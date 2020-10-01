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У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів". ФОТО

У Маріуполі правоохоронці розслідують факт пошкодження невідомими приймальні однієї з політичних партій.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"У діях порушників вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - заявили в поліції.

На фотографії з місця подій видно, що приймальню політсили розписали написами "Жги вату", "Мразь ОПЗЖ" і "Реваншу не буде".

Читайте також: Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей. ФОТОрепортаж

У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує хуліганів 01

Автор: 

Маріуполь (3243) Нацполіція (15267) хуліганство (235) Донецька область (8781) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+83
НАЙТИ СРОЧНО И ВЫДАТЬ ПРЕМИИ !!!
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01.10.2020 20:30 Відповісти
+53
Лучше напишите, почему Жопоблок не едет тушить пожары и дома своих избирателей на Луганщине? Может потому что ети пожары сами и организовали перед выборами?
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01.10.2020 20:31 Відповісти
+28
Герои. Власть не может, народ поможет
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01.10.2020 20:38 Відповісти
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НАЙТИ СРОЧНО И ВЫДАТЬ ПРЕМИИ !!!
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01.10.2020 20:30 Відповісти
Звоні Баканову. Срочно найті етіх чєртєй!
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01.10.2020 20:49 Відповісти
налет поддерживаю!
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01.10.2020 20:51 Відповісти
Представить к гос награде!!!
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01.10.2020 21:45 Відповісти
Лучше напишите, почему Жопоблок не едет тушить пожары и дома своих избирателей на Луганщине? Может потому что ети пожары сами и организовали перед выборами?
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01.10.2020 20:31 Відповісти
Окупаційній блок за життя в окупації , так їхня сутність краще виявляється .
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01.10.2020 20:39 Відповісти
потому что пожары их полностью устраивают - их организовывают "их мальчики"....
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03.10.2020 15:30 Відповісти
Вот же националисты то, выдать всем по 2.5л., знаю что это мало, но в\на след. раз пусть рисуют что-то внятное
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01.10.2020 20:31 Відповісти
Всего навсего расшифровали сокращённое название опзж!!!
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01.10.2020 20:33 Відповісти
Оккупантских Прихвостней Заживо Жечь?
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02.10.2020 20:03 Відповісти
А в Харькове активистов пересажали сегодня.
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01.10.2020 20:35 Відповісти
Яких це ? За що ?
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01.10.2020 20:37 Відповісти
Активистов наградить! Сажальщиков на пожизненное!
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01.10.2020 20:47 Відповісти
А как там мЁр? Гвоздики парно или непарно присылать?
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01.10.2020 20:58 Відповісти
Нагородити !
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01.10.2020 20:37 Відповісти
Ходи- озирайся. Ага...
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01.10.2020 21:44 Відповісти
Наградили бы, если бы офис сгорел дотла. А так - только благодарность.
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01.10.2020 20:55 Відповісти
Это арендованное помещение. Не их .
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01.10.2020 22:26 Відповісти
Герои. Власть не может, народ поможет
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01.10.2020 20:38 Відповісти
Хулиганы в кавычках,это стёб???
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01.10.2020 20:40 Відповісти
Ты нормальный? Как можно назвать хулиганами людей, которые уничтожают имущество зажопэзжэ?
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01.10.2020 20:43 Відповісти
В якій країні може існувати партія підтримки окупанта ?
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01.10.2020 20:45 Відповісти
Я нормальный.Я их за хулиганов не считаю.Но к сожалению в Мариуполе большинство за этот ЖОПАже(((
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01.10.2020 20:48 Відповісти
Это не их имущество. Это арендованное помещение.
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01.10.2020 22:10 Відповісти
какие могут быть хулиганы, если это остОПЗЖеный блок! если власть не осуществляет функции по защите, то народу надо брать все в свои руки!
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01.10.2020 20:44 Відповісти
Это нормально.
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01.10.2020 20:41 Відповісти
На цілий Маріуполь, ключове місто до Азову і такий курятник ? Напевне za gittya вже кремльовскі рубликі просрали і проіпали, або остатні жмоти (натура рабіновіча ?)
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01.10.2020 20:45 Відповісти
ну почему народ не любит рыгов?
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01.10.2020 20:47 Відповісти
Раньше на Цензоре писали, что рыги - слуги дьявола. Сейчас не пишут, но сущность их та же.
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01.10.2020 20:52 Відповісти
погляди рейтинги ОПЗЖ, с чего ты решил шо их не любят ?
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01.10.2020 22:27 Відповісти
Под ОПЗЖ должна гореть земля.Поэтому поддерживаем неизвестных активных юношей!!)))
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01.10.2020 20:47 Відповісти
Какие они вам "хулиганы"? Они борются с врагами государства.
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01.10.2020 20:50 Відповісти
"Хулиганов" или патриотов? Думаю, не случайно слово хулиганы в кавычках.
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01.10.2020 20:51 Відповісти
Ойц, я даже себе представляю, как рабыновыч со слезами выводит на оффисе своего *уйловского жопоблока: "Жги вату!", " путен - *уйло!", "Опэжопники - дыбилы!")))
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01.10.2020 20:52 Відповісти
новый "шедевр" от "не панамера". наслаждайтесь

https://twitter.com/GrishaSilence/status/1310820050362916864 Тик-ток от пани-мер или психоз нападает неожиданно
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01.10.2020 20:53 Відповісти
Які "********" - це патріоти. Всю срань з жопоблока сцяними ганчірками гнати в московію.
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01.10.2020 21:07 Відповісти
Почему только в одном городе такое?везде их должны гнать мокрыми тряпками.Чтоб знали свое место,под лавкой.
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01.10.2020 21:11 Відповісти
"Зажопники" предлагают рабам "удочку" для ловли "рыбы", все остальные - "сосать ..уй"...
Питання риторичне : кого раби виберуть собі хозяїном?
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01.10.2020 21:13 Відповісти
Та не так уж и побили. У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 1102
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01.10.2020 21:20 Відповісти
Не правильно действую.
Нужно бить не по шестеркам а по руководящему штабу Путина под руководством Медведчука.
Медведчук готовит много крови, как минимум его задача оторвать юг Украины, от Мариуполя до Одессы.
Медведчук готовит боевые отряды для дистабилизации внутри Украины.
Основная задача у кума ***** не выборы, он знает, что выиграть не сможет, а вооружённая дистабилизация.
Будет пролито много нашей крови.
Вопрос, что делать?
А выход есть и очень прост.
Нужно ликвидировать руководящий орган, штаб под руководством Медведчука.
А как это сделать?
Очень просто необходима ликвидация руководителей штаба, после этого у них будет потеряно управление и мы перехватим инициативу.
Другого пути как уничтожение Медведчука, Рабиновича, острая необходимость
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01.10.2020 21:20 Відповісти
Да, может это и крамольно на первый взгляд, но иногда я представляю, как было бы легче в Украине жить и дышать, если вдруг не стало бы на этой земле Медведчука, Рабиновича, Бени, Суркисов, Шуфрича, Боголюбова, Фирташа, Портнова, Венедиктовой, Бужанского с Дубинским, Вовка (обоих), Ермака, велюровой котлеты и т. п.
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01.10.2020 21:42 Відповісти
Совершенно верно, хороший метод, ликвидация Медведчука, Рабиновича, Бени, Суркисов, Шуфрича, Боголюбова, Фирташа, Портнова, Венедиктовой, Бужанского с Дубинским, Вовка (обоих), Ермака, велюровой котлеты и т. п. Одним махом привести все в порядок, тем более это совсем не сложно.
Медведчук летает до ***** на своем Falcon 50, бортовой номер T7-GEM, стоит самолет в Жулянах и вылетает от туда. Есть для этого стингеры и Игла-1.
А лучше когда вместе все соберуться
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01.10.2020 22:00 Відповісти
Все вместе они смогут собраться на похоронах ху"ла
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01.10.2020 22:20 Відповісти
На фотографии с места событий видно, что приемную политсилы расписали надписями "Жги вату", "Мрази ОПЗЖ" и "Реванша не будет". Источник: https://censor.net/ru/p3222416

Скажу так - ПРИЙШОВ ЧАС КОЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ (РИГІВ І Ко) ВЖЕ ТРЕБА ФІЗИЧНО ПОЗБАВЛЯТИ ВЛАДИ, бо демократія не для них, скільки вони будуть існувати, стільки вони будуть вбивати Україну
Погано що їх у 2014 му не добили....
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01.10.2020 21:35 Відповісти
Как можно больше освещать подвиги за Ж. Чтобы противный еврей вызывал желание ударить в "лицо". По поводу остальных - только несовместимость с проживания на нашей планете.
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01.10.2020 21:48 Відповісти
Прямо от сердца отлегло за Мариуполь, значит не всё потеряно.
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01.10.2020 21:50 Відповісти
От тут зеленський із шкіри буде вистрибувати до такого ступеня, що геращенко буде носом землю рити.
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01.10.2020 21:55 Відповісти
пацани..а потрібно було б спалити нах..а потім нагородити за спасіння на пожежі!
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01.10.2020 22:17 Відповісти
Знайти і нагородити!
Але ай-яй-яй теж висловити (бо тільки розмалювали, а не спалили нахій)
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01.10.2020 22:27 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/105082

РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!
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01.10.2020 22:51 Відповісти
того и гляди скоро шарии начнуть такие же сарайчики строить " за жизнь под розовыми крышами"
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01.10.2020 23:10 Відповісти
нунаконец то и бабки с флагом фотал постил фб..дед шол с флагом мразь я сказа л шоб ты здох.... У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 3834
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02.10.2020 01:05 Відповісти
Не удивлюсь, если ЖОПОблок сам все это "нападение" и организовал, для поднятия ватного рейтинга, методы "рыгов" некогда не меняются. Их хозяин путин, тоже всегда перед выборами на себя покушения организовывает.
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02.10.2020 01:38 Відповісти
У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 989
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02.10.2020 01:39 Відповісти
Полиции нужно срочно найти этих "хулиганов" и выдать им красную краску, черной не очень красиво надписи получились. Пусть в следующий раз надписи красным цветом делают
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02.10.2020 04:12 Відповісти
Нарешті . Посібники російських фашистів не повинні почуватися безпечно в Україні .
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02.10.2020 08:26 Відповісти
Не стёкла надо бить, а жирные нахальные рожи ОПАзаЖОПУ.
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02.10.2020 08:37 Відповісти
У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 994
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02.10.2020 09:08 Відповісти
Полиция разбирается... Полиция должна была этих рыгалов по зонам отправить ещё в 2015. Разбираются они... в сортах дерьма
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02.10.2020 22:55 Відповісти
 
 