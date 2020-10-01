11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко опублікував фотографії з охопленої вогнем Луганської області.

Фото він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Стихія вирує на території семи районів, вогонь пошкодив і знищив понад 250 будинків.

"Уявіть руйнівну силу вогненної стихії, коли не було дощу впродовж 4 місяців. Коли пориви ураганного вітру до 30 метрів у секунду не припинялються дві доби. А буде щонайменше така ще одна разом із вчорашньою пиловою бурею. І дме все це постійно напрямком на північний захід, тобто від самої лінії розмежування вглиб контрольованої нами території", - написав Шевченко.

Він зазначив, що полум'я загрожує 31 населеному пункту, включно з Сєвєродонецьком.

"Він (вогонь. - Ред.) навіть увірвався, але був вчасно приборканий пожежниками на об’єктах критичної інфраструктури: газорозподільчій станції, водоочисної станції із хлором, лакофарбовому, спиртовому заводах, не підпустили його і до особливо небезпечного "Азоту" із його аміаком", - зазначив Шевченко.

Читайте також: На Луганщині вже ліквідовано 116 зі 146 осередків пожеж, - Яровий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гасінням пожеж зараз займаються два вертольоти і три літаки - вони отримали гарантії безпеки через СЦКК і штаб ООС.

"Ще вчора осередків (займання. - Ред.) було 146, нині залишилося 30. На жаль, вже не повернути 9 людських життів", - додав Шевченко.































