У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів". ФОТО

У Маріуполі правоохоронці розслідують факт пошкодження невідомими приймальні однієї з політичних партій.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"У діях порушників вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - заявили в поліції.

На фотографії з місця подій видно, що приймальню політсили розписали написами "Жги вату", "Мразь ОПЗЖ" і "Реваншу не буде".

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