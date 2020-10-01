Mazda протаранила опору білборда в Києві: 31-річний водій загинув на місці. ФОТОрепортаж
У Києві на перетині Великої кільцевої дороги і вулиці Міської сталася ДТП, в якій загинув 31-річний чоловік.
Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, автомобіль Mazda 6 рухався Великою кільцевою дорогою в напрямку Гостомельського шосе. На заокругленні траси водій не впорався з керуванням, після чого машина вилетіла з дороги на зелену зону і врізалася в опору рекламного щита.
Удар був такої сили, що з білборда посипалися елементи конструкції, а автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. Унаслідок ДТП водій помер на місці.
За інформацією dtp.kiev.ua, причиною ДТП могло бути сп'яніння водія, оскільки в салоні автомобіля виявили недопиту пляшку коньяку.
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