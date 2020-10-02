Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Армія Азербайджану прорвала лінію оборони вірменських військових підрозділів. Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на азербайджанське видання haqqin.az

"У результаті успішної контрнаступальної спецоперації азербайджанські збройні сили, прорвавши глибоко ешелоновану лінію оборони вірменських військових підрозділів в агдеринському (Мардакерт) напрямку, завдали уражаючого удару по силах противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині азербайджанська армія повністю контролює найважливішу лінію оборони противника на шляху до районного центру Агдере.

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Увага! Фото не рекомендовані для перегляду особам з нестійкою психікою!



























