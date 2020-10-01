УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8734 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 524 21

Українцям, які застрягли на КПВВ "Станиця Луганська", організували нічліг і харчування, - РДА. ФОТО

Частина охочих перетнути лінію розмежування не змогли зробити це, тому що КПВВ "Станиця Луганська" припинило роботу через пожежі. Для цих людей організували нічліг і харчування.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом на лінії розмежування ночують 75 осіб. Частина з них - жителі Вільхівського дачного масиву, яких на час гасіння пожежі евакуювали в безпечне місце.

Людей розмістили в районному будинку культури, школі і центральній районній лікарні.

"За свій рахунок і кошти, з допомогою гуманітарного центру Пролісок - Станиця Луганська кожен сьогодні отримав смачну вечерю, ароматний чай, розкладне ліжко, матрац, засоби гігієни. А завдяки БО БФ "Центр взаємодопомоги "Врятуй Україну" сформовано "банк" одягу, де кожен, хто потребує, може отримати необхідний одяг", - зазначили в РДА.

Читайте також: Уряд готовий виділити кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині, щойно ОДА надасть розрахунки, - Шмигаль

Українцям, які застрягли на КПВВ Станиця Луганська, організували нічліг і харчування, - РДА 01

Українцям, які застрягли на КПВВ Станиця Луганська, організували нічліг і харчування, - РДА 02
Українцям, які застрягли на КПВВ Станиця Луганська, організували нічліг і харчування, - РДА 03
Українцям, які застрягли на КПВВ Станиця Луганська, організували нічліг і харчування, - РДА 04


Українцям, які застрягли на КПВВ Станиця Луганська, організували нічліг і харчування, - РДА 05

Автор: 

пожежа (4351) РДА (199) КПВВ (330) Станиця Луганська (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА - Цензор.НЕТ 6817

А чи нема їх тут на фоткі?
показати весь коментар
01.10.2020 23:00 Відповісти
+8
Кто-то здесь на форуме другое слово предлагал: нісенітниця. До паляниці они уже подготовлены .
показати весь коментар
01.10.2020 23:54 Відповісти
+7
Шо вони шастають тудом-сюдом до біндер? Не сидиться щось їм у своїх іпінях.
показати весь коментар
01.10.2020 23:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА - Цензор.НЕТ 6817

А чи нема їх тут на фоткі?
показати весь коментар
01.10.2020 23:00 Відповісти
Все це добре. Але кожного перевіряти на "Слава Україні!". Або хоч " Паляниця" нехай вимовлять.
показати весь коментар
01.10.2020 23:03 Відповісти
Кто-то здесь на форуме другое слово предлагал: нісенітниця. До паляниці они уже подготовлены .
показати весь коментар
01.10.2020 23:54 Відповісти
Чудове слово!!! Я навіть чую, як рускагаварящая щелепа його вимовляє: нєсінітнєца. «Ця» вони не можуть вимовити. Доречі, Люля яскравий приклад, мову вана опанувала, а от «ця» вимвити не може. Хоча, може вже і навчилась, давно її не слухала.
показати весь коментар
02.10.2020 00:04 Відповісти
І уяви собі - нічого не прогадала ! Мене від неї просто нудить
показати весь коментар
02.10.2020 01:26 Відповісти
А мене в "ригу" тягне тыльки згадка про таких убогих розумом, як ти та кошолка https://censor.net/ru/user/442467
показати весь коментар
02.10.2020 09:10 Відповісти
Щасливої дороги !.......
показати весь коментар
02.10.2020 10:03 Відповісти
Ти ще шо за хрін з гори?
показати весь коментар
02.10.2020 13:20 Відповісти
Разве это украинцы? Это же даунбасня с наглыми мордами - намвседалжны!
показати весь коментар
01.10.2020 23:06 Відповісти
Часть желающих пересечь линию разграничения не смогли сделать это Источник: https://censor.net/ru/p3222434 - тобто , не змгли до сєпарів потрапити ? А їм , за це , чаю дали ...
показати весь коментар
01.10.2020 23:06 Відповісти
Шо вони шастають тудом-сюдом до біндер? Не сидиться щось їм у своїх іпінях.
показати весь коментар
01.10.2020 23:08 Відповісти
Шастают они к таким как сами. Думаете, что в неоккупированой часты Лугандона обитают не такие самые "укрАйонцы"? Вот посмотрите, кого они навыбирают в местные органы власти, каких открытых и явных рыгаловских штеп-рускамирцев!!!
показати весь коментар
02.10.2020 09:07 Відповісти
"...За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?"
показати весь коментар
01.10.2020 23:31 Відповісти
Янелох. Він щедрий за чужий рахунок.
показати весь коментар
02.10.2020 00:00 Відповісти
Ето стоило того чтобы 7 лет жить как бомжи в бегах?
показати весь коментар
01.10.2020 23:58 Відповісти
мост сгорел?
показати весь коментар
02.10.2020 06:39 Відповісти
Вот было бы славно.
показати весь коментар
02.10.2020 09:12 Відповісти
Почему не пишите главного: Они получили пенсии?
показати весь коментар
02.10.2020 07:56 Відповісти
Думаю, что да. За чем-чем а за этим лично следил что прежний през, что нынешний Янелох. А как же - вдруг обидятся. Да и лицмеры-гуманисты европоцовские не одобрят.
показати весь коментар
02.10.2020 09:15 Відповісти
Это вот эти-то изменники украинцы ?
Українцям, які застрягли на КПВВ "Станиця Луганська", організували нічліг і харчування, - РДА - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
02.10.2020 09:02 Відповісти
Годувати тільки тих хто перед вечерею співає гімн України!
показати весь коментар
03.10.2020 00:03 Відповісти
 
 