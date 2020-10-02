В Кропивницькому затримано працівника міграційної служби, який обіцяв за $3,5 тис. "відмазати" від армії, - ДБР. ФОТОрепортаж
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві затримали 33-річного головного спеціаліста одного з районних секторів в м. Кропивницький Управління ДМС України в Кіровоградській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, головний спеціаліст вимагав у 24-річного громадянина неправомірну грошову винагороду у сумі 3 500 доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення службовими особами Кропивницького МВК, а саме виключення останнього з військового обліку у зв'язку з визнанням непридатним до військової служби за станом здоров'я.
1 жовтня 2020 року на автозаправці посадовець одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 500 доларів США. Після чого головного спеціаліста було затримано у порядку статті 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено.
Наразі вирішується питання щодо зміни попередньої кваліфікації кримінального правопорушення та повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура, оперативний супровід - ВБКОЗ Управління СБУ в Кіровоградській області.
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За эти деньги в райцентре можно от 5 лет тюрьмы отмазаться.
Румынский паспорт можно купить.
Шо это за такой ценный 24-летний гражданин?
и да - не верится шоб "герой новости" тупо задрал в 5 раз цену и не учуял.... шо то тут смердит мусорами, пойду куплю освежитель воздуха)