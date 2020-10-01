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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області Служба безпеки України викрила чиновника мерії Подольська на підкупі членів виборчої комісії на користь однієї з політичних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії.

За наявною інформацією, дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

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Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування по ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 01
Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 02
Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 03
Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 04
Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 05
Чиновника мерії Подольська викрито на підкупі членів виборчої комісії, - СБУ 06

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місцеві вибори (1366) Одеська область (3284) підкуп (279) СБУ (12933)


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Матерого ганстера впіймали на сімкі.
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01.10.2020 13:48 Відповісти
Слуга, чи зажопник?
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01.10.2020 13:53 Відповісти
Хех! Шмалить такий же контрабас як і я. Колега.
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01.10.2020 13:55 Відповісти
 
 