісії на користь однієї з політичних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії.
За наявною інформацією, дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.
Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.
Триває досудове розслідування по ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
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