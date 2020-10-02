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Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Армія Азербайджану прорвала лінію оборони вірменських військових підрозділів. Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на азербайджанське видання haqqin.az

"У результаті успішної контрнаступальної спецоперації азербайджанські збройні сили, прорвавши глибоко ешелоновану лінію оборони вірменських військових підрозділів в агдеринському (Мардакерт) напрямку, завдали уражаючого удару по силах противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині азербайджанська армія повністю контролює найважливішу лінію оборони противника на шляху до районного центру Агдере.

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Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!

Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 01
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 02
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 03
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 04
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 05
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 06
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 07
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 08
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 09
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 10
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 11
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 12
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 13
Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ 14

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+99
Вот к чему приводят 30 лет бесполезных мирных переговоров
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02.10.2020 09:23 Відповісти
+84
Азербайджан покажет всему миру что рос армия которая помогает Армении на самом деле ничего не может, надо просто освобождать свои земли, кроме понтов с телевизора там больше ничего нет.
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02.10.2020 09:23 Відповісти
+73
При этом ни национальность...ни вероисповедания оккупанта не имеют ни какого значения....
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02.10.2020 09:23 Відповісти
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Нагорный Карабах по сути никогда не был азербайджанским, во время СССР это была автономная область в составе Азербайджана населенная армянами.
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03.10.2020 00:05 Відповісти
Но подчинялась эта область Баку
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03.10.2020 02:52 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/abroad/karabah-stal-kapkanom.htm Карабах стал одним из сработавших капканов . И для армян, и для азербайджанцев - пусть даже оба народа не отдают себе в этом отчет. Да, главной идеей большевиков было раз и навсегда исключить возможность независимости оккупированных ими Армении и Азербайджана. Это не удалось. Но благодаря сталинскому капкану путинская Россия до сих пор имеет беспрецедентные и несоразмерные возможности для влияния на Кавказе. И будет иметь их до тех пор, пока Армения и Азербайджан не выпутаются из карабахской ловушки и не окажутся способны к договоренностям и установлению добрососедских отношений.
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03.10.2020 18:26 Відповісти
сША НІКОГДА НЄБИЛ аМЕРІКАНСКІМ.\АНГЛОСАКСКІМ......

ЕТО ТЄРІТОРІЯ АМЄРІКАНСКІХ ІНДЄЙЦЕВ..
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03.10.2020 20:58 Відповісти
Алиева-под трибунал и повесить.
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02.10.2020 23:47 Відповісти
ты уже приготовился принимать у себя твоих братушек - хитрожопых ар, которые хероически будут тикать к тебе на мордовию?
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03.10.2020 01:04 Відповісти
вместе с Эрдоганом.
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03.10.2020 03:53 Відповісти
ФЛАГ В РУКІ!/ІЛІ В ЖОПУ І ВПЄРЬОД !! ))
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03.10.2020 21:00 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
#Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии #Армении и захвате бригадного знамени #карабах
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03.10.2020 00:23 Відповісти
Интересно посмотреть на нашу реакцию, если бы на армянском интернет ресурсе появились "шикарные" фото наших убитых ребят на Донбассе, а на форуме армяне злорадствовали и истекали желчью. Дебилы.
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03.10.2020 04:39 Відповісти
Пан заходив на вірменські пабліки 2014-15 років?
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03.10.2020 08:15 Відповісти
Кацапы бросили всех своих интернетных набутылочников на формирование эмоциональной картинки нещасных армян. Сидеть вам на бутылках не пересидеть
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03.10.2020 13:20 Відповісти
Моцкалюги это же будет с вами в Крыму и на Дамбассе...валите на РАБссию там бабла валом...
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03.10.2020 08:05 Відповісти
непонятная война. Азербайждан хоть продвинулся на десять-двадцать километров вглубь оккупированной территории?
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03.10.2020 08:13 Відповісти
Ты за них не волнуйся Их задача сейчас отрезать от снабжения этот анклав с севера и с юга, с которой они отлично справились
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03.10.2020 13:21 Відповісти
Ned start. Очень легко проверить процент населения Карабаха по национальному составу. Есть царская перепись населения, советская. Судя по этой статистике, ты нагло врешь.
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03.10.2020 11:33 Відповісти
Ожесточенные и упорные бои идут на северном и южном направлениях, сообщили в армянском Минобороны. Средства ПВО сбили три самолета ВВС Азербайджана, утверждают в Ереване
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03.10.2020 19:50 Відповісти
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