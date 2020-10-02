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Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+
Армія Азербайджану прорвала лінію оборони вірменських військових підрозділів. Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на азербайджанське видання haqqin.az
"У результаті успішної контрнаступальної спецоперації азербайджанські збройні сили, прорвавши глибоко ешелоновану лінію оборони вірменських військових підрозділів в агдеринському (Мардакерт) напрямку, завдали уражаючого удару по силах противника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині азербайджанська армія повністю контролює найважливішу лінію оборони противника на шляху до районного центру Агдере.
Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+99 Петя Петрович
показати весь коментар02.10.2020 09:23 Відповісти Посилання
+84 Fantomas
показати весь коментар02.10.2020 09:23 Відповісти Посилання
+73 Привет
показати весь коментар02.10.2020 09:23 Відповісти Посилання
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ЕТО ТЄРІТОРІЯ АМЄРІКАНСКІХ ІНДЄЙЦЕВ..
@newkc14
#Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии #Армении и захвате бригадного знамени #карабах