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Двоє чиновників лісгоспу на Волині допустили незаконну вирубку лісу зі збитком на 17 млн, - ДБР. ФОТО

Двоє працівників лісомисливського господарства на Волині підозрюються в службовій недбалості та заподіянні понад 17 млн ​​грн збитків за незаконну вирубку лісу.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що посадовці незаконно виписали та видали лісорубні квитки на проведення суцільних рубок головного користування на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Осівський" та "Озерянський" ДП "Турійське лісове господарство" з порушенням основних вимог природоохоронного законодавства, що призвело до незаконної рубки дерев різних порід та завдало державі збитків на загальну суму 17 млн 611 тис. грн.

Двоє чиновників лісгоспу на Волині допустили незаконну вирубку лісу зі збитком на 17 млн, - ДБР 01

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Автор: 

вирубка (170) ліс (770) ДБР (3552) Волинська область (873)


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Какие могут быть претензии к мужикам, если на дворе конец эпихвы бедности настал
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02.10.2020 11:16 Відповісти
І скільки можна про це писать?! Та доріжте вже той нещасний ліс нафіг, вивезіть усе в європу, накупіть мерседесів і радійте.
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02.10.2020 11:34 Відповісти
И что? Посадят ? Не смешите...
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02.10.2020 12:16 Відповісти
Конкурентов убираете?
Позарились не на свою кормушку?
Не по понятиям.....
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02.10.2020 12:59 Відповісти
 
 