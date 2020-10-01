Українцям, які застрягли на КПВВ "Станиця Луганська", організували нічліг і харчування, - РДА. ФОТО

Частина охочих перетнути лінію розмежування не змогли зробити це, тому що КПВВ "Станиця Луганська" припинило роботу через пожежі. Для цих людей організували нічліг і харчування.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом на лінії розмежування ночують 75 осіб. Частина з них - жителі Вільхівського дачного масиву, яких на час гасіння пожежі евакуювали в безпечне місце.

Людей розмістили в районному будинку культури, школі і центральній районній лікарні.

"За свій рахунок і кошти, з допомогою гуманітарного центру Пролісок - Станиця Луганська кожен сьогодні отримав смачну вечерю, ароматний чай, розкладне ліжко, матрац, засоби гігієни. А завдяки БО БФ "Центр взаємодопомоги "Врятуй Україну" сформовано "банк" одягу, де кожен, хто потребує, може отримати необхідний одяг", - зазначили в РДА.

Читайте також: Уряд готовий виділити кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині, щойно ОДА надасть розрахунки, - Шмигаль









