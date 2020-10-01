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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Загиблого на Донбасі під час пожежі десантника Артема Бондаренка поховають 2 жовтня в Дніпрі. ФОТО

2 жовтня 2020 року у місті Дніпро відбудеться поховання загиблого на Сході України воїна 25 окремої повітрянодесантної бригади Артема Бондаренка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Зранку о 10.00-10.30 прощання відбудеться за адресою м. Дніпро вул. Моніторна, 5. Після цього, об 11-00 вирушаємо до Алеї Героїв (біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації), де запланована прощальна церемонія.
Поховають загиблого героя на Краснопільському кладовищі о 12.00.

З початком російсько-української війни, у пекельному 2014 році, Артем один з перших добровільно поповним ряди Збройних Сил України. За роки служби, старшина Бондаренко у складі свого десантного підрозділу, брав участь у найзапекліших боях на Донбасі: Донецький аеропорт, Авдіївська промзона, Піски, Станиця Луганська…

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Життя десантника обірвалося під час ліквідації страшної пожежі на Луганщині, в районі проведення операції Об’єднаних сил. Артем в умовах сильної пожежі здійснював евакуацію військового майна, проте стихія не залишила десантнику шансів на спасіння.
Артем був чесною, порядною людиною, справжнім патріотом, вірним своєму слову та своїй державі. У колективі користувався не тільки повагою, а був прикладом для підлеглих, прикладом честі, героїзму та витримки!"

Загиблого на Донбасі під час пожежі десантника Артема Бондаренка поховають 2 жовтня в Дніпрі 01

Автор: 

Дніпро (3298) похорон (1289) смерть (6777) 25 окрема повітряно-десантна бригада (158)


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Топ коментарі
+29
ГЕРОЮ СЛАВА
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01.10.2020 17:41 Відповісти
+22
Вiчна слава Герою
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01.10.2020 17:42 Відповісти
+15
Вічна пам'ять герою!

п.с. але як не згадати ту гидоту, що сьогодні сказала "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский"
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01.10.2020 17:45 Відповісти
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ГЕРОЮ СЛАВА
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01.10.2020 17:41 Відповісти
Вiчна слава Герою
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01.10.2020 17:42 Відповісти
Отрицательный отбор многовековой.
Лучшие уходят.
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01.10.2020 17:45 Відповісти
Вічна пам'ять герою!

п.с. але як не згадати ту гидоту, що сьогодні сказала "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский"
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01.10.2020 17:45 Відповісти
Цікаві пожежі. У вересні загинуло троє внаслідок пожежі, тепер тільки за одну добу пожежі є одна жертва. ЗЄля, чому ми втрачаємо людей ?
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01.10.2020 18:50 Відповісти
там тисячи мін, наприклад. Розташування якіх ніхто и не намагався запам'ятати.
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01.10.2020 19:32 Відповісти
С.У.М.
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01.10.2020 19:37 Відповісти
Дебилы, он погиб месяц назад в пожарах. Уже давно похоронили
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01.10.2020 19:42 Відповісти
Вот новость месячной давности:
https://censor.net/ru/news/3217451/starshina_vsu_artem_bondarenko_pogib_pri_likvidatsii_pojara_na_luganschine
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01.10.2020 19:43 Відповісти
Вічна пам'ять герою!
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01.10.2020 21:25 Відповісти
 
 