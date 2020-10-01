УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11891 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 685 28

11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко опублікував фотографії з охопленої вогнем Луганської області.

Фото він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Стихія вирує на території семи районів, вогонь пошкодив і знищив понад 250 будинків.

"Уявіть руйнівну силу вогненної стихії, коли не було дощу впродовж 4 місяців. Коли пориви ураганного вітру до 30 метрів у секунду не припинялються дві доби. А буде щонайменше така ще одна разом із вчорашньою пиловою бурею. І дме все це постійно напрямком на північний захід, тобто від самої лінії розмежування вглиб контрольованої нами території", - написав Шевченко.

Він зазначив, що полум'я загрожує 31 населеному пункту, включно з Сєвєродонецьком.

"Він (вогонь. - Ред.) навіть увірвався, але був вчасно приборканий пожежниками на об’єктах критичної інфраструктури: газорозподільчій станції, водоочисної станції із хлором, лакофарбовому, спиртовому заводах, не підпустили його і до особливо небезпечного "Азоту" із його аміаком", - зазначив Шевченко.

Читайте також: На Луганщині вже ліквідовано 116 зі 146 осередків пожеж, - Яровий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гасінням пожеж зараз займаються два вертольоти і три літаки - вони отримали гарантії безпеки через СЦКК і штаб ООС.

"Ще вчора осередків (займання. - Ред.) було 146, нині залишилося 30. На жаль, вже не повернути 9 людських життів", - додав Шевченко.

11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 01
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 02
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 03
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 04
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 05
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 06
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 07
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 08
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 09
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 10
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 11
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 12
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 13
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 14

11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 15
11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко 16

Автор: 

МВС (3510) пожежа (4351) Шевченко Артем (222) Луганська область (4891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Спеціально запалили під вітер для завдання максимальної шкоди.
показати весь коментар
01.10.2020 19:17 Відповісти
+6
я и писал - зажечь мона силами 5 балбесов и 5 ЛА.
И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
показати весь коментар
01.10.2020 19:22 Відповісти
+2
У зюзі це буде "Большой пожар"...
показати весь коментар
01.10.2020 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спеціально запалили під вітер для завдання максимальної шкоди.
показати весь коментар
01.10.2020 19:17 Відповісти
я и писал - зажечь мона силами 5 балбесов и 5 ЛА.
И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
показати весь коментар
01.10.2020 19:22 Відповісти
У зюзі це буде "Большой пожар"...
показати весь коментар
01.10.2020 19:18 Відповісти
Не дотягує до п*яти артскладів мальдівського бариги .
показати весь коментар
01.10.2020 21:01 Відповісти
тю, оманщик переплюнув: 11000 га, 7 районів, 31 нас пункт, 250 будинків
показати весь коментар
01.10.2020 21:30 Відповісти
та беда, но попов чет не видно
видать им "плоть" м "кровью" посподручней хавать - а не камлать шоб Хоспоть взял взад огонь.... кх, кх(падает, молицца Будде ид\ли Одину)
показати весь коментар
01.10.2020 19:20 Відповісти
под водку читал Библию? А теперь отходняк
показати весь коментар
01.10.2020 19:24 Відповісти
Мне хватает как "бог" растерзал детей. По канонам, "иисус" \ яхве. то есть, кроме всего прочего, сотона выгладит как младенец, против Сталина.
там же все так и написано - что делал этот ...бог
что мне читать то? я не мазохист то. или мне надо про "лона" и "семя" читать? да - дай своему сыну с расшифровками это почитать, при том шо на себе покажешь это.
понял, не? а, и в пещеру его заведи - типо мол все так жили..... в канализациях
показати весь коментар
01.10.2020 19:35 Відповісти
Срочно клонировать Эрдогана и на Банковую. За 30 лет не закуплено ни одного современного истребителя.
показати весь коментар
01.10.2020 19:22 Відповісти
ключевое слово "закуплено".
Вы хоть близко представляете стоимость закупки хотя бы одной эскадрильи хотя бы F-16, с обучением летчиков и покупкой комплектов вооружения, в стране, где дети копилки разбивали, чтоб одеть-обуть армию?
показати весь коментар
01.10.2020 19:38 Відповісти
Вы хоть близко представляете себе сколько денег разворовано? Хватит не на один десяток машин.
показати весь коментар
01.10.2020 19:43 Відповісти
Воооооот....
В том-то и дело. А я говорю о реальной ситуации, а не "если бы да кабы".
Впрочем, десяток машин, с обучением, это ок. 1 млрд USD. Вряд ли успели столько нахапать.
показати весь коментар
01.10.2020 21:32 Відповісти
А вас не просят комментировать "реальную ситуацию". Эрдоган в своё время тоже планировал стратегию на будущее и думал "а если бы". И у него есть чему учиться.
Один только каломойша украл 5 млрд.
показати весь коментар
01.10.2020 23:37 Відповісти
компания локхид мартин продает на внутреннем рынке по 80 млн за штуку, итого 11,5 млрд за эскадрилью из 140 штук, это меньше чем украли каломойша, лазаренко и кучма.Ещё есть вопросы? Прием.
показати весь коментар
01.10.2020 19:50 Відповісти
Эскадрилья - это три звена по 4, то есть - 12 штук.
140 штук - это четыре полка.

В том-то и дело, что украли. А говорим о ситуации сейчас, а не "как было БЫ хорошо, если БЫ..."
показати весь коментар
01.10.2020 21:34 Відповісти
Не надо передёргивать, я за "сейчас" не говорил, это говорите вы.
показати весь коментар
01.10.2020 23:35 Відповісти
как было БЫ хорошо, если БЫ..

==
Это говорили и думали - Дэн Сяо Пин, Эрдоган, Ли Куан Ю и другие великие реформаторы. И если так не думать, везде будет УКРАИНА.
показати весь коментар
01.10.2020 23:52 Відповісти
Так це ж не один підпал в якомусь одному місці, це спеціально роблять "шахтери", "трактористи".
показати весь коментар
01.10.2020 19:37 Відповісти
А смысл им какой свои дома жечь?Они идиоты думаешь?
показати весь коментар
01.10.2020 20:27 Відповісти
приняли решение о компенсациях переселенцам за утерянное имущество...может и этих переселят и они попадут
показати весь коментар
01.10.2020 21:33 Відповісти
В Харькове уже всё затянуло дымом, Солнце еле видно.
показати весь коментар
01.10.2020 19:39 Відповісти
Местных князьков от сельсовета и выше нужно садить,за плохую профилактику пожаров.Раньше так былоВсё заранее должно быть окошено, опахано,Скормлено скоту..А они предвыборной суетой заняты.
показати весь коментар
01.10.2020 20:33 Відповісти
РАБИНОВИЧ! ВПЕРЁД! В ОГОНЬ! В ПЛАМЯ! ТУШИТЬ И СПАСАТЬ!
Что, нет? Я в этом не сомневался.
А вы, электоЛОХторат ОПЗЖ потомственных "запорозских козаком" Вадика Рабиновича и Юрика Бойко по маме ..... ... в них не сомневаетесь?
показати весь коментар
01.10.2020 21:10 Відповісти
Прям по Малинину - "...пылают станицы...". Плохо, кароч.
показати весь коментар
01.10.2020 21:28 Відповісти
Если б только станицы... Там к химзаводу "Азот" огонь уже подобрался.
показати весь коментар
01.10.2020 21:35 Відповісти
ДАВНО ПОРА ПОДЖИГАТЬ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !)
показати весь коментар
02.10.2020 04:26 Відповісти
То, де там ІМРи та трактори з плугами?
показати весь коментар
02.10.2020 09:29 Відповісти
А ще недавно ржали з ерефії.
показати весь коментар
02.10.2020 09:30 Відповісти
 
 