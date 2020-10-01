На Луганщині вже ліквідовано 116 зі 146 осередків пожеж, - Яровий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщині вже ліквідовано 116 осередків пожеж. До ліквідації залучено майже 2000 осіб і 200 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це під час брифінгу в селі Сиротине під Сєверодонецьком Луганської області заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"30 вересня на Луганщині виникла складна ситуація у зв’язку з розповсюдженням осередків пожежі. Всього зафіксовано 146 осередків, 116 з яких ліквідовано або локалізовано. На 30 осередках працюють служби ДСНС та Держлісагенства. Загальна площа пройдена вогнем становить понад 11 тис. га. Пошкоджено 250 будівель. З небезпечної зони евакуйовані 120 осіб", - сказав Сергій Яровий.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, до ліквідації пожеж залучено майже 2000 осіб і 200 одиниць техніки.

"Відбулося засідання оперативного штабу, і урядова група у селі Сиротине поспілкувалася з місцевими, потерпілими від пожежі, для оцінки завданої шкоди і роз’яснення механізму допомоги і компенсацій. Постраждалим буде надана своєчасна та необхідна допомога", - додав Яровий.

Голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що зараз основні зусилля ДСНС зосереджені на роботі в населених пунктах.

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"В результаті складної ситуації, вчора в зону ураження потрапив 31 населений пункт. Швидкому розповсюдженню пожежі сприяв сильний вітер, до 28 метрів на секунду, а це вже ураганний вітер, до того - 4 місяці не було дощу, і, таким чином, пожежа розповсюдилась. Сьогодні вже за декілька годин робота в населених пунктах буде завершена і сили ДСНС передислокують у лісові масиви. Для гасіння пожеж залучено 3 пожежні літаки Ан-32П та вертоліт. Буде залучений другий пожежний вертоліт, який зараз передислоковується з Ніжина на аеродром Краматорська", - сказав голова ДСНС.

За його словами не допущенно поширення вогню на завод "Азот", магістральну газопровідну станцію. Ліквідовано пожежі з мінімальними наслідками на заводі антисептиків, складі побутової хімії.















Фото: сайт МВС