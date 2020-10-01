Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області Служба безпеки України викрила чиновника мерії Подольська на підкупі членів виборчої комісії на користь однієї з політичних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії.

За наявною інформацією, дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

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Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування по ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.











