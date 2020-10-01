"Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак. ФОТО

На місці катастрофи Ан-26 в Харківській області встановили тимчасовий пам’ятний знак.

Про це розповів Укрінформу речник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олег Кошовий, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що пам’ятний знак з написом "Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020" встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві. "Це тимчасовий пам’ятник. 3 жовтня, на 9-ий день після трагедії, біля нього відбудеться панахида. Віддамо шану нашим офіцерам і курсантам", - сказав Кошовий.

Він також додав, що наразі психологи вишу працюють і з родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові, і з курсантами.

"Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів, наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо тяжко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім’ями загиблих. Частина родин ще в Харкові – до закінчення експертиз ДНК. Вони проживають у готелі університету, ми забезпечуємо харчування та транспорт. Звісно, з ними спілкуються психологи", - розповів Кошовий.

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