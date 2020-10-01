Загиблого на Донбасі під час пожежі десантника Артема Бондаренка поховають 2 жовтня в Дніпрі. ФОТО
2 жовтня 2020 року у місті Дніпро відбудеться поховання загиблого на Сході України воїна 25 окремої повітрянодесантної бригади Артема Бондаренка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Зранку о 10.00-10.30 прощання відбудеться за адресою м. Дніпро вул. Моніторна, 5. Після цього, об 11-00 вирушаємо до Алеї Героїв (біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації), де запланована прощальна церемонія.
Поховають загиблого героя на Краснопільському кладовищі о 12.00.
З початком російсько-української війни, у пекельному 2014 році, Артем один з перших добровільно поповним ряди Збройних Сил України. За роки служби, старшина Бондаренко у складі свого десантного підрозділу, брав участь у найзапекліших боях на Донбасі: Донецький аеропорт, Авдіївська промзона, Піски, Станиця Луганська…
Життя десантника обірвалося під час ліквідації страшної пожежі на Луганщині, в районі проведення операції Об’єднаних сил. Артем в умовах сильної пожежі здійснював евакуацію військового майна, проте стихія не залишила десантнику шансів на спасіння.
Артем був чесною, порядною людиною, справжнім патріотом, вірним своєму слову та своїй державі. У колективі користувався не тільки повагою, а був прикладом для підлеглих, прикладом честі, героїзму та витримки!"
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п.с. але як не згадати ту гидоту, що сьогодні сказала "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский"
https://censor.net/ru/news/3217451/starshina_vsu_artem_bondarenko_pogib_pri_likvidatsii_pojara_na_luganschine