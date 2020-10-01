11 тис. га палає на Луганщині, вогонь загрожує 31 населеному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж
Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко опублікував фотографії з охопленої вогнем Луганської області.
Фото він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Стихія вирує на території семи районів, вогонь пошкодив і знищив понад 250 будинків.
"Уявіть руйнівну силу вогненної стихії, коли не було дощу впродовж 4 місяців. Коли пориви ураганного вітру до 30 метрів у секунду не припинялються дві доби. А буде щонайменше така ще одна разом із вчорашньою пиловою бурею. І дме все це постійно напрямком на північний захід, тобто від самої лінії розмежування вглиб контрольованої нами території", - написав Шевченко.
Він зазначив, що полум'я загрожує 31 населеному пункту, включно з Сєвєродонецьком.
"Він (вогонь. - Ред.) навіть увірвався, але був вчасно приборканий пожежниками на об’єктах критичної інфраструктури: газорозподільчій станції, водоочисної станції із хлором, лакофарбовому, спиртовому заводах, не підпустили його і до особливо небезпечного "Азоту" із його аміаком", - зазначив Шевченко.
Гасінням пожеж зараз займаються два вертольоти і три літаки - вони отримали гарантії безпеки через СЦКК і штаб ООС.
"Ще вчора осередків (займання. - Ред.) було 146, нині залишилося 30. На жаль, вже не повернути 9 людських життів", - додав Шевченко.
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И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
видать им "плоть" м "кровью" посподручней хавать - а не камлать шоб Хоспоть взял взад огонь.... кх, кх(падает, молицца Будде ид\ли Одину)
там же все так и написано - что делал этот ...бог
что мне читать то? я не мазохист то. или мне надо про "лона" и "семя" читать? да - дай своему сыну с расшифровками это почитать, при том шо на себе покажешь это.
понял, не? а, и в пещеру его заведи - типо мол все так жили..... в канализациях
Вы хоть близко представляете стоимость закупки хотя бы одной эскадрильи хотя бы F-16, с обучением летчиков и покупкой комплектов вооружения, в стране, где дети копилки разбивали, чтоб одеть-обуть армию?
В том-то и дело. А я говорю о реальной ситуации, а не "если бы да кабы".
Впрочем, десяток машин, с обучением, это ок. 1 млрд USD. Вряд ли успели столько нахапать.
Один только каломойша украл 5 млрд.
140 штук - это четыре полка.
В том-то и дело, что украли. А говорим о ситуации сейчас, а не "как было БЫ хорошо, если БЫ..."
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Это говорили и думали - Дэн Сяо Пин, Эрдоган, Ли Куан Ю и другие великие реформаторы. И если так не думать, везде будет УКРАИНА.
Что, нет? Я в этом не сомневался.
А вы, электоЛОХторат ОПЗЖ потомственных "запорозских козаком" Вадика Рабиновича и Юрика Бойко по маме ..... ... в них не сомневаетесь?