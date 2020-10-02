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Новини Фото Хабарники
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В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. "відмазати" від армії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві затримали 33-річного головного спеціаліста одного з районних секторів в м. Кропивницький Управління ДМС України в Кіровоградській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, головний спеціаліст вимагав у 24-річного громадянина неправомірну грошову винагороду у сумі 3 500 доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення службовими особами Кропивницького МВК, а саме виключення останнього з військового обліку у зв'язку з визнанням непридатним до військової служби за станом здоров'я.

В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 01

1 жовтня 2020 року на автозаправці посадовець одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 500 доларів США. Після чого головного спеціаліста було затримано у порядку статті 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено.

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Наразі вирішується питання щодо зміни попередньої кваліфікації кримінального правопорушення та повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 02


Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура, оперативний супровід - ВБКОЗ Управління СБУ в Кіровоградській області.

В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 03
В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 04
В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 05
В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 06
В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. відмазати від армії, - ДБР 07
Фото: сайт ДБР

Автор: 

армія (3778) хабар (4732) Кропивницький (349) СБУ (12964) ДБР (3552) Кіровоградська область (581)


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Двоюродный племянник Ермака?
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02.10.2020 11:35 Відповісти
не-а, зеленскава
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02.10.2020 11:39 Відповісти
отже, до армії призвуть...
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02.10.2020 11:35 Відповісти
Доречі, у хлопця світле майбутнє: ще 3 отмазки і можна стати президентом.
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02.10.2020 11:37 Відповісти
За 3,5К - отмазать от армии????
За эти деньги в райцентре можно от 5 лет тюрьмы отмазаться.
Румынский паспорт можно купить.
Шо это за такой ценный 24-летний гражданин?
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02.10.2020 11:41 Відповісти
есть картинка "*бать ты лох" - с двумя дебилами, так вот и тот кто типо за такую цену "отмазку" бы взял, то как раз о нем.
и да - не верится шоб "герой новости" тупо задрал в 5 раз цену и не учуял.... шо то тут смердит мусорами, пойду куплю освежитель воздуха)
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02.10.2020 11:54 Відповісти
"В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. "отмазать" от армии" - интересно, за сколько тысяч долларов Зеленский четыре раза от армии отмазался, до того как стал главнокомандующим?
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02.10.2020 12:10 Відповісти
Клоун сидел под диваном а мама Рима говорила что его нет дома . А потом он ехал в сауну и скакал за бабки
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02.10.2020 12:46 Відповісти
 
 