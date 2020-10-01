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Новини Фото Авіакатастрофа під Чугуєвом
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"Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак. ФОТО

На місці катастрофи Ан-26 в Харківській області встановили тимчасовий пам’ятний знак.

Про це розповів Укрінформу речник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олег Кошовий, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що пам’ятний знак з написом "Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020" встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві. "Це тимчасовий пам’ятник. 3 жовтня, на 9-ий день після трагедії, біля нього відбудеться панахида. Віддамо шану нашим офіцерам і курсантам", - сказав Кошовий.

Вічного вам польоту: на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий памятний знак 01

Він також додав, що наразі психологи вишу працюють і з родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові, і з курсантами.

"Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів, наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо тяжко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім’ями загиблих. Частина родин ще в Харкові – до закінчення експертиз ДНК. Вони проживають у готелі університету, ми забезпечуємо харчування та транспорт. Звісно, з ними спілкуються психологи", - розповів Кошовий.

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авіакатастрофа (1101) пам’ятник (931) пам’ять (1190) Харківщина (6054)


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01.10.2020 16:40 Відповісти
"Вічного вам польоту": на месте катастрофы Ан-26 под Чугуевом установили временный памятный знак - Цензор.НЕТ 1060
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01.10.2020 16:45 Відповісти
У кожній спеціальності свої традиції.
Моряки не "плавають", а "ходять" ...
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Трішки треба доповнити "Вічного вам польоту орлята над нашими новими особняками, купленими на кошти, що вкрадені у вашої армії."
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01.10.2020 17:13 Відповісти
"Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак - Цензор.НЕТ 1287
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01.10.2020 18:29 Відповісти
 
 